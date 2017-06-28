|
Наволочка из колонии: в Самаре откроется магазин по продаже товаров, изготовленных осужденными
Товары, изготовленные в местах лишения свободы, теперь будут доступны жителям Самары. Как сообщает УФСИН России по Самарской области, в столице губернии, по адресу: улица Куйбышева, 42, готовится к открытию магазин, в котором будут реализовывать продукцию, изготовленную осужденными.
|
27 июня 2017, 07:39
|
В Самаре в районе пересечения улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной стоят трамваи
|
27 июня 2017, 06:36
|
ЧП на одной из самарских стройплощадок: водитель КАМАЗа чудом остался жив
|
27 июня 2017, 06:20
|
Самарский памятник вместо ремонта получил новый баннер: сколько денег вбухано?
"Свободу Чепаю!" - призывает блогер inst_ru в ЖЖ-сообществе "Самара ру". "Полтора года назад проходил мимо памятника герою Гражданской войны Василию Ивановичу Чепаеву (именно такая его настоящая фамилия), - пишет автор. - В конце зимы 2016 года памятник был обнесён …
|
28 июня 2017, 07:00
|
Осрамили выставку #ЯРОССИЯ: блогер о новой грамматической ошибке самарских чиновников
Блогер Анна Носова нашла очередную ошибку, которую пропустили самарские чиновники. «Русский писатель Константин Паустовский писал: «По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная …
|
26 июня 2017, 08:00
|
В блогах: как самарец пришел в МФЦ и чуть не лишился денег
Блогер paul_bure в ЖЖ-сообществе "Самара ру" поделился впечатлениями от попытки получить справку о составе семьи. "МФЦ знать не знает, что это такое, сказали - идите в паспортный стол, - пишет блогер. - Паспортный стол Промышленного р-на отверг само понятие …
|
26 июня 2017, 07:00
|
Самарский блогер требует видео с «IВолги»
Блогер hvv в ЖЖ-сообществе "Самара ру" критикует молодежный форум "iВолга". "На форуме присутствует 2 тысячи человек (утверждается, что со всех уголков страны), бюджет форума - десятки миллионов рублей. Лекции, проходящие там, будут полезны для более чем 3 миллионов студентов, …
|
23 июня 2017, 10:00
|
Каждый самарец сможет погулять по «Штутгарту»
В Самаре хотят открыть бульвар в честь города-побратима Штутгарта. Его планируют обустроить в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры, сообщили в мэрии. Эта информация была озвучена во время встречи самарских чиновников с делегацией из немецкого города-партнера.
Предполагается, что над созданием сквера …
|
23 июня 2017, 10:41
|
На Тольятти налетел смерч, рухнула крыша здания, есть фото
Во вторник, 20 июня, на Тольятти налетел смерч, произошло обрушение крыши офисного центра на улице Дзержинского, сообщают очевидцы. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По предварительной информации, люди не пострадали. Разбиты десятки машин.
|
20 июня 2017, 02:12
|
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях
|
19 июня 2017, 03:14
|
Фото в блогах: катастрофа в Волгаре
|
19 июня 2017, 06:53
|
Фото: под Самарой мужчину зажало между фурой и "Газелью"
|
16 июня 2017, 09:33