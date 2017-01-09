Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
К серии исследований ученые привлекли около сотни детей из Южной Кореи. Как выяснилось, у каждого ребенка, использовавшего гаджет на протяжении длительного времени, были выявлены признаки этого синдрома. Он появляется из-за того, что пользователь реже моргает, когда его взгляд направлен на монитор. Чаще такие проблемы имеют пожилые люди.
Как только исследователи ограничили на месяц доступ к смартфону испытуемым, у тех болезненные проявления пропали. Специалисты настоятельно рекомендуют взрослым следить за тем, чтобы дети не злоупотребляли различными играми или просмотром видео.
|
Ученые: Люди с возрастом лучше запоминают лица
Человек лучше запоминает лица с возрастом вследствие развития особого отдела головного мозга. Такое открытие сделали американские ученые из Стэнфордского университета.
|
9 января 2017, 10:26
|
Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне
Американские ученые из космического агентства NASA нашли на Плутоне загадочную ледяную башню больших размеров. Этому объекту дали наименование Penitentes. Первые его фотографии были получены при помощи космического аппарата New Horizons.
|
9 января 2017, 09:38
|
Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю
Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
|
30 декабря 2016, 04:40
|
Ученые рассказали о способе воскрешения людей из мертвых
Английские ученые считают, что технология воскрешения людей может оказаться вполне реальной. О соответствующих экспериментах рассказывается на страницах издания The Daily Telegraph. Автор статьи доктор Макс Мор сам собирается принять участие в криогенной заморозке. Как говорит исследователь, голову нужно будет поместить …
|
30 декабря 2016, 02:14
|
Ученые рассказали о взаимосвязи между кофе и сексом
Американские ученые из Научно-исследовательского центра здоровья при Университете штата Техас осуществили ряд исследований с целью определить влияние кофе на мужскую половую активность. В итоге они установили, что кофеин обеспечивает приток крови к половым органам у представителей сильной половины человечества.
|
30 декабря 2016, 01:01
|
Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2017 году гаджетов
|
30 декабря 2016, 12:28
|
Ученые установили, что микробы кишечника могут влиять на настроение
Ученые установили прямую зависимость между состоянием микрофлоры кишечника и настроением человека. Открытие сделали английские и испанские специалисты в результате продолжительных исследований, сообщает издание PLoS One.
|
30 декабря 2016, 09:52
|
В блогах: год трагедии
В группе "Каролина и Дима" напоминают, что 29 декабря исполнился ровно год со дня резонансной трагедии в Тольятти. 29 декабря 2015 года пьяный автомобилист сбил юных фигуристов - 15-летнего Диму Ненашева и 14-летнюю Каролину Кликич, которые возвращались с тренировки; …
|
30 декабря 2016, 09:26
|
В 2017 году Nokia выпустит пять новых смартфонов
|
29 декабря 2016, 10:03
|
Компания Apple создаст стол для беспроводной зарядки iPhone и другой продукции
Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
|
28 декабря 2016, 03:49
|
Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве
Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент …
|
27 декабря 2016, 04:52
|
В 2017 году в России заработает система Android Pay
|
27 декабря 2016, 12:26
|
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов
Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
|
26 декабря 2016, 10:18
|
Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни
|
23 декабря 2016, 02:09
|
Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь
Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 продлевают жизнь человека. Ученые Гарвардского университета в результате серии экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев установили, что при этом на треть уменьшается вероятность инсульта, а также на 35% снижается риск появления проблем с сердцем …
|
23 декабря 2016, 09:55
|
С 2017 года в России оставлять в автомобиле детей без присмотра будет запрещено
|
22 декабря 2016, 11:06
|
Ученые открыли еще одно полезное свойство солнечного света
|
21 декабря 2016, 09:38
|
В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото)
|
14 декабря 2016, 11:20
|
Ученые определили, когда родители покупают детям первый смартфон
|
14 декабря 2016, 10:23