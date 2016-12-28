В ДТП в Тольятти пострадали две девочки 9 и 12 лет В понедельник, 26 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадали дети. Две девочки 9 и 12 лет находились в автомобиле «Лада Гранта», столкнувшемся с иномаркой Hyundai Verna. Авария случилась в 19: 45 на улице Борковской. «Верной» управлял 37-летний …