Россия оказалась на пятом месте в рейтинге государств, граждане которых наименее зависимы от использования современных технологий — смартфонов, компьютеров, телевизоров и т.д. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса компании GfK, проведенного в 17 странах.
Как узнали исследователи, в Германии самая большая доля (35%) людей, способных без труда отказаться на время от своих гаджетов. На втором месте — Нидерланды (30%), далее расположились Бельгия (28%), Канада и Российская Федерация (по 27%).
При этом наиболее зависимыми от технологий признаны жители Китая (5%), Южной Кореи (12%) и Японии (15%). В онлайн-опросе участвовали 22 тыс. респондентов в возрасте от 15 лет (в России — от 16 лет).
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