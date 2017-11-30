В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП В понедельник, 9 октября, в Самаре произошло два ДТП с участием трамваев. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Судя по фото, оба трамвая следовали по седьмому маршруту и получили механические повреждения. Одно ДТП случилось на улице Промышленности – …