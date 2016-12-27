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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Песни ABBA и музыка из новогодних комедий зазвучат в метро Москвы

Песни ABBA и музыка из новогодних комедий зазвучат в метро Москвы

В метрополитене Москвы в новогодние праздники будут включать музыку из комедий и песни группы ABBA, сообщает официальный портал мэра российской столицы.

Новогодние мелодии будут транслировать по радио московской подземки. Пассажиры также смогут узнать интересные факты про Новый год. 
27 декабря 2016, 02:58
В 2017 году в России заработает система Android Pay

В 2017 году в России заработает система Android Pay

В 2017 году в России начнет функционировать система Android Pay, и платежи можно будет осуществлять со всех устройств с NFC-технологией. По данным СМИ, проект по введению системы бесконтактной оплаты Android Pay поддерживается сразу несколькими крупными банками страны.
Существующий функционал уже 

27 декабря 2016, 12:26
Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

В обслуживании нуждаются 238 единиц авто разных марок.
В частности, на балансе ГУ МВД России по Самарской области значатся 7 моделей Toyota, 3 разновидности BMW, 2 - Audi, а также  Mersedes, Renault, Ford, Fiat, Skoda и Chevrolet.
Тендер появился на 

26 декабря 2016, 06:02
Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Многодетным семьям Самарской области подарят 10 лошадиных сил

Депутаты хотят разрешить им "бесплатно" пользоваться более мощным и вместительным транспортом.
Сейчас от уплаты транспортного налога освобождается один из родителей в многодетной семье. Льгота распространяется на легковые автомобили с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил и на автобусы до 150 

26 декабря 2016, 04:59
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
На второй позиции в рейтинге находится американский концерн 

26 декабря 2016, 10:18
Новый мобильный вирус оставил без телефонов тысячи людей

Новый мобильный вирус оставил без телефонов тысячи людей

Опасный мобильный вирус лишил смартфонов уже свыше 16 тыс. человек из 27 государств мира. Вредоносная программа блокирует экран телефона и требует у пользователя деньги за разблокировку, сообщает «Лаборатория Касперского».
Троян маскируется под видом различных игр и программ, включая Adobe Flash 

21 декабря 2016, 02:26
ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG

ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG

Федеральная антимонопольная служба направила в российские офисы производителей мобильных устройств запросы. Представители ФАС пояснили "Интерфаксу", что основанием для этого стали жалобы потребителей на признаки вероятного ценового сговора при реализации флагманских смартфонов компаний Alcatel, ASUS, LG и Sony.
В частности, речь 

19 декабря 2016, 04:49
До 1 мая запретят остановку транспорта на двух главных улицах Самары

До 1 мая запретят остановку транспорта на двух главных улицах Самары

С пятницы, 25 ноября, на двух главных улицах Самары будут действовать новые дорожные знаки. На зимний период запретят остановку транспорта. Ограничения будут действовать до мая 2017 года, сообщило «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области». 

Речь о Ново-Садовой и 

25 ноября 2016, 10:43
АвтоВАЗ работает над автомобилем с революционными технологиями

АвтоВАЗ работает над автомобилем с революционными технологиями

«АвтоВАЗ» заявил, что ведет работы по созданию автомобиля с революционными технологиями. О начале разработки собственных систем безопасности на российском автомобильном предприятии сообщают отечественные СМИ со ссылкой на источники в руководстве завода.

Революционный автомобиль от «АвтоВАЗа» может получить суперсовременную систему слежения за трассой, которая обеспечивает безопасность, 

22 сентября 2016, 01:13
Названы технологии, которые будут стандартом в 2017 году

Названы технологии, которые будут стандартом в 2017 году

Специалисты компании Gartner решили установить, какие именно технологии в 2017-м окажутся обыденностью и перестанут удивлять людей. В этом числе, как выяснилось, присутствуют и такие, что возникли недавно, а иные используются лишь в самых престижных девайсах.
В общей сложности названы порядка 

20 июня 2016, 11:28
Технология Tap - Kick - Click позволит управлять ПК при помощи ног

Технология Tap - Kick - Click позволит управлять ПК при помощи ног

Разработчики считают, что новинка поможет офисным работникам победить ожирение и депрессию. Система представляет собой датчики и специальные стельки, которые крепятся к ступням пользователя, определяют местоположение ног и силу их давления на поверхность.
С помощью движения нижних конечностей можно вводить определённые 

7 июня 2016, 02:40
Роботы оставят без работы половину населения Земли уже через 30 лет

Роботы оставят без работы половину населения Земли уже через 30 лет

Как свидетельствует прогноз специалистов из Ассоциации научного прогресса в Вашингтоне, всего через три десятилетия при таком же темпе развития робототехники роботы заменят людей, в частности, на основных производствах. Согласно приблизительным подсчетам, работу потеряет половина трудоспособного населения Земли. Внедрение роботов в 
15 февраля 2016, 09:49
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