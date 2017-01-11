В Мозамбике в провинции Маника недавно появился на свет необычный ребенок с четырьмя ногами. Медики уже высказали предположение, что такая аномалия может быть связана с недоразвитым вторым близнецом. Специалисты отмечают, что это в стране уже второй за месяц случай рождения …