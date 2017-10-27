Создатели приложения AnTuTu для исследования быстродействия мобильных устройств представили рейтинг наиболее мощных смартфонов в мире за первый осенний месяц. В лидерах оказался iPhone 8 Plus.
«Серебро» в этом соревновании досталось iPhone 8, а «бронза» у OnePlus 5. Далее в этом перечне идут смартфоны HTC U11, ZTE nubia Z17, Samsung Galaxy Note 8, Xiaomi Mi6, Samsung Galaxy S8 и S8+, сообщают эксперты. Напомним, продажи iPhone 8 стартовали в Российской Федерации 29 сентября. Цена устройства - от 56 990 до 76 990 рублей, в зависимости от характеристик.
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