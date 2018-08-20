Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии Пятый по величине в истории алмаз «Легенда Лесото» в понедельник был продан на аукционе за 40 миллионов долларов. Торги проходили в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на компанию Gem Diamonds Ltd, которая и выставила драгоценность на торги. Камень был …