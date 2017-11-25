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В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера
В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома …
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24 ноября 2017, 03:50
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Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей
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23 ноября 2017, 08:54
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Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате
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23 ноября 2017, 03:43
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Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него
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23 ноября 2017, 01:02
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Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару
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17 ноября 2017, 09:51
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В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути
Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали …
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11 ноября 2017, 04:30
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В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП
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9 октября 2017, 02:30
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В Самаре из-за ДТП на проспекте Ленина встали трамваи
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4 октября 2017, 02:55
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В Самаре изменят схемы движения трамваев
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28 сентября 2017, 04:57
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В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай
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19 августа 2017, 02:32
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В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ
Сегодня, 6 мая, около 4 часов утра на улице Демократической случилось ДТП. Автомобиль Toyota Camry врезался в КамАЗ коммунальной службы, припаркованный на обочине, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей аварии, за рулем иномарки находилась …
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6 мая 2017, 04:31
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Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом
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24 апреля 2017, 11:02