Американская корпорация Motorola Mobility, входящая в холдинг Lenovo Group, запатентовала смартфон, экран которого способен самостоятельно восстанавливаться после механических повреждений.
Суть технологии заключается в тепле, которое излучает гаджет. Его силы хватает на незначительное расплавление пластика или полимерного стекла, из которого, как правило, делают дисплеи мобильных устройств. В итоге мелкие повреждения «затягиваются».
Такой смартфон имеет возможность устанавливать характер повреждений, о чем своевременно «информирует» своего владельца. Об актуальности ремонта экрана также может проинформировать и пользователь – ему потребуется лишь обозначить область необходимого ремонта и обвести ее пальцем.
Как отмечают эксперты, к сожалению, смартфон не может восстановить свой дисплей, если тот сильно поврежден или у него откололся кусок.
|
В России резко упала цена на iPhone 7 Plus
|
15 августа 2017, 08:23
|
Золотые телефоны разорившейся Vertu распродают на аукционе
После закрытия завода в Англии разорившаяся фирма Vertu устроила необычную распродажу золотых смартфонов и различного имущества. Об этом рассказывает издание The Next Web.
|
11 августа 2017, 12:37
|
«Кнопка» против смартфона: о ситуации на российском рынке мобильных телефонов
Кнопочные телефоны в России постепенно уступают место смартфонам. Из почти 17 миллионов мобильных телефонов, проданных в России в первой половине 2017 года, кнопочные аппараты составили лишь четверть, пишут «Ведомости». По сведениям издания, смартфоны активно продвигают сотовые компании, заинтересованные в росте …
|
7 августа 2017, 02:02
|
Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года
По результатам тестирования, проведенного Роскачеством, лучшим смартфоном 2017 года была названа флагманская модель от Samsung - Galaxy S8. В опубликованном перечне продукция южнокорейской корпорации уверенно обогнала своих конкурентов из Apple. Лишь появившийся в 2014 году iPhone 6 оказался на 7-й …
|
19 июля 2017, 05:27
|
Apple запатентовала звонок в 911 через отпечаток пальца
В компании Apple запатентовали метод, дающий возможность вызвать экстренные службы посредством определенной последовательности отпечатков пальцев, рассказывает CNN. Благодаря новой функции набрать 911 можно будет в том случае, когда традиционные методы недоступны.
|
19 июля 2017, 12:31
|
Стали известны цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России
|
28 июня 2017, 11:14
|
В Россию 27 июня возвращается Motorola
|
21 июня 2017, 12:15
|
Motorola вернулась на рынок РФ
Motorola планирует возвращение на отечественный рынок в самое ближайшее время. Как отмечается, известный бренд, в настоящее время принадлежащий компании Lenovo, запустил российскую версию своего сайта. Посетители этого сайта могут познакомиться с последними новинками телефонов, смартфонов и других гаджетов, предлагаемых этой …
|
12 февраля 2016, 09:06
|
Смартфоны от Motorola вернутся на российский рынок
|
31 октября 2014, 03:36