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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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В Самаре ДТП блокировало движение трамваев, есть фото

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В среду, 28 декабря, в Самаре произошло ДТП на площади Кирова, сообщили очевидцы в социальных сетях. Один из пользователей опубликовал фото.

«Авария на пересечении Кирова и Физкультурной. Все трамваи стоят и затруднено движение», - указано в комментарии.

Судя 
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Авария у бассейна ЦСК ВВС в Самаре парализовала движение автомобилей

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28 декабря 2016, 01:57
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По данным регионального ГУ МЧС РФ, на месте происшествия работали спасатели, также использовалась спецтехника. 

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«Верной» управлял 37-летний 

27 декабря 2016, 12:53
В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

В Самаре открыт участок улицы, где провалилась иномарка

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27 декабря 2016, 11:12
В понедельник квартиры почти 4000 жителей Самары остались без отопления

В понедельник квартиры почти 4000 жителей Самары остались без отопления

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В центре Саратова горит здание военного госпиталя

В центре Саратова горит здание военного госпиталя

Сегодня, 15 декабря, в центре Саратова произошел пожар на территории военного госпиталя. Сведения об этом распространили региональные информагентства.
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В Саратовской области парень украл подвесной мост через реку

О краже, произошедшей в Саратовской области, сообщили региональные информагентства со ссылкой на правоохранительные структуры. В Пугачевском районе житель одного из сел похитил подвесной мост.
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25 ноября 2016, 12:01
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В массовой аварии с эвакуатором под Саратовом погибла девушка из «Приоры»

Дорожно-транспортное происшествие в Саратовской области на Песчано-Уметском тракте унесла жизнь 20-летней девушки. На трассе столкнулись две легковушки и грузовик, сообщают местные информагентства.
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15 ноября 2016, 11:49
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