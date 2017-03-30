В iPhone появилась долгожданная функция Корпорация Apple выпустила обновление для операционной системы iOS, в котором есть новая функция поиска потерянных Bluetooth-наушников. Она называется Find My AirPods и находится в разделе Find iPhone.

При ее активации смартфон создает связь с наушниками и определяет их местоположение на …