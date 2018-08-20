Британский аукционный дом «Сотбис» выставил на торги 40-летнюю Lada Niva. Особенность машины в том, что она участвовала в известном ралли "Париж - Дакар". Ценник на "Ниву" будет варьироваться от 4,5 до 6,5 млн рублей. Эксперты уверены, что вазовскому внедорожнику 1978 года выпуска получится "уйти с молотка" за максимальную сумму. Первым владельцем авто был гонщик Франсуа Джинсон, который почти 40 лет назад участвовал на нем в ралли. По итогам заезда спортсмен не добрался до финиша, впрочем, как и многие другие - тогда в Дакар пришли 59 машин из 170. Выставленная на продажу "Нива" до 2009 года хранилась в семье Джинсона в не восстановленном виде. Позднее ее выкупил новый владелец.
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