ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив Жив остался, что называется, чудом. На улице Луначарского, где возводится 25-этажный жилой дом, с большой высоты рухнула люлька с цементным раствором. Рамиз Кадыров рассказывает, именно на его Камаз эти утром обрушалась люлька, которой поднимали наверх раствор. Она весила около двух …