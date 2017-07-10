Концепция новинки, под условным названием "Волга-2020", появилась в Сети. Автомобиль получит светодиодные дневные огни, большие панорамные окна, массивные тормозные сУппорты, хромИрованные детали, двуцветный интерьер. Многим автоэкспертам концепткар пришелся по вкусу, однако пессимисты утверждают, что компания не сможет реализовать проект, а лучше все силы и креатив направить на выпуск собственных машин. «Волга» - название семейства легковых автомобилей среднего класса, которые выпускались на Горьковском автозаводе с 1956 года. В 2009 году «Волгу» сняли с производства по причине падения спроса и морального устаревания. Реанимировать модель пытались в 2012 году, когда на свет появилась Volga Siber.
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Обновлен топ самых популярных в России автомоделей
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10 июля 2017, 08:04
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GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы» оповестят - им отправят официальные …
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7 июля 2017, 12:01
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Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом
В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. …
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7 июля 2017, 11:14
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В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта
В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ …
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7 июля 2017, 09:39
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Что угрожает самарцам на пляжах?
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6 июля 2017, 05:50
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У АвтоВАЗа получается продавать
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6 июля 2017, 07:12
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Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей
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6 июля 2017, 02:44
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Волгу закрыли
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6 июля 2017, 02:27
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АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов
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«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой …
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5 июля 2017, 08:00
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АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля "Нива"
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4 июля 2017, 11:40
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Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны
На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - …
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4 июля 2017, 04:51