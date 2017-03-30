Сотрудники компании ABBYY заявили о создании новой технологии ABBYY Real-Time Recognition (RTR), которая дает возможность моментально получать информацию с поверхностей различных предметов. Суть ее заключается в анализе данных с камеры смартфона в режиме реального времени.
Как поясняют специалисты, человеку не надо делать снимок. Пользователь просто подносит камеру к нужному предмету и считывает необходимую информацию. Посредством новинки можно считать информацию на этикетке, на автомобильных знаках, паспортах и т.д..
Устройство способно работать на 63 языках мира. Это приложение готовится к выпуску для ОС iOS и Android.
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