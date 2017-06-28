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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными

Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу: улица Куйбышева, 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.  
Покупателям предложат 

27 июня 2017, 07:39
В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи

Движение вагонов трамваев 13, 7 и 23 парализовано как вниз, так и вверх по улице Ставропольской. Сотни людей идут пешком. Причина ЧП пока неясна. 

 
27 июня 2017, 06:36
ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив

ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив

Жив остался, что называется, чудом. На улице Луначарского, где возводится 25-этажный жилой дом, с большой высоты рухнула люлька с цементным раствором. Рамиз Кадыров рассказывает, именно на его Камаз эти утром обрушалась люлька, которой поднимали наверх раствор. Она весила около двух 

27 июня 2017, 06:20
Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?

Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?

"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён 
28 июня 2017, 07:00
Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников

Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная 
26 июня 2017, 08:00
В блогах: как самарец пришел в МФЦ и чуть не лишился денег

В блогах: как самарец пришел в МФЦ и чуть не лишился денег

Блогер paul_bure в ЖЖ-сообществе "Самара ру" поделился впечатлениями от попытки получить справку о составе семьи. "МФЦ знать не знает, что это такое, сказали - идите в паспортный стол, - пишет блогер. - Паспортный стол Промышленного р-на отверг само понятие 
26 июня 2017, 07:00
Самарский блогер требует видео с «IВолги»

Самарский блогер требует видео с «IВолги»

Блогер hvv в ЖЖ-сообществе "Самара ру" критикует молодежный форум "iВолга". "На форуме присутствует 2 тысячи человек (утверждается, что со всех уголков страны), бюджет форума - десятки миллионов рублей. Лекции, проходящие там, будут полезны для более чем 3 миллионов студентов, 
23 июня 2017, 10:00
Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»

Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»

В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарских чиновников с делегацией из немецкого города-партнера.

Предполагается, что над созданием сквера 

23 июня 2017, 10:41
На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото

Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
20 июня 2017, 02:12
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

В социальных сетях появились сообщения самарцев о граде в районе улицы Алма-Атинской и в Зубчаниновке, а также в микрорайоне Крутые Ключи. Некоторые улицы оказались затоплены. По словам пользователей, это  произошло в понедельник, 19 июня. Очевидцы опубликовали фото и видео.
19 июня 2017, 03:14
Фото в блогах: катастрофа в Волгаре

Фото в блогах: катастрофа в Волгаре

Блогер p_k_s снова обращается к областным властям, чтобы они наконец обратили внимание на поселок Волгарь. «Любой дождь для местных автомобилистов почти катастрофа. Дороги нового микрорайона мгновенно превращаются в настоящие реки. И водители вынуждены штурмовать их по кабину в воде. Ибо 
19 июня 2017, 06:53
Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и

Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"

В четверг, 15 июня, под Самарой на кинельской трассе столкнулись фура и грузовая «Газель». В результате кабина малой машины оказалась смята. Водитель оказался зажат между большегрузом и кузовом своего автомобиля.

По данным полиции, авария случилась в 17:25 минут. Чтобы 
16 июня 2017, 09:33
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