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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

"Самарское речное пассажирское предприятие" ввело новые правила посадки и высадки пассажиров на паром «Окский-35», который следует до Рождествено. Они начали действовать с 15 июня. Теперь перед въездом на паром водитель машины должен высадить пассажиров. После этого могут заезжать мотоциклисты и 

16 июня 2017, 01:14
В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Тольятти сняли на видео новую «Тойоту», которой пока нет в продаже

В Сети появилось видео с обновленным пикапом Toyota Hilux в камуфляжной пленке. Согласно комментарию автора, он увидел иномарку в Тольятти. Это было так неожиданно, что он успел снять только 9-секундное видео и машина уехала.  Отметим, многие иностранные модели привозят на 

15 июня 2017, 09:00
В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей

В Самаре рабочий-мститель сжег пять машин стоимостью 4,5 млн рублей

Самарские силовики раскрыли уголовное дело о поджогах дорогих машин на 6-й просеке. В ноябре там сгорел автомобиль Infiniti FX37, а впоследствии огнем была уничтожена иномарка Peugeot. При этом были повреждены три машины, припаркованные рядом. Общая сумма ущерба составила почти 4,5 

15 июня 2017, 02:33
В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

В Самаре упавшее дерево накрыло машины на улице Фадеева, есть фото

Самарцы сообщают о новом случае повреждения машин упавшим деревом. В социальной сети появилось фото с места происшествия. Береза рухнула на несколько припаркованных машин. Судя по снимку, у вазовской «семерки» от удара треснуло лобовое стекло. По сообщению очевидца, инцидент произошел на 
15 июня 2017, 11:52
Большегрузам разрешили ездить по Самаре до августа

Большегрузам разрешили ездить по Самаре до августа

Ограничение на дневной въезд в Самару большегрузов массой свыше 8 тонн откладывается. Пока до конца лета. С чем это связано и чего опасаются предприниматели, чья работа связана с тоннами привозной продукции?

Запрет на дневное движение большегрузов по городским дорогам затронет несколько 

15 июня 2017, 09:42
В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

В Самаре не смогли перекрыть новый участок Московского шоссе

Перекрытие Московского шоссе в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку, снова перенесли на неопределенный срок. В ГИБДД сообщили, что подрядчик пока не готов приступить к строительным работам на проезжей части, якобы задержка произошла из-за погодных условий, до сих 

13 июня 2017, 03:25
Самаре предрекают производственный коллапс

Самаре предрекают производственный коллапс

Самарское бизнес-сообщество в ожидании производственного коллапса. Закон, ограничивающий въезд в область большегрузов, может спровоцировать массовый отток бизнесменов в соседние регионы.
В промзону на Заводском шоссе на местные предприятия ежедневно приезжают сотни многотонных грузовиков. Разгрузка идет и днем, и ночью. Ежесуточно 

5 июня 2017, 06:33
Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Пешком быстрее: Новые ограничения дорожного движения в Самаре

Как сообщает администрация г. о. Самары, в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей и восстановлению благоустройства на территории города временно ограничивается движение транспорта по следующим участкам:
- с 20:00 26 мая 2017 года до 05:00 29 мая 2017 года 

26 мая 2017, 07:15
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