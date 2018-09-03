АвтоВАЗ проведет день открытых дверей АвтоВАЗ анонсировал день открытых дверей. Жители и гости Тольятти смогут посетить предприятие 25 августа. Для всех желающих будут организованы специальные экскурсии, во время которых покажут сборочные линии и линии сварки, производство двигателей, прессовое производство, а также выставки других подразделений компании и …