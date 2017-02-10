СУ СУ РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту размещения в соцсетях и на сайтах электронных СМИ видеоролика, где молодые люди поджигают одежду на себе. Сообщение об этом распространили региональные информагентства.
Согласно предварительной информации, съемки этого экстремального видео были сделаны в одном из районов города. Целью акции было последующее размещение шокирующих кадров в различных соцсетях.
В процессе проверки специалистам предстоит установить личности участников съемки и все детали случившегося. По итогам проверки должно появиться процессуальное решение. Кстати, местные СМИ сообщили, что после необычного трюка подросток-экстремал неделю провел в стационаре.
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