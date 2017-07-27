Врача на мыло: Хирурги в Чили смотрели футбол во время операции Хирурги одного из стационаров в Чили смотрели телевизионную трансляцию вчерашней полуфинальной встречи Кубка конфедераций Португалия – Чили во время операции. Об этом рассказали зарубежные информационные агентства.

В Сети размещены кадры, на которых медики эмоционально реагируют на удачно отраженный чилийским вратарем …