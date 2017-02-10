В Большеглушицком районе Самарской области произошла трагедия. Муж облил себя и жену бензином и поджег. Оба супруга скончались, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Мужчину и женщину доставили в районную больницу Большой Глущицы вечером в воскресенье, 18 сентября. У …