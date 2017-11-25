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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В Самаре автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера

В четверг, 23 ноября, в Самаре на улице Мориса Тореза был совершен наезд на пешехода. Автоледи на иномарке сбила 65-летнего пенсионера. ДТП произошло около восьми часов вечера. По данным полицейских, автомобилем «Рено Логан» управляла девушка.

«По предварительной информации полицейских, напротив дома 

24 ноября 2017, 03:50
Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей

Как уберечь ребенка от ДТП: На дорогах Самары произошло 113 аварий с участием детей

С начала года на дорогах Самары произошло 113 ДТП с участием детей, это на 6 случаев больше, чем за аналогичный период 2016-го. Пострадало 114 человек, четверо несовершеннолетних погибли. Чаще всего в аварии попадают ученики младших классов, которые только начали посещать 
23 ноября 2017, 08:54
Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

Самара: автоледи сбила ехавшего по зебре ребенка на самокате

В Самаре автоледи сбила ехавшего по зебре 8-летнего ребенка на самокате. ДТП произошло на улице Потапова напротив дома №243 по улице Ново-Садовой. У пострадавшего травма живота. 

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 22.11.2017 года в 18:00 водитель 1979 года 
23 ноября 2017, 03:43
Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

Самара: автоледи в Audi не заметила столб и врезалась в него

В четверг, 23 ноября, в Самаре произошло ДТП на трамвайных путях. Автоледи на Audi не заметила столб и врезалась в него. Из-за ДТП на Галактионовской встали трамваи.

«Сегодня утром на пересечении ул. Галактионовская и Студенческий переулок. Водитель АУДИ не заметила 
23 ноября 2017, 01:02
Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» по пути в Самару

В четверг, 16 ноября, в Самарской области в ДТП на территории Сергиевского района погибли три человека. В 17:50 на трассе «М-5 Урал» столкнулись «Лада Калина», «Газель» и «КамАЗ». По сообщению полицейских, «Калина» ехала со стороны Уфы к Самаре. По версии 
17 ноября 2017, 09:51
В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали 
11 ноября 2017, 04:30
В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП

В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП

В понедельник, 9 октября, в Самаре произошло два ДТП с участием трамваев. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Судя по фото, оба трамвая следовали по седьмому маршруту и получили механические повреждения. Одно ДТП случилось на улице Промышленности – 
9 октября 2017, 02:30
В Самаре из-за ДТП на проспекте Ленина встали трамваи

В Самаре из-за ДТП на проспекте Ленина встали трамваи

Днем в среду, 4 октября, в центре Самары произошло ДТП, из-за которого временно было блокировано движение трамваев. На проспекте Ленина около 12 часов столкнулись две иномарки. Одна машина остановилась на рельсах. Вторая машина – внедорожник - оказалась на проезжей части. 

4 октября 2017, 02:55
В Самаре изменят схемы движения трамваев

В Самаре изменят схемы движения трамваев

С 30 сентября до 4:00 2 октября в Самаре временно изменятся схемы движения трех трамвайных маршрутов - №22, №24 и №25. Это связано с работами на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Там займутся врезкой стрелочных переводов новой трамвайной ветки к 

28 сентября 2017, 04:57
В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай

В Самаре на Панова КамАЗ протаранил трамвай

ДТП произошло сегодня, 19 августа, днем на улице Ново-Садовой.
 
Грузовик ехал по направлению в город и поворачивал налево с Ново-Садовой на Панова. КамАЗ не пропустил трамвай и врезался в него. Никто не пострадал, однако вагон перекрыл заезд и выезд 
19 августа 2017, 02:32
В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

В Самаре автоледи протаранила коммунальный КамАЗ

Сегодня, 6 мая, около 4 часов утра на улице Демократической случилось ДТП. Автомобиль Toyota Camry врезался в КамАЗ коммунальной службы, припаркованный на обочине, об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
 
По словам свидетелей аварии, за рулем иномарки находилась 
6 мая 2017, 04:31
Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

Житель Жигулевска решил не платить алименты и сдал КамАЗ на металлолом

В Жигулевске возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, сообщившего о преступлении, которого не было, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Мужчина позвонил в полицию и поведал, что с базы стройматериалов угнали принадлежащий ему автомобиль КамАЗ.
 
Сотрудники 
24 апреля 2017, 11:02
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