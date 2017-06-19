Под Лос-Анджелесом в ближайшем будущем могут проложить компактные тоннели, предназначенные для высокоскоростных средств передвижения. По словам автора идеи Илона Маска, это будет нечто среднее между Hyperloop (проект вакуумного поезда) и классическим метрополитеном.
Известный миллиардер провел переговоры с мэром Лос-Анджелеса относительно создания под городом сети тоннелей, предназначенных для уникальных платформ, перемещающих автомобили на глубине. Для воплощения проекта была учреждена корпорация The Boring Co., главным направлением деятельности которой является горизонтальное бурение.
Как поясняют эксперты, речь ведется о появлении разветвленной сети подземных участков, исключающей смену горизонтов. Новая технология презентована в этом году в Ванкувере.
По словам Маска, первая ветка такого транспорта соединит международный аэропорт Лос-Анджелеса и центр мегаполиса. По тоннелям будут следовать легковые автомобили на специальных платформах, перемещающихся по рельсам.
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