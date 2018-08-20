2
37
05
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
7 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Тольяттинская «Нива» отправится на покорение «Шелкового пути»

Тольяттинская «Нива» отправится на покорение «Шелкового пути»

Гонщики тольяттинской команды «АТС Racing team» примут участие в ралли-марафоне «Шелковый путь». Его маршрут пролегает по сложнейшему пути через леса и степи от Астрахани до Москвы. Экипаж отправится в путь 23 июля и должен прибыть к финишу 27 июля.

Предстоящий заезд 

19 июля 2018, 10:12
В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»

В Лондоне продадут картину Малевича «Пейзаж»

Аукционный дом Christie's выставит на торги картину Казимира Малевича «Пейзаж». Работа оценивается в 7-10 миллионов фунтов стерлингов. Торги должны пройти 20 июня.

Картина выполнена гуашью на листе бумаги формата 106Х106 сантиметров. Она была представлена публике в 1911 году. «Пейзаж» относится к 

19 июня 2018, 05:12
АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

Производитель  заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней 
13 июня 2018, 11:28
В Британии продают дом художника Джона Констебля

В Британии продают дом художника Джона Констебля

200-летний особняк оценили более чем в 5 миллионов долларов.
15 марта 2018, 03:57
Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии

Пятый по величине в истории алмаз «Легенда Лесото» в понедельник был продан на аукционе за 40 миллионов долларов. Торги проходили в бельгийском Антверпене. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на компанию Gem Diamonds Ltd, которая и выставила драгоценность на торги. Камень был 

13 марта 2018, 08:38
Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Больше миллиарда отдала компания «Самаранефтегаз» за участок под Саратовом

Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки 

13 марта 2018, 09:04
Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

Под Самарой пенсионер на «Ниве» залетел под «КамАЗ» на 13 км дороги

В Самарской области на 13 километре дороги Сергиевск – Чекалино – Большая Чеснаковка – Русская Селитьба произошло ДТП с участием автомобиля «Нива» и машины «КамАЗ». ДТП произошло во вторник, 16 января, около трех часов дня.

Отечественным внедорожником, ехавшим со 
17 января 2018, 01:30
В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти создают внедорожник-«невидимку» на базе «Нивы»

В Тольятти разрабатывают внедорожник-«невидимку». Над проектом работает резидент технопарка «Жигулевская долина» - научный консультационно-технологический центр «Пролог» совместно с Тольяттинским государственным университетом. Прототип новинки был презентован на Международном военно-техническом форуме «Армия – 2017».

Новинку создают на базе «Нивы», ее планируют 
11 августа 2017, 10:41
Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Чем закончилась история с супербыстрой «Нивой» из Тольятти

Тольяттинский спасатель Андрей Дербенев сообщил в "Фейсбуке", что местная ГИБДД отменила штраф в 5 тысяч рублей, выписанный за езду на автомобиле "Нива" якобы со скоростью в 206 километров в час. Курьезная ситуация вызвала огромный резонанс. О гоночной "Ниве", 
31 июля 2017, 08:28
В блогах: самарец стал чемпионом России по ралли-кроссу

В блогах: самарец стал чемпионом России по ралли-кроссу

Самарец показал высший пилотаж на Чемпионате России по ралли-кроссу, завершающий этап которого состоялся в Воронеже, пишет блогер denataliya. По словам победителя, экс-депутата самарской городской думы Романа Степаненко, ралли-кросс - это очень динамичная дисциплина. Случается контактная борьба, остро ощущается постоянный 
1 октября 2015, 09:29
Ралли в Испании унесло жизни беременной женщины и ребенка

Ралли в Испании унесло жизни беременной женщины и ребенка

Общее число жертв – 16 человек. Трагедия произошла в Галиссии, на северо-западе Испании. Один из участников ралли Корунья на вираже не справился с управлением, автомобиль попал правым колесом в кювет и вылетел с трассы, врезавшись в толпу зрителей. Изначально сообщалось 
6 сентября 2015, 03:01
Lada 4x4 добралась до западной вершины Эльбруса

Lada 4x4 добралась до западной вершины Эльбруса

Вчера, 10 июля, около 6 часов утра команда «Дикари» на двух серийных автомобилях Lada 4x4, прошедших минимальную внедорожную подготовку, поднялась на западную вершину Эльбруса на высоте 3 тысячи 658 метров над уровнем моря.
 
Оставшуюся часть трассы - до главной 
11 июля 2015, 01:06
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх