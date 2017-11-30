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В Самаре на Пензенской погрузчик разбил «Приору» и встали трамваи
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29 ноября 2017, 05:06
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Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай
Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей …
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25 ноября 2017, 04:23
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В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути
Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали …
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11 ноября 2017, 04:30
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В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП
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9 октября 2017, 02:30
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Названа самая продаваемая модель Porsche в России за 11 месяцев
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30 декабря 2016, 05:14
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В США суд отказался признать вину Porsche в гибели актера Пола Уокера
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6 апреля 2016, 02:30
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Porsche представил обновленные модели 911 Turbo и Turbo S
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1 декабря 2015, 02:35
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Новый Porsche Macan S Diesel появится в продаже в РФ в декабре
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18 августа 2015, 04:20