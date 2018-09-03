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АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4
В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация …
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29 августа 2018, 03:58
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Раритетную раллийную «Ниву» выставили на британском аукционе
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20 августа 2018, 01:40
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АвтоВАЗ проведет день открытых дверей
АвтоВАЗ анонсировал день открытых дверей. Жители и гости Тольятти смогут посетить предприятие 25 августа.
Для всех желающих будут организованы специальные экскурсии, во время которых покажут сборочные линии и линии сварки, производство двигателей, прессовое производство, а также выставки других подразделений компании и …
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16 августа 2018, 11:29
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АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport
АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.
На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В …
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10 июля 2018, 10:05
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Фирму оштрафовали за незаконное использование бренда Lada
Одну из фирм региона наказали за незаконное использование бренда Lada. ООО «Лада-Экспорт» оплатило штраф, наложенный по факту непредставления информации и сведений в УФАС по Самарской области. В ведомство поступило обращение от АвтоВАЗа, согласно которому «Лада-Экспорт» использует в фирменном наименовании, доменном …
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4 июля 2018, 08:02
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АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»
АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.
Производитель заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней …
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13 июня 2018, 11:28
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Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги
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17 января 2018, 01:30
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В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»
В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».
Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют …
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11 августа 2017, 10:41