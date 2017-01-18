Российские ученые из Новосибирска и Красноярска опровергли версию о метеоритном происхождении пресного озера Чеко в Красноярском крае. Выдвинутая итальянскими исследователями теория гласит, что этот водоем появился в 1908 году в результате падения Тунгусского метеорита.
Ученые из Италии осуществили в этих краях серию масштабных исследований в 90-х годах 20-го столетия. На основании анализа сведений о глубинных образцах они сделали умозаключение, что озеро является кратером легендарного Тунгусского метеорита.
И вот теперь отечественные исследователи взяли образцы донных отложений и проанализировали их состав. В итоге выяснилось, что возраст изучаемого материала составляет минимум 280 лет. Отсюда следует вывод, что всемирно известное озеро существовало еще до падения метеорита.
|
Ученые смогут по смайлам раскрывать личность человека
Английские ученые намерены исследовать характер человека по смайлам, эмодзи, мемам и другим средствам «невербальной коммуникации». Об этом рассказывается на страницах издания Trends in Cognitive Sciences.
|
18 января 2017, 11:16
|
Ученые приравняли хорошие привычки к инфекциям по заразительности
Английские ученые осуществили исследование, которое продемонстрировало, что хорошие привычки так же заразительны, как и простые инфекции. Например, причиной для появления хорошей привычки может оказаться пример окружающих.
|
18 января 2017, 09:39
|
Ученые доказали, что на Марсе выживут земные микроорганизмы
Американские ученые утверждают, что отдельные группы земных архей могут выжить в условиях холодной и разреженной атмосферы Марса. Результаты соответствующих экспериментов появились в издании Astrobiology Magazine.
|
17 января 2017, 05:26
|
Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше
Коллектив скандинавских ученых обнародовал итоги большого исследования, согласно которым регулярное донорство увеличивает продолжительность жизни человека. Информация об этом появилась в ряде научных изданий.
|
17 января 2017, 02:18