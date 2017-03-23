Российский люксовый бренд Caviar из России, который специализируется на модернизации гаджетов, создал iPhone 7,5 из iPhone 7. С этой целью компания выполнила корпуса Power Case от Caviar из драгметаллов и кожи.
Вместе с тем, чехлы увеличивают продолжительность работы смартфона без подзарядки благодаря специальному дополнительному устройству. Чехол представляют в различных вариантах – с изображением президента Путина, российским гербом, в белом цвете, из кожи аллигатора и драгметаллов.
Название нового гаджета не случайно, так как он наделяет iPhone 7 дополнительными возможностями. Цена Power Case от Caviar – от 46 до 59 тысяч рублей.
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