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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой

Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой

Новый смартфон Samsung Galaxy S8 оснастят высокоскоростной камерой с возможностью съемки до 1000 кадров в секунду. Об этом информирует издание Pulse by Maeil Business News Korea.
Корпорация намерена предложить технологию высокоскоростной съемки как альтернативу смартфонам с двумя камерами. Камера у 

17 марта 2017, 09:32
Китайские гаджеты из мирового ТОП-5 выходят на рынок РФ

Китайские гаджеты из мирового ТОП-5 выходят на рынок РФ

МТС может вывести на отечественный рынок два популярных китайских бренда смартфонов - Oppo и Vivo. Оба находятся в мировом TOP-5 по величине поставок. О переговорах между российским оператором и BBK Electronics информирует РБК со ссылкой на представителя МТС Дмитрия Солодовникова.

15 марта 2017, 01:24
В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI

В России выпустили первую партию отечественных смартфонов INOI

Появилась первая партия отечественных смартфонов INOI на базе российской операционной системы Sailfish Mobile OS Rus. Уже этой весной новинка поступит в продажу.
Ее создатели говорят, что INOI составит серьезную конкуренцию лидерам этого сегмента – гаджетам, использующим ОС iOS или Android. 

13 марта 2017, 09:50
Китайские бренды смартфонов захватили почти четверть российского рынка

Китайские бренды смартфонов захватили почти четверть российского рынка

Китайские производители цифровых гаджетов продолжают завоевывать рынок России. Анализ январских продаж продемонстрировал, что на их долю приходится 24% всех реализованных смартфонов.
Сравнивая сегодняшние результаты с прошлогодними, специалисты отмечают заметное увеличение спроса на устройства таких брендов, как Huawei, Meizu, Xiaomi и 

10 марта 2017, 10:34
Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3

Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3

Представители корпорации Samsung заявили, что представят новинку модельного ряда Galaxy Tab в конце этого месяца. Релиз пройдет в рамках Mobile World Congress.
Эксперты говорят, что планшет Galaxy Tab S3 будет предложен в двух вариантах. Один станет поддерживать SIM-карту. Второй будет 

1 февраля 2017, 05:14
Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

По данным экспертов, в скором времени в российских магазинах стоимость смартфонов от Samsung упадет на 5-10%. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на российское представительство компании.
Цены на гаджеты снизятся в зависимости от сегмента. По статистике, в 2016 году 

27 января 2017, 08:38
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
На второй позиции в рейтинге находится американский концерн 

26 декабря 2016, 10:18
Samsung начнет продавать восстановленные флагманы

Samsung начнет продавать восстановленные флагманы

В условиях кризиса и снижения платежеспособности населения крупные компании, производящие товары, которые не являются предметами первой необходимости, идут на все новые уловки. Сначала автопроизводители начали собирать машины в таких минимальных комплектациях, которые раньше на рынке было не найти.
Теперь новый 

22 августа 2016, 02:31
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