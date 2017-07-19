В компании Apple запатентовали метод, дающий возможность вызвать экстренные службы посредством определенной последовательности отпечатков пальцев, рассказывает CNN. Благодаря новой функции набрать 911 можно будет в том случае, когда традиционные методы недоступны.
Как поясняют специалисты, пользователь, скажем, сможет отправить сигнал экстренным службам, даже будучи под пристальным наблюдением преступников. В качестве команды набора при этом будет использоваться некая последовательность пальцев: их нужно будет приложить к дактилоскопическому датчику. Со стороны, отмечается в патенте, создастся впечатление, что пользователь якобы пытается просто разблокировать устройство. После активации такой функции мобильное устройство также сможет самостоятельно запустить аудио- или видеозапись и скрыть персональную информацию.
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