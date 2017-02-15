Смартфоны Apple нового поколения будут иметь экраны, способные сканировать отпечатки пальцев. Соответствующий патент получен корпорацией 14 февраля. Встроенный сканер будет работать с помощью ультразвука, для чего не понадобится контакт сенсора и пальца.
По имеющимся сведениям, экраны новых гаджетов будут оснащены инфракрасными диодами, обладающими особой чувствительностью. Вместе с диодами светоизлучающими они и будут сканировать отпечатки пальцев хозяина смартфона.
Очевидно, что кнопки Home («Домой») вообще не будет. Напомним, сейчас в «яблочных» смартфонах именно в ней установлен специальный дактилоскопический сенсор.
Какие именно гаджеты будут произведены с использованием новой технологии, пока не известно.
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