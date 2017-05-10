Во вторник была зафиксирована рекордная цена биткоина. По словам аналитиков, наблюдается рост популярности криптовалюты как инструмента для финансирования стартапов с применением технологии блокчейнов.
По данным Reuters, вчера один биткоин на платформе BitStamp реализовывали за $1760,4. Это на 6% выше, чем накануне.
По статистике, только в 2017 году биткоин вырос в цене примерно на 80%. Рыночная капитализация данной криптовалюты поднялась до 52,5 млрд американских долларов.
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