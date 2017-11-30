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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи

В среду, 29 ноября, в Самаре на улице Пензенской временно встали трамваи. Прямо на путях произошло ДТП. Погрузчик разбил легковой автомобиль Lada Priora.

«ДТП на трамвайных путях. Пензенская 52. Водитель погрузчика при выезде со двора не пропустил «Приору». Наблюдалась 
29 ноября 2017, 05:06
Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай

Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
 
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей 
25 ноября 2017, 04:23
В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути

Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали 
11 ноября 2017, 04:30
В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП

В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП

В понедельник, 9 октября, в Самаре произошло два ДТП с участием трамваев. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Судя по фото, оба трамвая следовали по седьмому маршруту и получили механические повреждения. Одно ДТП случилось на улице Промышленности – 
9 октября 2017, 02:30
Названа самая продаваемая модель Porsche в России за 11 месяцев

Названа самая продаваемая модель Porsche в России за 11 месяцев

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самую продаваемую модель германского концерна Porsche в 2016 году в России. Это кроссовер Cayenne, который приобрели 2037 россиян.
Далее в списке идет Macan, разошедшийся тиражом в 1164 экземпляра. Потом в списке фигурирует спорткар Porsche 911 

30 декабря 2016, 05:14
В США суд отказался признать вину Porsche в гибели актера Пола Уокера

В США суд отказался признать вину Porsche в гибели актера Пола Уокера

Иск родных актера Пола Уокера (Paul Walker), погибшего в результате ДТП, рассматривали в суде в штате Калифорния, США. Трагедия случилась в 2013 году. Уокер попал в аварию на автомобиле Porsche Carrera GT 2005 года выпуска.

Семья погибшего артиста предъявила 
6 апреля 2016, 02:30
Porsche представил обновленные модели 911 Turbo и Turbo S

Porsche представил обновленные модели 911 Turbo и Turbo S

Немецкая компания  Porsche представила обновленные версии моделей 911 Turbo и Turbo S. Автомобили оснастили 6-цилиндровым оппозитным двигателем объемом на 3,8 литра с двумя турбокомпрессорами.

У «911 Турбо» 540 лошадиных сил, у «Турбо С» - 580. Стоимость первой – от 
1 декабря 2015, 02:35
Новый Porsche Macan S Diesel появится в продаже в РФ в декабре

Новый Porsche Macan S Diesel появится в продаже в РФ в декабре

В декабре текущего года в России начнется реализация нового Porsche Macan S с дизельным мотором. Базовая цена машины составит 3 млн 381 тыс. рублей.
 
Модель снабжена трехлитровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с., который даст возможность разгонять авто до сотни километров 
18 августа 2015, 04:20
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