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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица

Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
Как поясняют ученые, проведенное ими масштабное исследование продемонстрировало, что с годами у людей совершенствуются участки мозга, отвечающие за распознавание определенных 

9 января 2017, 10:26
Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

Американские ученые из космического агентства NASA нашли на Плутоне загадочную ледяную башню больших размеров. Этому объекту дали наименование Penitentes. Первые его фотографии были получены при помощи космического аппарата New Horizons.
Высота объекта составляет примерно 16 футов (около пяти метров). Penitentes 

9 января 2017, 09:38
Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
Прямых документальных свидетельств посещений представителями 

30 декабря 2016, 04:40
Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых

Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить 

30 декабря 2016, 02:14
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом

Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
Как 

30 декабря 2016, 01:01
Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2017 году гаджетов

Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2017 году гаджетов

Эксперты составили рейтинг наиболее ожидаемых и необычных гаджетов, которые должны быть представлены в 2017 году. На первой строке перечня расположились "умные" линзы. Корпорация Google уже создала смарт-очки Glass, но они не набрали ожидаемой популярности. Теперь все ждут «ответного хода» от 

30 декабря 2016, 12:28
Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение

Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение

Ученые установили прямую зависимость между состоянием микрофлоры кишечника и настроением человека. Открытие сделали английские и испанские специалисты в результате продолжительных исследований, сообщает издание PLoS One.
Непосредственное воздействие на гормон человеческого мозга серотонин, который отвечает за настроение, оказывают рецепторы под кодовым 

30 декабря 2016, 09:52
В блогах: год трагедии

В блогах: год трагедии

В группе "Каролина и Дима" напоминают, что 29 декабря исполнился ровно год со дня резонансной трагедии в Тольятти. 29 декабря 2015 года пьяный автомобилист сбил юных фигуристов - 15-летнего Диму Ненашева и 14-летнюю Каролину Кликич, которые возвращались с тренировки; 
30 декабря 2016, 09:26
В 2017 году Nokia выпустит пять новых смартфонов

В 2017 году Nokia выпустит пять новых смартфонов

Представители финского концерна Nokia объявили, что выпустят пять смартфонов до осени 2017 года. Один из них представят на выставке Mobile World Congress 2017 в феврале, сообщает DigiTimes.
Nokia DIC появится в двух комплектациях. Одна из вариаций получит пятидюймовый дисплей Full 

29 декабря 2016, 10:03
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции

Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
Главной особенностью новинки будет то, что она сможет зарядить любой гаджет компании, который просто лежит на столе без провода. 

28 декабря 2016, 03:49
Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве

Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве

Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент 

27 декабря 2016, 04:52
В 2017 году в России заработает система Android Pay

В 2017 году в России заработает система Android Pay

В 2017 году в России начнет функционировать система Android Pay, и платежи можно будет осуществлять со всех устройств с NFC-технологией. По данным СМИ, проект по введению системы бесконтактной оплаты Android Pay поддерживается сразу несколькими крупными банками страны.
Существующий функционал уже 

27 декабря 2016, 12:26
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов

Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
На второй позиции в рейтинге находится американский концерн 

26 декабря 2016, 10:18
Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Немецкие и швейцарские ученые установили, что пенсионеры, уделяющие много времени внукам, живут дольше тех, кто не общается с представителями подрастающего поколения. Как показали исследования с участием 500 добровольцев в возрасте от 70 до 100 лет, систематическая помощь любому человеку может 

23 декабря 2016, 02:09
Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 продлевают жизнь человека. Ученые Гарвардского университета в результате серии экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев установили, что при этом на треть уменьшается вероятность инсульта, а также на 35% снижается риск появления проблем с сердцем 

23 декабря 2016, 09:55
С 2017 года в России оставлять в автомобиле детей без присмотра будет запрещено

С 2017 года в России оставлять в автомобиле детей без присмотра будет запрещено

С 1 января 2017 года в России начинают действовать изменения и поправки к Правилам дорожного движения. Основная их часть относится к перевозке в машине детей младше 12 лет.
Согласно новшествам, водитель будет нести дополнительную ответственность за перевозку маленького пассажира в 

22 декабря 2016, 11:06
Ученые открыли еще одно полезное свойство солнечного света

Ученые открыли еще одно полезное свойство солнечного света

Ученые из Соединенных Штатов открыли новое полезное свойство солнечного света. Он не только дает человеческому организму витамин D, но и снабжает Т-лимфоциты энергией. В итоге они ускоряются и повышается защита от болезнетворных микробов.
Как выяснили ученые, солнечный свет для человеческого 

21 декабря 2016, 09:38
В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)

В полицию за помощью обратились родители двух девочек 2003 и 2004 годов рождения. Подростки ушли из дома в школу и до сих пор не вернулись, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
Полицейские Автограда ориентированы на поиск пропавших. Приметы несовершеннолетних 
14 декабря 2016, 11:20
Ученые определили, когда родители покупают детям первый смартфон

Ученые определили, когда родители покупают детям первый смартфон

Ученые из Чехии установили, что 38% родителей покупают своим детям первый смартфон на 8-й день рождения. Такие данные были получены в результате исследования с участием 1,5 тысяч добровольцев. При этом 25% респондентов говорят, что ребенок должен иметь гаджет, начиная с 

14 декабря 2016, 10:23
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