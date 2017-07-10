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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Обновлен топ самых популярных в России автомоделей

Эксперты назвали тройку самых продаваемых автомобилей в России за июнь текущего года. Первая строчка рейтинга досталась Lada Granta, за прошедший месяц было реализовано 8 с половиной тысяч экземпляров. «Серебро» - у KIA Rio, модель приобрели чуть больше 8 тысяч автолюбителя. 

10 июля 2017, 08:04
Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины

Почти у 3000 владельцев «Шевроле Нивы» могут забрать машины

GM-АвтоВАЗ отзовет более 2 тысяч 700 автомобилей Chevrolet Niva, выпущенных с 1 по 28 ноября прошлого года. У этой партии возможно возникновение дефекта - «негерметичности топливного бака», сообщает пресс-служба совместного предприятия. Каждого владельца «Шеви Нивы»  оповестят - им отправят официальные 

7 июля 2017, 12:01
Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

Паника на Волге: появилось видео с попавшим в шторм самарским теплоходом

В пятницу, 7 июля, в Самаре снова начались пассажирские перевозки по Волге. Об этом журналистам ТРК «ТЕРРА»  сообщили на Самарском речном вокзале. Как уже рассказывала «ТЕРРА», речные рейсы были отменены вечером в среду, 5 июля, из-за неблагоприятных погодных условий. 
7 июля 2017, 11:14
В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре пытаются остановить разрушение речного порта

В Самаре за 211 млн рублей спроектируют и отремонтируют причальные сооружения и водную инфраструктуру в городском речпорту, говорится в сообщении на портале госзакупок. Конкурс по определению подрядчика объявило «Самарское речное пассажирское предприятие». Согласно техзаданию, исполнителю предстоит реконструировать пассажирские причалы №№ 

7 июля 2017, 09:39
Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
У АвтоВАЗа получается продавать

У АвтоВАЗа получается продавать

По итогам июня продажи АвтоВАЗа на российском рынке составили 27 тысяч 400 автомобилей, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Всего за 6 месяцев завод реализовал 140 тысяч машин, это почти на 13 процентов выше показателя первой половины 2016-го. 

6 июля 2017, 07:12
Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Сотрудники ГИБДД не будут ездить на разборки самарских водителей

Попали в ДТП - разбирайтесь сами. Уже с начала следующего года сотрудники Госавтоинспекции перестанут выезжать на место аварии, даже если между двумя участниками возникли разногласия, и они не могут решить, кто прав, а кто виноват. Соответствующие поправки внесены в закон 

6 июля 2017, 02:44
Волгу закрыли

Волгу закрыли

На Самарском речном вокзале отменили все рейсы по Волге. В справочной сообщили, что пассажирские перевозки были прекращены из-за неблагоприятных погодных условий вечером в среду, 5 июля. О том, когда пассажирские суда снова начнут ходить по реке пока не известно. Все 
6 июля 2017, 02:27
АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

АвтоВАЗ ждет еще 9 миллиардов

Тольяттинский автогигант возобновил допэмиссию, приостановленную по решению совета директоров компании с 9 июня.

«Размещение ценных бумаг возобновлено в связи с регистрацией Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг», - говорится в сообщении автогиганта. Речь идет о втором этапе финансовой 

5 июля 2017, 08:00
АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля

АвтоВАЗ открывает двери в честь автомобиля "Нива"

15 июля в Тольятти на АвтоВАЗе пройдет традиционный День открытых дверей. Автогигант приглашает желающих на экскурсии, которые начнутся в 9:00.
4 июля 2017, 11:40
Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

Granta в гривнах: на украинском авторынке снова начали продавать вазовские седаны

На территории Украины возобновились официальные продажи седанов Lada Granta, пишет «Автосреда». По данным портала, длительный перерыв в реализации тольяттинской модели был связан с необходимостью ее сертификации на украинском рынке. На сегодняшний день официальный импортер Lada в незалежной – «УкрАвтоВАЗ» - 

4 июля 2017, 04:51
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