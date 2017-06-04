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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая

В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
Как информируют в горадминистрации, вместимость 

25 мая 2017, 04:50
Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары не удалось оспорить решение арбитражного суда Самарской области, который обязал ее выплатить "Межрегиональной лизинговой компании" более 66 миллионов рублей.
Как уже рассказывала ТЕРРА, спор возник после того, как городу были поставлены 20 низкопольных трамваев на общую сумму 750 

24 мая 2017, 04:02
На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу

На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу

Вчера, 13 мая, ближе к вечеру на пересечении Киевской и Тухачевского произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Примерно в 17-30 там сошел с рельсов трамвай, следовавший по первому маршруту.
 
В результате один из подвижных составов выбросило прямо на 
14 мая 2017, 11:25
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.

Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и 
25 апреля 2017, 11:47
В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

Сегодня, 22 апреля, днем произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет Прогород, на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко трамвай «слетел» с рельсов. Фото выложили очевидцы в соцсетях.
 
Одновагонный трамвай двигался по маршруту №13. Машину буквально снесло с 
22 апреля 2017, 06:23
В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

Вчера, 7 апреля, в Самаре в трамвае 13-го маршрута произошла необычная драка. В ней участвовали две женщины - пассажирка и кондуктор, передает портал 63.ru.

По словам очевидцев, инцидент случился в районе пересечении Ставропольской с Кирова. Вагон притормозил на остановке. В тот 

8 апреля 2017, 12:27
В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку

Вчера, 3 марта, вечером в Самаре произошло очередное ДТП с участием трамвая.

Как пишет "Прогород", на улице Арцыбушевской напротив дома №155 трамвай третьего маршрута сошел с рельсов и въехал в легковушку. В результате аварии первый вагон состава практически полностью 
4 марта 2017, 03:16
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