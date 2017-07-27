Каждый пятый житель нашей страны имеет врожденную предрасположенность к появлению неизлечимого неврологического заболевания. Он носит в себе генотип, повышающий вероятность развития болезни Альцгеймера в пять раз. К такому выводу пришли российские генетики, исследовав ДНК двух с половиной тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет.
Напомним, болезнь Альцгеймера смертельно опасна. У больных быстро прогрессирует расстройство всех когнитивных способностей: внимания, памяти, речи, праксиса, гнозиса, психомоторной координации, ориентации и мышления. Вылечить недуг полностью невозможно, оказывается лишь паллиативная помощь. Кроме того, страдающие этой болезнью далеко не всегда подозревают об этом, а потому редко обращаются к врачам. Она выражается в депрессивных проявлениях и других психических расстройствах. Как правило, человек умирает через 7-8 лет после того, как болезнь впервые себя проявила.
Поэтому уже в возрасте после 40 лет важно придерживаться профилактических принципов, помогающих предотвратить наступление этого недуга. Будут эффективны как физические, так и умственные нагрузки для тренировки памяти и внимания, а также рацион с ограничением сахара, рекомендуют медики.
|
Самарских сантехников научат оживлять людей
|
6 июля 2017, 11:47
|
Врача на мыло: Хирурги в Чили смотрели футбол во время операции
Хирурги одного из стационаров в Чили смотрели телевизионную трансляцию вчерашней полуфинальной встречи Кубка конфедераций Португалия – Чили во время операции. Об этом рассказали зарубежные информационные агентства.
|
30 июня 2017, 12:22
|
Сколько денег нести врачам: блогер сравнил цены на медуслуги в Самаре и Новокуйбышевске
Блогер Роман Сараев сравнивает медиков Новокуйбышевска и 116-го километра. "Я как-то клеймил коммунальщиков 116 км, что они застряли в 90-х по сравнению с прогрессивными новокуйбышевскими коллегами. Теперь имею небольшой опыт общения с медработниками Куйбышевского района г. о. Самара и …
|
30 июня 2017, 06:00
|
Будьте здоровы: В воскресенье медработники отметили свой профессиональный праздник
|
19 июня 2017, 06:52
|
Ученые назвали самый первый признак болезни Альцгеймера
Американские ученые из Главного массачусетского госпиталя в результате масштабных исследований сделали вывод, что самым первым признаком появления болезни Альцгеймера является нарушение обоняния у пациента. Руководитель исследований Марк Альберс утверждает, что тревожные симптомы недуга возникают за 10 лет до активной фазы …
|
17 ноября 2016, 09:59
|
Ученые: Курение вызывает болезнь Альцгеймера
Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что у курящих людей в два раза чаще диагностируют болезнь Альцгеймера. Такое умозаключение эксперты сделали в процессе многолетних исследований. Они выявили ухудшение когнитивных функций у курильщиков старше 45 лет.
|
31 октября 2016, 09:31
|
Ученые выяснили, что загрязненный воздух может спровоцировать болезнь Альцгеймера
Английские ученые установили, что загрязнение воздуха угрожает появлением болезни Альцгеймера. Причиной этого могут оказаться токсичные элементы, проникающие в человеческий мозг.
|
6 сентября 2016, 02:20
|
Ученые приблизились к решению загадки болезней Альцгеймера и Паркинсона
Отечественные ученые при помощи зарубежных коллег расшифровали 3D-структуру белкового соединения, имеющего определенную связь, как считается, с появлением ряда недугов, в частности, болезней Паркинсона и Альцгеймера. Это открытие, по мнению представителей научного сообщества, вполне может оказаться ключом к поиску самых современных …
|
19 мая 2016, 04:04