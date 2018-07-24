Фото и видео: в Самаре столкнулись иномарка «Субару» и машина ДПС Во вторник утром, 24 июля, на пересечении проспекта Кирова и улицы Нагорной в Самаре произошла серьезная авария. Там столкнулись иномарка «Субару» и машина дорожно-патрульной службы. По предварительной информации, иномарка при повороте не уступила дорогу служебному автомобилю, который ехал прямо. По …