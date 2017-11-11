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В Самаре в ДТП на Московском шоссе пострадал пассажир автобуса
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10 ноября 2017, 08:31
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Под Самарой водитель ВАЗ 2107 столкнулся с КамАЗом и погиб
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10 ноября 2017, 02:30
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Полиция: задержан виновник смертельного ДТП в п. Безенчук
В поселке Безенчук в результате ДТП погиб пешеход. Трагедия произошла на улице Чапаева. Полиция сообщает: мужчину сбил автомобиль «Шевроле Нива», которым управлял 58-летний водитель. С места происшествия он уехал, не оказав пострадавшему первой помощи. Для розыска автомобилиста были изучены записи …
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10 ноября 2017, 02:11
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В ГИБДД назвали основные причины гибели на дорогах
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9 ноября 2017, 04:06
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В Самаре два трамвая №7 разбились в ДТП
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9 октября 2017, 02:30
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В Самаре из-за ДТП на проспекте Ленина встали трамваи
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4 октября 2017, 02:55
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В Самаре изменят схемы движения трамваев
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28 сентября 2017, 04:57
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В центре Самары нарушено движение трамваев
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28 сентября 2017, 11:26
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Ликвидация потопа на ул. Антонова-Овсеенко может затянуться (ВИДЕО)
Причиной потопа на улице Антонова-Овсеенко в Самаре 28 февраля стала утечка из трубы диаметром 300 мм. Перекрыто движение трамваев. Аварийно-восстановительные бригады работают на месте прорыва. По данным компании «Самарские коммунальные системы», аффилированной известному бизнесмену Виктору Вексельбергу, время окончания работ по …
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28 февраля 2014, 10:03