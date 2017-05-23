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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Возвращение легенды: В России стартовали продажи Nokia 3310

Возвращение легенды: В России стартовали продажи Nokia 3310

В РФ стартовали продажи новой версии популярного кнопочного телефона Nokia 3310. Со вчерашнего дня гаджет можно купить в ряде столичных салонов.
В других регионах реализация еще не началась, доступен лишь предзаказ. На официальном портале Nokia мобильное устройство можно купить за 

17 мая 2017, 02:04
Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2017 года

Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2017 года

Эксперты компании Strategy Analytics составили рейтинг наиболее востребованных смартфонов на мировом рынке в текущем году. На первой позиции оказались новые гаджеты Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Первое устройство было реализовано числом 21,5 млн экземпляров, второе — 17,4 

12 мая 2017, 09:23
Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца

Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца

Компания Apple может перенести старт продаж новой модели iPhone на 2-3 месяца. По информации издания Fortune, причиной задержки являются проблемы, неожиданно появившиеся на производстве экранов для новых гаджетов. Теперь модель может появиться не в сентябре, а в ноябре или даже 

11 мая 2017, 01:14
Планшеты и смартфоны тормозят детскую речь - исследование

Планшеты и смартфоны тормозят детскую речь - исследование

Коллектив ученых из Университета Торонто выяснил, что мобильные устройства, в частности планшеты и смартфоны, тормозят развитие речи у детей. О недавнем исследовании рассказывает CNN.
В экспериментах были задействованы более 900 детей. Эксперты анализировали, как долго маленькие участники общаются с различными 

5 мая 2017, 01:44
Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Смартфоны iPhone и Samsung подешевели в России

Стоимость флагманского смартфона iPhone 7 Plus, а также Samsung Galaxy S7 edge снижается на отечественном рынке. По сравнению с ценами в начале продаж, устройства сейчас стоят заметно меньше, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на недавнее исследование.
Напомним, на старте продаж 

17 апреля 2017, 05:12
Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Эксперты сообщили о росте продаж Samsung в России на 80%

Как сообщают «Ведомости», специалисты отмечают рост продаж смартфонов Samsung в России. С начала текущего года до середины марта южнокорейская компания реализовала на нашем рынке свыше 160 000 гаджетов, что дает возможность говорить о 80%-м увеличении объемов продаж.
По мнению экспертов, 

21 марта 2017, 12:24
Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3

Samsung в феврале представит новый планшет Galaxy Tab S3

Представители корпорации Samsung заявили, что представят новинку модельного ряда Galaxy Tab в конце этого месяца. Релиз пройдет в рамках Mobile World Congress.
Эксперты говорят, что планшет Galaxy Tab S3 будет предложен в двух вариантах. Один станет поддерживать SIM-карту. Второй будет 

1 февраля 2017, 05:14
Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

Samsung вслед за Apple снизит в России цены на 5-10%

По данным экспертов, в скором времени в российских магазинах стоимость смартфонов от Samsung упадет на 5-10%. Об этом рассказывают отечественные информагентства со ссылкой на российское представительство компании.
Цены на гаджеты снизятся в зависимости от сегмента. По статистике, в 2016 году 

27 января 2017, 08:38
В РФ стартуют продажи смартфонов Sony с уникальным дисплеем

В РФ стартуют продажи смартфонов Sony с уникальным дисплеем

Отечественные салоны сотовой связи получили самые последние модели Sony Xperia Z5 Premium и Xperia Z5 Premium Dual. Обе новинки уже можно приобрести в соответствующем интернет-магазине. Как отмечают специалисты, в первую очередь они вызовут у россиян интерес разрешением экрана, сопоставимым с 
13 ноября 2015, 02:02
Компания Samsung начала разработку дисплея с разрешением 11K

Компания Samsung начала разработку дисплея с разрешением 11K

"Самсунг" разрабатывает мобильный экран с беспрецедентно высоким разрешением 11К и плотностью пикселей 2 тыс. 250 на один дюйм (ppi). Эта панель будет обладать настолько высокой плотностью, что зрители смогут видеть 3D-контент без спецочков.

Проект рассчитан на пять лет, в 
14 июля 2015, 01:34
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