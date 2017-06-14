«Лаборатория Касперского» не советует заряжать смартфоны от компьютера То, что можно как минимум подхватить вирусную программу при зарядке смартфона через подключение к стационарному компьютеру, было известно ещё 2 года назад. Но теперь, после ряда экспериментов "Лаборатории Касперского" выяснилось, что риски намного серьёзнее.

Злоумышленники могут получить значительный доступ к …