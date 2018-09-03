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АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация 
29 августа 2018, 03:58
Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе

Британский аукционный дом «Сотбис» выставил на торги 40-летнюю Lada Niva. Особенность машины в том, что она участвовала в известном ралли "Париж - Дакар". Ценник на "Ниву" будет варьироваться от 4,5 до 6,5 млн рублей. Эксперты уверены, что вазовскому внедорожнику 1978 

20 августа 2018, 01:40
АвтоВАЗ проведет день открытых дверей

АвтоВАЗ проведет день открытых дверей

АвтоВАЗ анонсировал день открытых дверей. Жители и гости Тольятти смогут посетить предприятие 25 августа.

Для всех желающих будут организованы специальные экскурсии, во время которых покажут сборочные линии и линии сварки, производство двигателей, прессовое производство, а также выставки других подразделений компании и 

16 августа 2018, 11:29
АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.

На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В 

10 июля 2018, 10:05
Фирму оштрафовали за незаконное использование бренда Lada

Фирму оштрафовали за незаконное использование бренда Lada

Одну из фирм региона наказали за незаконное использование бренда Lada. ООО «Лада-Экспорт» оплатило штраф, наложенный по факту непредставления информации и сведений в УФАС по Самарской области. В ведомство поступило обращение от АвтоВАЗа, согласно которому «Лада-Экспорт» использует в фирменном наименовании, доменном 

4 июля 2018, 08:02
АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

Производитель  заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней 
13 июня 2018, 11:28
Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

В Самарской области на 13 километре дороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чеснаковка – Русская Селитьба произошло ДТП с участием автомобиля «Нива» и машины «КамАЗ». ДТП произошло во вторник, 16 января, около трех часов дня.

Отечественным внедорожником, ехавшим со 
17 января 2018, 01:30
В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».

Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют 
11 августа 2017, 10:41
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