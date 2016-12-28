Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в Саратове на улице Рабочей. Под железнодорожным мостом застряла грузовая "Газель". Об этом сообщили региональные агентства со ссылкой на информацию очевидца, распространенную им в социальной сети "ВКонтакте".
Авария произошла сегодня, 28 декабря. Грузовая "Газель" застряла под мостом, прижавшись верхней частью к бетонным конструкциям.
Как говорят горожане, такие курьезы здесь нередки. Из-за подобных случаев на этом участке периодически возникают пробки.
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