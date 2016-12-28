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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Федеральная антимонопольная служба направила в российские офисы производителей мобильных устройств запросы. Представители ФАС пояснили "Интерфаксу", что основанием для этого стали жалобы потребителей на признаки вероятного ценового сговора при реализации флагманских смартфонов компаний Alcatel, ASUS, LG и Sony.
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18 декабря 2016, 05:33
В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В России резко упали цены на iPhone 7 Plus

В преддверии Нового года Apple iPhone 7 Plus в России стал дешевле на 15%. В сентябре стоимость модели iPhone 7 Plus на 32 гБ составляла 67 990 руб., а сейчас флагманский смартфон можно купить за 57 990 руб. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

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14 декабря 2016, 11:46
Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны

Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны

Эксперты поставили iPhone 7 от Apple на первую строку списка самых популярных моделей смартфонов в 2016 году. На втором месте в этом перечне находится Galaxy S7 Edge, у которого отмечают мощное «железо», сканер отпечатков пальцев и качественную камеру. Соответствующий рейтинг 

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Утонувший IPhone включился и заработал после полутора лет в озере

В штате Пенсильвания найден гаджет Apple iPhone 4, который включился и заработал после полутора лет на дне озера. Об этом рассказали информагентства Соединенных Штатов со ссылкой на владельца смартфона Майкла Гунтрума.
По утверждению этого человека, весной 2015 года он поехал 

24 ноября 2016, 11:54
Ученые открыли, что пользователи Android скромнее владельцев iPhone

Ученые открыли, что пользователи Android скромнее владельцев iPhone

Американские ученые установили, что смартфоны могут дать много информации о своем владельце. Например, по наблюдениям, подавляющее большинство обладателей Apple iPhone оказываются людьми нескромными. Итоги исследований специалисты опубликовали на страницах Daily Mail.
По словам ученых, Apple iPhone обычно приобретают экстраверты, которые 

23 ноября 2016, 02:19
ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple

ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple

Федеральная антимонопольная служба РФ намерена вернуться к делу о ценообразовании на смартфоны iPhone, которые реализуются на российском рынке. Масштабное расследование, которое стартовало в 2015 году, может возобновиться. ФАС опять подозревает компанию из США в том, что именно она устанавливает ценовой 

7 ноября 2016, 10:05
Поклонников Apple оставили без обещанных беспроводных наушников

Поклонников Apple оставили без обещанных беспроводных наушников

Старт продаж беспроводных наушников  для гаджетов фирмы Apple, который был запланирован на октябрь, откладывается. На какой срок, пока не понятно. Сегодня об этом пишут федеральные СМИ. Напомним, свою очередной новинку  - AirPods - компания анонсировала еще в сентябре в ходе 

27 октября 2016, 02:47
Apple перестанет обслуживать старые iPhone через две недели

Apple перестанет обслуживать старые iPhone через две недели

Компания Apple с 31 октября прекращает техническую поддержку всех мобильных устройств iPhone 4 и ноутбуков MacBook Air 2010. Эти устройства, по информации зарубежных информагентств, были сняты с производства более пяти лет назад.
Упомянутые модели, а также ряд других, в течение 

18 октября 2016, 05:14
Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на iPhone SE, 6s, 6s Plus, сообщили представители корпорации. Сейчас стоимость iPhone 6 для РФ начинается с отметки 34 990 рублей. Как отмечают в Apple, с начала октября она уменьшится примерно на 30%.

Кроме того, несколько сетей специализированных 

9 сентября 2016, 09:54
Nokia представит к концу 2016-го несколько новых смартфонов

Nokia представит к концу 2016-го несколько новых смартфонов

Компания Nokia представит к концу текущего года несколько новых устройств, в числе которых планшеты и смартфоны на базе Android. Об этом информируют мировые агентства, ссылаясь на самого производителя.
По словам экспертов, компания собирается вновь занять серьезную нишу на международном рынке 

19 августа 2016, 11:43
В России создали планшет, защищенный от вирусов

В России создали планшет, защищенный от вирусов

Специалисты отечественной компании ТТК-М заявили о создании нового планшета TrusTPad. Как утверждается, одной из особенностей гаджета будет 100% защищённость от любого вируса.
Такое заявление сделал глава компании. Девайс, пояснил руководитель, имеет 2 операционные системы: Android, которая отвечает за обычную работу 

20 июня 2016, 12:02
Сегодня в продажу поступят первые армянские смартфоны ArmPhone

Сегодня в продажу поступят первые армянские смартфоны ArmPhone

6 июня на рынке смартфонов появятся первые армянские девайсы ArmPhone. Об этом информируют зарубежные и отечественные СМИ.
Как сообщается, смартфоны выпускает компания Technology and Science Dynamics. В общей сложности производители намерены представить на суд потребителей пять вариантов: 0502, 0505, 0508, 

6 июня 2016, 09:51
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