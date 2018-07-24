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Врачи отпустили домой детей, на которых обрушилась бетонная плита в гаражах под Самарой
Стали известны новые подробности о состоянии подростков, которые получили травмы во время обрушения бетонной плиты в заброшенных гаражах в селе Чубовка Кинельского района.
"Двоих детей перевели на амбулаторное лечение, еще один находится в областной больнице имени Середавина", — цитирует осведомленный …
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24 июля 2018, 12:57
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В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика
В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.
По версии …
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24 июля 2018, 10:27
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Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС
Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По …
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24 июля 2018, 09:32
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В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам
Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. …
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24 июля 2018, 09:21
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С высоты 20 этажа в Тольятти упала 34-летняя женщина
В понедельник вечером, 23 июля, около многоэтажки по Московскому проспекту в Тольятти было найдено тело 34-летней женщины. По предварительной информации, она упала с высоты 20 этажа. Пострадавшая скончалась на месте от полученных ран. По информации группы «Происшествия Тольятти», погибшая …
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24 июля 2018, 08:43
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Видео: в Похвистнево «Ладу Калину» «намотало» на бетонный столб, водитель попал в реанимацию
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23 июля 2018, 09:57
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«Любовь к чтению»: В Сызрани «Нива» протаранила киоск свежей прессы
Вчера, 20 июля, поздно вечером в Юго-Западном районе Сызрани «Нива» протаранила киоск «Роспечати», передает «Маленькая Сызрань».
По предварительным сведениям, внедорожник ехал по автодороге вдоль Центральной горбольницы, водитель неожиданно потерял управление и на полном ходу врезался в киоск, в …
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21 июля 2018, 05:00
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Фото и видео: Datsun залетел под грузовик в Тольятти
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20 июля 2018, 07:46