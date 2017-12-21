Apple признала, что специально уменьшает скорость работы старых моделей iPhone. В концерне отметили, что это делается с целью обеспечения более эффективной работы имеющихся в мобильных устройствах литий-ионных аккумуляторов.
Как следует из заявления компании, уменьшение тактовой частоты процессоров в ряде случаев остается незаметным, но при этом появляется возможность увеличить продолжительность работы батареи и оградить пользователей от непроизвольных отключений гаджетов.
По словам специалистов компании, в 2016-м они ввели данную функцию в iPhone 6, iPhone 6s и iPhone SE, чтобы предотвратить неожиданные отключения. В перспективе она будет и на iPhone 7 с выходом обновления iOS 11.2.
В этой связи отметим, что некоторое время назад появилась информация о намерениях Apple по прекращению работы музыкального сервиса iTunes. Эксперты отметили несоответствие сервиса запросам основной массы пользователей и отставание от конкурентов.
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