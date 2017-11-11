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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса

В Самаре произошло ДТП: столкнулись автобус №67 и грузовой автомобиль. Это случилось на Московском шоссе в районе 18 километра рядом с ТЦ «Московский».

Есть пострадавший – пассажир автобуса, сообщили в ГИБДД. По предварительной информации, в результате столкновения было разбито окно автобуса 

10 ноября 2017, 08:31
Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб

В четверг, 9 ноября, в Безенчукском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ 2107». По сообщению ГИБДД, в 20 часов 10 минут легковая машина столкнулась с грузовиком «КамАЗ» с прицепом.

«Водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2107, двигаясь по 

10 ноября 2017, 02:30
Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук

В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи 

10 ноября 2017, 02:11
В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах

В этом году из 800 с лишним дорожно-транспортных происшествий в Самаре, в которых погибли или травмировались люди, в 500 случаях этому способствовали  дорожные дефекты.
Перекресток на пересечении проспекта Металлургов и улицы Пугачевской один из самых проблемных в Самаре по качеству 

9 ноября 2017, 04:06
В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП

В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП

В понедельник, 9 октября, в Самаре произошло два ДТП с участием трамваев. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Судя по фото, оба трамвая следовали по седьмому маршруту и получили механические повреждения. Одно ДТП случилось на улице Промышленности – 
9 октября 2017, 02:30
В Самаре из-за ДТП на проспекте Ленина встали трамваи

В Самаре из-за ДТП на проспекте Ленина встали трамваи

Днем в среду, 4 октября, в центре Самары произошло ДТП, из-за которого временно было блокировано движение трамваев. На проспекте Ленина около 12 часов столкнулись две иномарки. Одна машина остановилась на рельсах. Вторая машина – внедорожник - оказалась на проезжей части. 

4 октября 2017, 02:55
В Самаре изменят схемы движения трамваев

В Самаре изменят схемы движения трамваев

С 30 сентября до 4:00 2 октября в Самаре временно изменятся схемы движения трех трамвайных маршрутов - №22, №24 и №25. Это связано с работами на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской. Там займутся врезкой стрелочных переводов новой трамвайной ветки к 

28 сентября 2017, 04:57
В центре Самары нарушено движение трамваев

В центре Самары нарушено движение трамваев

В четверг, 28 сентября, в Самаре произошла авария на трамвайных путях, сообщают очевидцы. На пересечении улиц Красноармейской и Самарской на трамвайных путях столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Еще один инцидент случился на проспекте Ленина. На рельсы упал мужчина. Как говорят 
28 сентября 2017, 11:26
Ликвидация потопа на ул. Антонова-Овсеенко может затянуться (ВИДЕО)

Ликвидация потопа на ул. Антонова-Овсеенко может затянуться (ВИДЕО)

Причиной потопа на улице Антонова-Овсеенко в Самаре 28 февраля стала утечка из трубы диаметром 300 мм. Перекрыто движение трамваев. Аварийно-восстановительные бригады работают на месте прорыва. По данным компании «Самарские коммунальные системы», аффилированной известному бизнесмену Виктору Вексельбергу, время окончания работ по 

28 февраля 2014, 10:03
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