Южнокорейская компания Samsung собирается вынести на суд пользователей очередную уникальную разработку. Речь идет о самом первом в мире растягивающемся дисплее.
Официальная презентация изобретения пройдет на международной технологической конференции SID 2017 с 23 по 25 мая. Основное отличие дисплея состоит в том, что он способен без труда сгибаться вперед и назад.
Максимальная длина растягивания AMOLED-панели равна 12 миллиметрам. При этом любая деформация экрана не повлечет ни малейших повреждений.
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