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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске

Серийный педофил развращал девочек в Жигулевске

Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении детей. Обвиняемый – 37-летний мужчина. По версии следствия, в апреле 2016 года его жертвами стали пять девочек в возрасте от 11 до 15 лет. Согласно материалам 

11 января 2017, 01:49
В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Самарской области две девочки были ранены петардами 1 января

В Сызрани в результате запуска пиротехники прямо в новогоднюю ночь пострадали двое детей. 5-летней девочке осколок петарды ранил глаз. Другая малышка, на год ее младше, получила повреждение бедра. На месте обеим сызранкам врачи скорой оказали медицинскую помощь.

Напомним, в 
9 января 2017, 01:10
Дополнительное распределение мест в детсадах Самары проведут 16 января

Дополнительное распределение мест в детсадах Самары проведут 16 января

В Самаре 16 января состоится дополнительное распределение мест в детских садах. Как сообщает мэрия, для участия в процедуре родителям нужно в оставшиеся дни проверить данные в заявлении, размещенном в «Автоматизированной системе управления регионального образования». Если обнаружатся неточности, рекомендуется обратиться в 

9 января 2017, 12:31
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
К серии исследований ученые привлекли около сотни детей из Южной Кореи. Как выяснилось, у каждого ребенка, использовавшего гаджет 

9 января 2017, 09:08
Ученые: Уже через 5-10 лет мужчины смогут рожать

Ученые: Уже через 5-10 лет мужчины смогут рожать

Американские ученые заявили, что уже через  5-10 лет мужчины смогут вынашивать и рожать детей без участия женщин. По мнению экспертов, стремительное развитие медицины сделает возможной трансплантацию матки представителям мужского пола. Готовить тело мужчины к беременности планируется с помощью гормональной терапии.
По 

15 ноября 2016, 01:09
В Мозамбике ребенок родился с двумя парами ног

В Мозамбике ребенок родился с двумя парами ног

В Мозамбике в провинции Маника недавно появился на свет необычный ребенок с четырьмя ногами. Медики уже высказали предположение, что такая аномалия может быть связана с недоразвитым вторым близнецом. Специалисты отмечают, что это в стране уже второй за месяц случай рождения 

1 ноября 2016, 10:48
Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Самарская больница им. Семашко заплатит 1 млн рублей за смерть после родов

Суд удовлетворил иск мужа роженицы, погибшей в больнице им. Семашко. Ему удалось взыскать с лечебного учреждения 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело в том, что в конце прошлого года Советский районный суд Самары признал виновной в причинении 

12 октября 2016, 10:30
Впервые в мире родился ребенок «от трех родителей»

Впервые в мире родился ребенок «от трех родителей»

В Мексике появился на свет первый в мире ребенок от трех родителей, сообщает New Scientist. Мальчик по имени Абрахим Хасан родился шесть месяцев назад в результате зачатия из двух яйцеклеток: материнской и донорской. Мать ребенка страдает синдромом Лея, поэтому решилась на необычный эксперимент.

Женщина 

28 сентября 2016, 11:37
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