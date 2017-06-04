|
С кондиционерами и видеонаблюдением: в Самару привезли два новых трехсекционных трамвая
В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
|
25 мая 2017, 04:50
|
Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей
|
24 мая 2017, 04:02
|
На пересечении Киевской и Тухачевского трамвай «слетел» с рельсов прямо на дорогу
|
14 мая 2017, 11:25
|
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
|
25 апреля 2017, 11:47
|
В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов
|
22 апреля 2017, 06:23
|
В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты
|
8 апреля 2017, 12:27
|
В Самаре трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку
|
4 марта 2017, 03:16