Интернациональный коллектив специалистов создает в Томском политехническом университете технологию беспроводной передачи энергии на большие расстояния по сетям мобильной связи пятого поколения (5G). Новшество, в частности, даст возможность дистанционно заряжать мобильные устройства.
По словам участников проекта, основной задачей является эффективная передача энергии на значительные расстояния с минимумом потерь. Уже создан особый алгоритм, который позволяет вместе с радиосигналом передавать энергию от устройства к устройству в контексте сотовой связи. Иными словами, в процессе разговора электромагнитные волны передают энергию от одного смартфона к другому, и этой энергии может хватить на подзарядку вашего мобильного.
В настоящее время эффективность алгоритма проверяется посредством методов математического моделирования. В работе, наряду с российскими исследователями, участвуют английские и канадские специалисты.
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