Цена на iPhone 6 Plus в России упала до рекордно низкой отметки Смартфон Apple предыдущего поколения заметно снизился в цене на отечественном рынке. Восстановленный до состояния нового гаджет можно приобрести менее чем за 30000рублей. Mail.ru информирует об этом, ссылаясь на собственные исследования.

Напомним, что год назад данную модель начали восстанавливать в сервисных …