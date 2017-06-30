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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге

Смартфон загорелся в руках у 11-летней девочки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в руках одиннадцатилетней девочки самопроизвольно загорелся смартфон. Об этом рассказали региональные информагентства со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Свердловской области.
В результате чрезвычайного происшествия школьница получила термический ожог. По факту произошедшего в настоящее время проводится доследственная 

29 июня 2017, 11:19
Вот это кадры! Каждый второй самарец идет работать не по специальности

Вот это кадры! Каждый второй самарец идет работать не по специальности

26 процентов опрошенных не продержались на своей первой работе и полугода. 
28 июня 2017, 12:43
Стали известны цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России

Стали известны цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России

Стоимость смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus в Российской Федерации стартует с отметки 9000 рублей. Об этом информируют представители компании-производителя.
По последним сведениям, мобильные устройства поступят в широкую продажу в следующем месяце. Они созданы на базе Android 7.1.1 Nougat. 

28 июня 2017, 11:14
Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

Исследование: смартфоны могут быть опасны даже в выключенном состоянии

Специалисты из Соединенных Штатов рассказали о новой опасности, которую в себе могут таить смартфоны даже в выключенном состоянии. Как утверждают ученые, само наличие устройства отвлекает человека и снижает его когнитивные способности.
Итак, причиняемый гаджетом вред не зависит от того, находится 

27 июня 2017, 08:07
В России упали цены на iPhone 7 Plus

В России упали цены на iPhone 7 Plus

Розничная стоимость флагманских смартфонов от Apple демонстрирует падение. Как сообщает Hi-Tech.Mail.Ru, iPhone 7 Plus потерял от начальной стоимости в 67 990 рублей 34% и теперь оценивается в 44 889 рублей.
Речь идет о версии устройства с 32 Гб встроенной флэш-памяти. 

23 июня 2017, 08:02
Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток

Самарские трамваи отнимают пассажиров у маршруток

Каким видом общественного транспорта предпочитают пользоваться самарцы, решили выяснить социологи. Согласно результатам исследования, все больше горожан ездят на автобусах. Этот вид транспорта в 2017 году выбрала половина респондентов, в прошлом на автобусах ездил только каждый третий. Маршрутки напротив теряют популярность, 
20 июня 2017, 10:45
Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Каждый пятый самарец не был в отпуске уже более двух лет

Как отдыхают работающие самарцы, решили узнать социологи. Согласно исследованию портала «Зарплата.ру», почти 20% опрошенных не уходили в отпуск уже более двух лет. Около 50% уходили в отпуск в прошлом году, 25% уже успели отдохнуть в 2017-м. Четверть самарцев планирует отдых 

7 июня 2017, 10:07
Опрос: Россияне назвали главных друзей и врагов страны

Опрос: Россияне назвали главных друзей и врагов страны

Соединенные Штаты и Украина – основные противники Российской Федерации, утверждают респонденты «Левада-Центра». Итоги соцопроса были обнародованы сегодня, 5 июня.
С прошлого года число тех, кто считает врагом США, уменьшилось на 3% - с 72 до 69%. При этом отношение граждан 

5 июня 2017, 05:23
Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет

Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет

Социальными сетями пользуются 60% россиян. Такой вывод сделали эксперты «Левада-Центра» в результате недавнего исследования. В 2015 году этот показатель был ниже на 4%, а в 2011 — на 20%.
По статистике, чаще всего жители нашей страны пользуются сетями «ВКонтакте» (40%), 

24 января 2017, 09:40
Исследование: более половины россиян экономят на питании и повседневных расходах

Исследование: более половины россиян экономят на питании и повседневных расходах

Согласно последним социологическим данным, две трети россиян тратят на еду не менее 50% семейного бюджета. Нестабильная экономическая ситуация заставляет жителей РФ экономить на питании, развлечениях и приобретении товаров длительного пользования. Об этом говорят специалисты "Левада-Центра" и приводят следующие цифры.
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17 декабря 2015, 12:10
23% россиян сменили работу за последние полгода

23% россиян сменили работу за последние полгода

Согласно последнему социологическому исследованию, около четверти жителей Российской Федерации работоспособного возраста сменили в последние полгода место трудоустройства. Как свидетельствуют результаты опроса, этой осенью поменяли работу на 10 процентов больше респондентов, чем осенью кризисного 2008-го. Утверждается, что для большинства людей такой 
30 ноября 2015, 02:37
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