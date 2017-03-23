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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Как сообщают «Ведомости», специалисты отмечают рост продаж смартфонов Samsung в России. С начала текущего года до середины марта южнокорейская компания реализовала на нашем рынке свыше 160 000 гаджетов, что дает возможность говорить о 80%-м увеличении объемов продаж.
По мнению экспертов, 

21 марта 2017, 12:24
Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой

Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой

Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой с возможностью съемки до 1000 кадров в секунду. Об этом информирует издание Pulse by Maeil Business News Korea.
Корпорация намерена предложить технологию высокоскоростной съемки как альтернативу смартфонам с двумя камерами. Камера у 

17 марта 2017, 09:32
Китайские гаджеты из мирового ТОП-5 выходят на рынок РФ

Китайские гаджеты из мирового ТОП-5 выходят на рынок РФ

МТС может вывести на отечественный рынок два популярных китайских бренда смартфонов - Oppo и Vivo. Оба находятся в мировом TOP-5 по величине поставок. О переговорах между российским оператором и BBK Electronics информирует РБК со ссылкой на представителя МТС Дмитрия Солодовникова.

15 марта 2017, 01:24
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI

В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI

Появилась первая партия отечественных смартфонов INOI на базе российской операционной системы Sailfish Mobile OS Rus. Уже этой весной новинка поступит в продажу.
Ее создатели говорят, что INOI составит серьезную конкуренцию лидерам этого сегмента – гаджетам, использующим ОС iOS или Android. 

13 марта 2017, 09:50
Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда

Самарские программисты предложили пользователям Iphone убить старого викинга Сигурда

Сюжет основан на скандинавских мифах. Играть придётся за викинга, который прожил долгую жизнь и теперь стремится попасть в Вальхаллу, рай для воинов. Основная его цель - погибнуть в славном бою. Однако, найти достойного противника оказывается не  просто. Над созданием проекта 

16 февраля 2017, 10:41
Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Новый iPhone от Apple получит беспроводную зарядку

Корпорация Apple начинает выпуск очередной модели смартфона серии iPhone. Гаджет будет иметь функцию беспроводной зарядки. Передатчик электрических импульсов будет встроен в зарядный блок, а приемник разместится в корпусе устройства.
Сейчас специалисты американской компании завершают тестирование новейшего гаджета, получившего беспроводную зарядку. 

10 февраля 2017, 03:20
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
Главной особенностью новинки будет то, что она сможет зарядить любой гаджет компании, который просто лежит на столе без провода. 

28 декабря 2016, 03:49
Эксперты обнаружили 27 секретных функций iPhone

Эксперты обнаружили 27 секретных функций iPhone

Многие владельцы смартфонов даже не подозревают, на что способны их гаджеты. Эксперты обнаружили 27 секретных опций iPhone‍, которые можно запустить в меню «Настройки» на версии iOS 8.0 и выше.

Оказывается, помощник Siri может выполнить уникальные команды, которые пригодятся владельцам смартфонов Apple в 
18 декабря 2016, 05:33
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