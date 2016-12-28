Специалисты корпорации Apple намерены разработать мультифункциональный стол для беспроводной зарядки устройств. В 2013 году инженеры запатентовали свое изобретение в Соединенных Штатах.
Главной особенностью новинки будет то, что она сможет зарядить любой гаджет компании, который просто лежит на столе без провода. Новшество распространит специальные волны в различных участках конструкции, которые станут пополнять заряд девайсов.
Одновременно на таком столе могут быть несколько устройств Apple. Например, ноутбук, смартфон и планшет станут одновременно подзаряжаться либо просто функционировать автономно.
Некоторое время назад появилась информация, что концерн собирается представить дополнительную модификацию iPhone с новым дизайном. На его задней панели окажется двойной фотомодуль, который будет снимать в режиме 3D и вести панорамную съемку.
|
Почти 150 остановок с зарядками для гаджетов начали работать в Москве
Жители российской столицы получили возможность в ожидании общественного транспорта подзарядить свои телефоны и планшеты, а кроме того, подключиться к бесплатному Wi-Fi и при необходимости составить маршрут с помощью навигатора. Таким образом оборудованы уже 220 остановок нового типа. На данный момент …
|
27 декабря 2016, 04:52
|
В 2017 году в России заработает система Android Pay
|
27 декабря 2016, 12:26
|
В России Samsung занял основную долю рынка мобильных телефонов
Основной объем рынка продаж мобильных телефонов в России принадлежит южнокорейской корпорации Samsung Electronics, которая реализует 20,1% от совокупного объема продукции. Такой вывод был сделан после публикации статистических сведений маркетинговой компании GfK Group.
|
26 декабря 2016, 10:18
|
Новый мобильный вирус оставил без телефонов тысячи людей
|
21 декабря 2016, 02:26
|
ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG
Федеральная антимонопольная служба направила в российские офисы производителей мобильных устройств запросы. Представители ФАС пояснили "Интерфаксу", что основанием для этого стали жалобы потребителей на признаки вероятного ценового сговора при реализации флагманских смартфонов компаний Alcatel, ASUS, LG и Sony.
|
19 декабря 2016, 04:49
|
Эксперты обнаружили 27 секретных функций iPhone
Многие владельцы смартфонов даже не подозревают, на что способны их гаджеты. Эксперты обнаружили 27 секретных опций iPhone, которые можно запустить в меню «Настройки» на версии iOS 8.0 и выше.
Оказывается, помощник Siri может выполнить уникальные команды, которые пригодятся владельцам смартфонов Apple в …
|
18 декабря 2016, 05:33
|
В России резко упали цены на iPhone 7 Plus
|
14 декабря 2016, 11:46
|
Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны
|
12 декабря 2016, 11:26
|
Утонувший IPhone включился и заработал после полутора лет в озере
|
24 ноября 2016, 11:54
|
Ученые открыли, что пользователи Android скромнее владельцев iPhone
Американские ученые установили, что смартфоны могут дать много информации о своем владельце. Например, по наблюдениям, подавляющее большинство обладателей Apple iPhone оказываются людьми нескромными. Итоги исследований специалисты опубликовали на страницах Daily Mail.
|
23 ноября 2016, 02:19
|
ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple
Федеральная антимонопольная служба РФ намерена вернуться к делу о ценообразовании на смартфоны iPhone, которые реализуются на российском рынке. Масштабное расследование, которое стартовало в 2015 году, может возобновиться. ФАС опять подозревает компанию из США в том, что именно она устанавливает ценовой …
|
7 ноября 2016, 10:05
|
Поклонников Apple оставили без обещанных беспроводных наушников
|
27 октября 2016, 02:47
|
Apple перестанет обслуживать старые iPhone через две недели
|
18 октября 2016, 05:14
|
Apple снизила цены на старые модели iPhone в России
|
9 сентября 2016, 09:54
|
Nokia представит к концу 2016-го несколько новых смартфонов
|
19 августа 2016, 11:43
|
В России создали планшет, защищенный от вирусов
Специалисты отечественной компании ТТК-М заявили о создании нового планшета TrusTPad. Как утверждается, одной из особенностей гаджета будет 100% защищённость от любого вируса.
|
20 июня 2016, 12:02
|
Сегодня в продажу поступят первые армянские смартфоны ArmPhone
6 июня на рынке смартфонов появятся первые армянские девайсы ArmPhone. Об этом информируют зарубежные и отечественные СМИ.
|
6 июня 2016, 09:51