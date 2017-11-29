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В ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе дети
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29 ноября 2017, 02:05
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Под Самарой «Логан» влетел в дорожный знак, водитель умер
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28 ноября 2017, 03:37
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Появились подробности гибели велосипедиста и пешехода в Самаре
В самарской полиции сообщили подробности гибели велосипедиста и пешехода в результате двух ДТП. По уточненным данным, погибший велосипедист – мужчина 1949 года рождения. В понедельник, 27 ноября, около шести часов вечера он ехал по улице Литвинова в Зубчаниновке. Дорога …
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28 ноября 2017, 02:49
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В Самаре насмерть сбили велосипедиста и пешехода
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28 ноября 2017, 09:46
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Не захотел пропускать: В Самаре КАМАЗ протаранил трамвай
Сегодня, 25 ноября, в Самаре произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием рельсового общественного транспорта.
Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», на улице Мечникова возле дома №50 самосвал КАМАЗ ударил в переднюю часть трамвай. По словам свидетелей …
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25 ноября 2017, 04:23
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В Самаре «Веста» после ДТП снесла «с корнем» ограждение и вылетела на трамвайные пути
Сегодня, 11 ноября, в Самаре на пересечении Аминева с Ново-Садовой столкнулись «Лада Веста» и «Хундай», сообщают очевидцы в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте». После удара вазовская легковушка пробила пешеходное ограждение и вылетела на трамвайные пути. На месте ДТП работали …
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11 ноября 2017, 04:30
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В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП
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9 октября 2017, 02:30
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В Самаре из-за ДТП на проспекте Ленина встали трамваи
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4 октября 2017, 02:55
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На территории АвтоВАЗа погрузчик сбил пешехода
Авария произошла 12 мая в 14:10, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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13 мая 2014, 12:52