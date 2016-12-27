Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент работают 146 из них, на 74 заканчиваются пусконаладочные работы.
Новые павильоны имеют также информационные табло со сведениями о времени прибытия транспорта. Большинство остановок получили систему видеонаблюдения.
Все новшества запущены в рамках новой маршрутной сети «Магистраль». Как предполагается, в результате корректировки маршрутной сети общественного транспорта 450 тыс. жителей Центрального округа получат возможность перемещаться по центру города, экономя время на путь в метро, спуск под землю и пересадку с одной линии подземки на другую.
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