За последний год граждане России сократили расходы на ипотеку. По последним данным, в первом квартале 2017-го отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков по сравнению с таким же периодом 2016-го уменьшилось на 4 п.п. и оказалось на уровне 45% зарплаты. Это подсчитали эксперты Банка России.
По мнению аналитиков, причиной сложившейся тенденции оказалось существенное сокращение процентных ставок по ипотеке, ведь реальные доходы граждан в 2016—2017 годах снизились. Ряд специалистов полагают, что ипотека может стать доступнее еще на 1—2 п.п. в ближайшие полтора года, сообщают «Известия».
При этом доля просрочки по ипотечным кредитам в перспективе будет только уменьшаться. Кстати, некоторое время назад появилась информация, что программа помощи ипотечным заемщикам может быть продлена.
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