Двухголовый ребенок появился на свет в Мексике. Как поясняют специалисты, это крайне редкая аномалия. На данный момент состояние новорожденного пациента, несмотря на всю уникальность ситуации, нормальное. Об этой истории рассказывают мировые информагентства.
Медики стационара, где появился необычный малыш, размышляют, как именно можно помочь новорожденному. Судя по всему, мать не была осведомлена, что вынашивает сиамских близнецов.
По статистике, вероятность рождения таких детей 1 на 200 тысяч младенцев. Выживают в первое время после родов от 5 до 25% таких детей. По словам врачей, сиамские близнецы появляются, когда яйцеклетка делится слишком поздно, примерно через 2 недели после оплодотворения.
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