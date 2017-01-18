Ученые приравняли хорошие привычки к инфекциям по заразительности Английские ученые осуществили исследование, которое продемонстрировало, что хорошие привычки так же заразительны, как и простые инфекции. Например, причиной для появления хорошей привычки может оказаться пример окружающих.

Если, скажем, один человек задумает отказаться от вредных пристрастий и начать здоровый образ жизни, …