В России в 2018 году могут легализовать операции с биткоинами Минфин изучает идею легализации биткоинов и другой криптовалюты. Так заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью Bloomberg. По словам чиновника, сейчас в России сложилась благоприятная ситуация для воплощения такого проекта.

В министерстве считают, что при легализации биткоинов к 2018 году …