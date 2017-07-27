6
26
55
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
            .d8888b.    .d8888b.                       888       8888888b.  
           d88P  Y88b  d88P  Y88b                      888       888   Y88b 
           888         888    888                      888       888    888 
  8888b.   888d888b.   888         .d8888b    .d88b.   88888b.   888   d88P 
     "88b  888P "Y88b  888         88K       d8P  Y8b  888 "88b  8888888P"  
 .d888888  888    888  888    888  "Y8888b.  88888888  888  888  888        
 888  888  Y88b  d88P  Y88b  d88P       X88  Y8b.      888 d88P  888        
 "Y888888   "Y8888P"    "Y8888P"    88888P'   "Y8888   88888P"   888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарских сантехников научат оживлять людей

Самарских сантехников научат оживлять людей

Самарские врачи готовятся к ЧМ-2018, матчи которого областная столица примет летом 2018 года. В случае любых непредвиденных ситуаций медики должны быть начеку. Поэтому они ежедневно участвуют в профессиональных тренировках.

Алексей Башаев, заведующий отделением реанимации СГКБ №1 им. Пирогова:
6 июля 2017, 11:47
Врача на мыло: Хирурги в Чили смотрели футбол во время операции

Врача на мыло: Хирурги в Чили смотрели футбол во время операции

Хирурги одного из стационаров в Чили смотрели телевизионную трансляцию вчерашней полуфинальной встречи Кубка конфедераций Португалия – Чили во время операции. Об этом рассказали зарубежные информационные агентства.
В Сети размещены кадры, на которых медики эмоционально реагируют на удачно отраженный чилийским вратарем 

30 июня 2017, 12:22
Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске

Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске

Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и 
30 июня 2017, 06:00
Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник

Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник

В Самаре их чествовали в Театре оперы и балета. Самые заслуженные получили благодарности губернатора и почетные звания.
В Самарской области 36 тысяч медицинских работников. Это сотни разных специальностей и тысячи спасенных жизней. Ирина Козева стояла у истоков создания в регионе 

19 июня 2017, 06:52
Ученые назвали самый первый признак болезни Альцгеймера

Ученые назвали самый первый признак болезни Альцгеймера

Американские ученые из Главного массачусетского госпиталя в результате масштабных исследований сделали вывод, что самым первым признаком появления болезни Альцгеймера является нарушение обоняния у пациента. Руководитель исследований Марк Альберс утверждает, что тревожные симптомы недуга возникают за 10 лет до активной фазы 

17 ноября 2016, 09:59
Ученые: Курение вызывает болезнь Альцгеймера

Ученые: Курение вызывает болезнь Альцгеймера

Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что у курящих людей в два раза чаще диагностируют болезнь Альцгеймера. Такое умозаключение эксперты сделали в процессе многолетних исследований. Они выявили ухудшение когнитивных функций у курильщиков старше 45 лет.
В серии экспериментов ученые задействовали порядка 

31 октября 2016, 09:31
Ученые выяснили, что загрязненный воздух может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Ученые выяснили, что загрязненный воздух может спровоцировать болезнь Альцгеймера

Английские ученые установили, что загрязнение воздуха угрожает появлением болезни Альцгеймера. Причиной этого могут оказаться токсичные элементы, проникающие в человеческий мозг.
Болезнь Альцгеймера обычно поражает людей в солидном возрасте. В качестве симптомов ученые отмечают развивающееся слабоумие, проявляющееся в неадекватном мышлении и 

6 сентября 2016, 02:20
Ученые приблизились к решению загадки болезней Альцгеймера и Паркинсона

Ученые приблизились к решению загадки болезней Альцгеймера и Паркинсона

Отечественные ученые при помощи зарубежных коллег расшифровали 3D-структуру белкового соединения, имеющего определенную связь, как считается, с появлением ряда недугов, в частности, болезней Паркинсона и Альцгеймера. Это открытие, по мнению представителей научного сообщества, вполне может оказаться ключом к поиску самых современных 

19 мая 2016, 04:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна