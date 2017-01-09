В Тольятти пропали две девочки – 12 и 13 лет (есть фото) В полицию за помощью обратились родители двух девочек 2003 и 2004 годов рождения. Подростки ушли из дома в школу и до сих пор не вернулись, передает ГУ МВД по Самарской области.



Полицейские Автограда ориентированы на поиск пропавших. Приметы несовершеннолетних …