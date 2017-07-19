1
42
28
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888P            888       888     888                      8888888888 
       d88P             888       888     888                      888        
      d88P              888       888     888                      888        
     d88P     .d8888b   88888b.   888     888  888  888   .d88b.   8888888    
    d88P      88K       888 "88b  888     888  888  888  d8P  Y8b  888        
   d88P       "Y8888b.  888  888  888     888  888  888  88888888  888        
  d88P             X88  888  888  Y88b. .d88P  Y88b 888  Y8b.      888        
 d8888888888   88888P'  888  888   "Y88888P"    "Y88888   "Y8888   8888888888 
                                                    888                       
                                               Y8b d88P                       
                                                "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Продажи iPhone 7 в России упали до рекордного уровня, несмотря на цену

Продажи iPhone 7 в России упали до рекордного уровня, несмотря на цену

В России продажи смартфона iPhone 7 Plus обновили исторический минимум. При этом цена устройства ниже заявленной на 30%.
Перед выходом нового iPhone 8 продавцы начинают избавляться от прежних моделей, цена которых будет падать. Официальные представители требуют на 7-ю модель пока 

17 июля 2017, 11:04
Никто не скроется: Всероссийская перепись населения пройдет при помощи смартфонов

Никто не скроется: Всероссийская перепись населения пройдет при помощи смартфонов

При проведении Всероссийской переписи населения 2020 года будут использоваться современные технологии. Подготовка к масштабному мероприятию уже стартовала, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Новый пересчет россиян осуществят тремя способами. Граждане впервые в истории получат возможность предоставить о себе данные через Сеть. Информацию 

12 июля 2017, 10:41
В России разработали смартфон с двумя операционными системами

В России разработали смартфон с двумя операционными системами

В России создается принципиально новый смартфон. Мобильное устройство будет функционировать сразу на двух операционных системах.
Как поясняют специалисты, пока смартфон существует лишь в виде прототипа перспективного устройства. Известно, что одна ОС будет Android, а вторая – Sailfish. Предполагается, что клиент 

10 июля 2017, 12:30
Налетай, подешевело: Сканеры отпечатков пальцев для смартфонов падают в цене из-за сильной конкуренции

Налетай, подешевело: Сканеры отпечатков пальцев для смартфонов падают в цене из-за сильной конкуренции

Серьезная конкуренция между производителями сканеров отпечатков пальцев уменьшила цену этих чипов до менее чем двух долларов, а где-то их стоимость уже ниже $1,5. Об этом рассказывается на страницах DigiTimes.
После того, как компания Apple оснастила свой iPhone 5s функцией идентификации 

6 июля 2017, 09:25
Японцы создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус

Японцы создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус

Японская корпорация Nomura заявила о разработке специальных устройств, делающих сок из любимой музыки. По утверждению авторов изобретения, в буквальном смысле слова можно будет попробовать любимую или просто запоминающуюся мелодию на вкус.
Как поясняют инженеры, созданный ими алгоритм дает возможность распознавать 

3 июля 2017, 09:23
Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Наиболее дорогостоящими мировыми брендами признаны Google, Apple и Microsoft. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг WPP and Kantar Millward Brown.
Первая тройка не изменилась по сравнению предыдущим годом, при этом ее стоимость выросла. По оценкам экспертов, стоимость бренда Google в 2017-м 

6 июня 2017, 11:06
Новинки от Apple: моноблок iMac Pro и новые версии операционных систем

Новинки от Apple: моноблок iMac Pro и новые версии операционных систем

Компания Apple на конференции разработчиков Worldwide Developers Conference анонсировала ряд новинок. В частности, речь идет о самом мощном компьютере, умной колонке, а также новых гранях реальности.
Одной из новинок стала умная колонка HomePod. Гаджет воспроизводит музыку, может отвечать на вопросы 

6 июня 2017, 09:11
Apple прекратит летом поддержку целого ряда популярных устройств

Apple прекратит летом поддержку целого ряда популярных устройств

Сразу несколько гаджетов корпорации Apple лишатся официальной поддержки из-за устаревания. Как сообщают зарубежные издания, устройства вычеркнут из перечня обслуживаемых уже в следующем месяце.
В частности, это коснется 17-дюймового MacBook Pro образца 2009 года, моделей MacBook Air и MacBook Pro 2011 

30 мая 2017, 10:17
Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца

Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца

Компания Apple может перенести старт продаж новой модели iPhone на 2-3 месяца. По информации издания Fortune, причиной задержки являются проблемы, неожиданно появившиеся на производстве экранов для новых гаджетов. Теперь модель может появиться не в сентябре, а в ноябре или даже 

11 мая 2017, 01:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна