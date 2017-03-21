Как сообщают «Ведомости», специалисты отмечают рост продаж смартфонов Samsung в России. С начала текущего года до середины марта южнокорейская компания реализовала на нашем рынке свыше 160 000 гаджетов, что дает возможность говорить о 80%-м увеличении объемов продаж.
По мнению экспертов, такая динамика Samsung на отечественном рынке смартфонов объясняется прекращением бойкота со стороны ведущих российских ритейлеров. Напомним, весной 2015-го продукция Samsung исчезла с прилавков ряда салонов связи. Отечественные компании намеревались добиться более гибкой ценовой политики от поставщика. А летом 2016-го многие ритейлеры вернулись к популярным гаджетам.
По прежним прогнозам многих экспертов, в 1 квартале Samsung мог провалиться на российском рынке, однако этого не произошло.
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