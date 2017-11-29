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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети

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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре

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В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП

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В Самаре из-за ДТП на проспекте Ленина встали трамваи

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Авария произошла 12 мая в 14:10, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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Пострадавшая женщина 1955 

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