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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 августа 2017г 
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Материалы по теме:

В России резко упала цена на iPhone 7 Plus

В России резко упала цена на iPhone 7 Plus

По мнению многих экспертов, выгоднее приобретать iPhone 7 Plus в российской столице и Санкт-Петербурге. Там стоимость падает быстрее всего.
На момент появления в РФ 7 Plus с встроенной памятью на 128 гигабайт реализовывался за 77 тысяч рублей. Сейчас устройство заметно 

15 августа 2017, 08:23
Золотые телефоны разорившейся Vertu распродают на аукционе

Золотые телефоны разорившейся Vertu распродают на аукционе

После закрытия завода в Англии разорившаяся фирма Vertu устроила необычную распродажу золотых смартфонов и различного имущества. Об этом рассказывает издание The Next Web.
Устройства Vertu уйдут с молотка через онлайн-аукцион BidSpotter. Цена девайсов снижена в несколько раз. Скажем, Vertu Signature, 

11 августа 2017, 12:37
«Кнопка» против смартфона: о ситуации на российском рынке мобильных телефонов

«Кнопка» против смартфона: о ситуации на российском рынке мобильных телефонов

Кнопочные телефоны в России постепенно уступают место смартфонам. Из почти 17 миллионов мобильных телефонов, проданных в России в первой половине 2017 года, кнопочные аппараты составили лишь четверть, пишут «Ведомости». По сведениям издания, смартфоны активно продвигают сотовые компании, заинтересованные в росте 

7 августа 2017, 02:02
Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года

Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года

По результатам тестирования, проведенного Роскачеством, лучшим смартфоном 2017 года была названа флагманская модель от Samsung - Galaxy S8. В опубликованном перечне продукция южнокорейской корпорации уверенно обогнала своих конкурентов из Apple. Лишь появившийся в 2014 году iPhone 6 оказался на 7-й 

19 июля 2017, 05:27
Apple запатентовала звонок в 911 через отпечаток пальца

Apple запатентовала звонок в 911 через отпечаток пальца

В компании Apple запатентовали метод, дающий возможность вызвать экстренные службы посредством определенной последовательности отпечатков пальцев, рассказывает CNN. Благодаря новой функции набрать 911 можно будет в том случае, когда традиционные методы недоступны.
Как поясняют специалисты, пользователь, скажем, сможет отправить сигнал экстренным 

19 июля 2017, 12:31
Стали известны цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России

Стали известны цены бюджетных смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus для России

Стоимость смартфонов Moto E4 и Moto E4 Plus в Российской Федерации стартует с отметки 9000 рублей. Об этом информируют представители компании-производителя.
По последним сведениям, мобильные устройства поступят в широкую продажу в следующем месяце. Они созданы на базе Android 7.1.1 Nougat. 

28 июня 2017, 11:14
В Россию 27 июня возвращается Motorola

В Россию 27 июня возвращается Motorola

Получивший в свое время большую популярность мобильный бренд Motorola уже на следующей неделе вернется в РФ. Инсайдеры корпорации Lenovo, которая в настоящее время владеет брендом, говорят о дате 27 июня.
По словам экспертов, Motorola уже превратилась в бренд Lenovo Moto, 

21 июня 2017, 12:15
Motorola вернулась на рынок РФ

Motorola вернулась на рынок РФ

Motorola планирует возвращение на отечественный рынок в самое ближайшее время. Как отмечается, известный бренд, в настоящее время принадлежащий компании Lenovo, запустил российскую версию своего сайта. Посетители этого сайта могут познакомиться с последними новинками телефонов, смартфонов и других гаджетов, предлагаемых этой 
12 февраля 2016, 09:06
Смартфоны от Motorola вернутся на российский рынок

Смартфоны от Motorola вернутся на российский рынок

После 4-летнего перерыва в Россию вернутся смартфоны Motorola, сообщил в своем микроблоге руководитель отдела связей с общественностью Lenovo Russia Марат Ракаев. Возможно, это произойдет еще до конца текущего года.
О возвращении продукции компании на российский рынок стало ясно после того, 

31 октября 2014, 03:36
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