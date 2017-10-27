Стало известно, когда все смартфоны получат сканер распознавания лица владельца Разработки, о которых велась речь на презентации новой продукции от Apple, могут появиться быстрее, чем многие того ожидают. Многие специалисты убеждены, что уже к 2020 году все мобильные устройства будут иметь сканер распознавания лица владельца, ведь все компании станут активно …