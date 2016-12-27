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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве

Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве

Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент 

27 декабря 2016, 04:52
Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

В обслуживании нуждаются 238 единиц авто разных марок.
В частности, на балансе ГУ МВД России по Самарской области значатся 7 моделей Toyota, 3 разновидности BMW, 2 - Audi, а также  Mersedes, Renault, Ford, Fiat, Skoda и Chevrolet.
Тендер появился на 

26 декабря 2016, 06:02
Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Депутаты хотят разрешить им "бесплатно" пользоваться более мощным и вместительным транспортом.
Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей в многодетной семье. Льгота распространяется на легковые автомобили с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил и на автобусы до 150 

26 декабря 2016, 04:59
Метро Самары назвали самым недоступным в России

Метро Самары назвали самым недоступным в России

Самарский метрополитен признали самым недоступным в России. В мировом рейтинге самарская подземка заняла второе место. К такому выводу пришли специалисты издания «Griffon», проанализировав цены на билеты в разных городах планеты и средние зарплаты после вычета налогов.

Как оказалось, среднестатистический самарец с 

16 декабря 2016, 03:44
Самарец прослушал песни Высоцкого 18 тысяч раз

Самарец прослушал песни Высоцкого 18 тысяч раз

В Самаре живет поклонник Владимира Высоцкого, который за год прослушал песни барда 18 тысяч раз. Об уникальном рекордсмене сообщила компания "Яндекс". Поисковик посчитал, какие треки, альбомы и исполнители были самыми популярными среди пользователей из Самарской области в уходящем году. Фанат 

14 декабря 2016, 12:15
В Самаре выступил экс-вокалист культовой электро-хаус группы

В Самаре выступил экс-вокалист культовой электро-хаус группы

Проект Starving Yet Full раскачивает танцполы ведущих клубов Америки и Европы. 
Канадец Седрик Гасайда, экс-участник группы Azari & lll привёз на открытие ночного клуба Barrel проверенные временем хиты и новые композиции. Исполнитель признался, что больше всего ценит в россиянах упорство в 

5 декабря 2016, 06:29
В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года

В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года

Глава регионального минстроя Алексей Гришин рассказал, когда в Самаре отроют движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до Полевой. Перекрытие связано с работами по завершению строительства станции метро «Алабинская».

Подземные электрички на участке до станции «Российская» 

30 ноября 2016, 12:50
До 1 мая запретят остановку транспорта на двух главных улицах Самары

До 1 мая запретят остановку транспорта на двух главных улицах Самары

С пятницы, 25 ноября, на двух главных улицах Самары будут действовать новые дорожные знаки. На зимний период запретят остановку транспорта. Ограничения будут действовать до мая 2017 года, сообщило «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». 

Речь о Ново-Садовой и 

25 ноября 2016, 10:43
Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей

Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей

В Самаре потратят 470 тысяч рублей на авторский надзор за завершением станции метро «Алабинская» и строительством второй ветки до станции «Российская». Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Согласно материалам к торгам, конкурс уже состоялся, в нем победил единственный участник, название 

7 ноября 2016, 05:12
The Prodigy начинает первое турне по России концертом в Новосибирске

The Prodigy начинает первое турне по России концертом в Новосибирске

Свой десятый, юбилейный,  визит в Россию электро-группа The Prodigy запланировала как первое масштабное турне по стране. Его откроет концерт британской команды на одной из площадок Новосибирска.  Также со своими кумирами встретятся фанаты из Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Москвы, где 

2 ноября 2016, 05:24
Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса

Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса

Песня «Pen-Pineapple-Apple-Pen» японского диджея Piko-Taro оказалась в Книге рекордов Гиннеса. Продолжительность композиции - всего 45 секунд, информирует The Straits Times. Главный герой ролика в причудливой одежде поет о том, что случится, если соединить ананас, яблоко и ручку.
Как говорят специалисты, 

28 октября 2016, 01:56
Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот

Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот

В Москве запустили именной поезд «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти». Первым пассажиром стал чистокровный британский кот.

Шекспировский поезд в московском метро начал курсировать по Арбатско-Покровской линии. Британский кот, который стал первым пассажиром «Поэзии в метро» - точная копия животного, 

13 октября 2016, 03:18
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