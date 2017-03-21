По данным экспертов, в скором времени в российских магазинах стоимость смартфонов от Samsung упадет на 5-10%. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на российское представительство компании.

Цены на гаджеты снизятся в зависимости от сегмента. По статистике, в 2016 году …