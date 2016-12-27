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Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве
Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент …
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27 декабря 2016, 04:52
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Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки
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26 декабря 2016, 06:02
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Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил
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26 декабря 2016, 04:59
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Метро Самары назвали самым недоступным в России
Самарский метрополитен признали самым недоступным в России. В мировом рейтинге самарская подземка заняла второе место. К такому выводу пришли специалисты издания «Griffon», проанализировав цены на билеты в разных городах планеты и средние зарплаты после вычета налогов.
Как оказалось, среднестатистический самарец с …
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16 декабря 2016, 03:44
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Самарец прослушал песни Высоцкого 18 тысяч раз
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14 декабря 2016, 12:15
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В Самаре выступил экс-вокалист культовой электро-хаус группы
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5 декабря 2016, 06:29
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В Самаре движение транспорта по Ново-Садовой изменится летом 2017 года
Глава регионального минстроя Алексей Гришин рассказал, когда в Самаре отроют движение транспорта по улице Ново-Садовой. Речь идет об участке от улицы Первомайской до Полевой. Перекрытие связано с работами по завершению строительства станции метро «Алабинская».
Подземные электрички на участке до станции «Российская» …
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30 ноября 2016, 12:50
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До 1 мая запретят остановку транспорта на двух главных улицах Самары
С пятницы, 25 ноября, на двух главных улицах Самары будут действовать новые дорожные знаки. На зимний период запретят остановку транспорта. Ограничения будут действовать до мая 2017 года, сообщило «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области».
Речь о Ново-Садовой и …
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25 ноября 2016, 10:43
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Надзор за «Алабинской» в Самаре обойдется в 470 тысяч рублей
В Самаре потратят 470 тысяч рублей на авторский надзор за завершением станции метро «Алабинская» и строительством второй ветки до станции «Российская». Такое сообщение появилось на портале госзакупок. Согласно материалам к торгам, конкурс уже состоялся, в нем победил единственный участник, название …
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7 ноября 2016, 05:12
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The Prodigy начинает первое турне по России концертом в Новосибирске
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2 ноября 2016, 05:24
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Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса
Песня «Pen-Pineapple-Apple-Pen» японского диджея Piko-Taro оказалась в Книге рекордов Гиннеса. Продолжительность композиции - всего 45 секунд, информирует The Straits Times. Главный герой ролика в причудливой одежде поет о том, что случится, если соединить ананас, яблоко и ручку.
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28 октября 2016, 01:56
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Первым пассажиром Шекспировского поезда в метро Москвы стал кот
В Москве запустили именной поезд «Поэзия в метро» с экспозицией «Шекспировские страсти». Первым пассажиром стал чистокровный британский кот.
Шекспировский поезд в московском метро начал курсировать по Арбатско-Покровской линии. Британский кот, который стал первым пассажиром «Поэзии в метро» - точная копия животного, …
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13 октября 2016, 03:18