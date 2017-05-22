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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

ФАС возбудит дело против LG из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить административное дело против LG по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом заявил замруководителя ведомства Андрей Цариковский в кулуарах Петербургского международного юридического форума, сообщает ТАСС.
Как отмечается, соответствующее решение примут в скором времени. 

18 мая 2017, 03:24
Хакеры взломали табло на вокзале Вашингтона и транслировали порно

Хакеры взломали табло на вокзале Вашингтона и транслировали порно

Хакеры взломали информационные табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в столице Соединенных Штатов и транслировали порнографические ролики. Об рассказывает Fox News.
Как сообщается, злоумышленникам удалось взломать новые информационные табло, которые размещались около зоны фуд-корта. Работники заведений быстрого питания утверждали, что инцидент 

17 мая 2017, 10:02
Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Закончено расследование дела в отношении 35-летнего самарца, который обвиняется в совершении 17 краж из частных домов. По данным полиции, гражданин жил в областной столице на съемной квартире и ездил в Кинельский район на электричке либо такси, чтобы обчищать частные дома.

16 мая 2017, 03:11
6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

6 самарцев обвиняют в краже денег с кредиток

Согласно материалам дела, они рассылали sms-сообщения о блокировке банковских карт.  Дальше действовали двумя способами - под предлогом разблокировки получали согласие граждан на совершение финансовых операций или узнавали номера карт, период их действия, электронные ключи и другие персональные данные.
По версии 

16 мая 2017, 02:06
Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Хакеры похитили фильм у компании Walt Disney и требуют за него выкуп

Неизвестные хакеры похитили у Walt Disney Company еще не появившееся на экранах продолжение «Пиратов Карибского моря» и требуют за него большой выкуп. В противном случае злоумышленники намерены размещать в Интернете части новой картины про похождения Джека Воробья.
По информации зарубежных 

16 мая 2017, 11:10
Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

Похитители аккумуляторов атакуют автолюбителей Тольятти

В Автограде становится популярной кража аккумуляторных батарей из легковых автомобилей. Так сотрудники Росгвардии задержали в городе двух молодых людей. Ночью находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны получил ориентировку от дежурного райотдела полиции. Жильцы дома, расположенного на улице Макарова, видели, как 

15 мая 2017, 09:36
Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2017 года

Составлен рейтинг самых продаваемых смартфонов 2017 года

Эксперты компании Strategy Analytics составили рейтинг наиболее востребованных смартфонов на мировом рынке в текущем году. На первой позиции оказались новые гаджеты Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus.
Первое устройство было реализовано числом 21,5 млн экземпляров, второе — 17,4 

12 мая 2017, 09:23
Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца

Поздний старт: Apple может представить iPhone 8 с опозданием в два-три месяца

Компания Apple может перенести старт продаж новой модели iPhone на 2-3 месяца. По информации издания Fortune, причиной задержки являются проблемы, неожиданно появившиеся на производстве экранов для новых гаджетов. Теперь модель может появиться не в сентябре, а в ноябре или даже 

11 мая 2017, 01:14
Xiaomi откроет 20 магазинов в крупнейших российских городах

Xiaomi откроет 20 магазинов в крупнейших российских городах

Китайская корпорация Xiaomi Inc., специализирующаяся на выпуске электронных устройств, собирается открыть в Российской Федерации до двадцати новых магазинов в текущем году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компании.
Речь ведется об официальных магазинах фирмы в самых крупных городах 

27 апреля 2017, 01:01
Эксперты нашли уязвимость во всех версиях Microsoft Word

Эксперты нашли уязвимость во всех версиях Microsoft Word

Специалисты по информационной безопасности корпорации FireEye выявили во всех версиях Microsoft Word так называемую уязвимость «нулевого дня». Сведения об этом появились на сайте компании.
Уязвимость предоставляет возможность загружать вредоносное ПО на персональные компьютеры потенциальных жертв. Чтобы осуществить кибератаку, пользователю отправляется 

11 апреля 2017, 08:08
В мире растет число кибер-атак

В мире растет число кибер-атак

За минувший год каждая пятая компания в России пострадала от целевых нападений  на IT-инфраструктуру. Хакерские  атаки на  госучреждения, частный бизнес и  персональные данные обычных людей совершаются ежедневно. Ведущие корпорации страны выкладывают миллионы, чтобы защитить свои данные. При этом эксперты  «Лаборатории 

7 апреля 2017, 01:38
Китайские хакеры переключили свое внимание с США на Россию

Китайские хакеры переключили свое внимание с США на Россию

Новым объектом пристального внимания китайских хакеров стала Россия. При этом количество атак против США в течение двух минувших лет сократилось на 90%. Подробные сведения опубликованы в отчете компании FireEye, занимающейся кибербезопасностью.
Столь  явное ослабление интереса хакеров из Китая к сайтам 

21 июня 2016, 02:48
Российские хакеры похитили со счетов банков 1,7 млрд. рублей

Российские хакеры похитили со счетов банков 1,7 млрд. рублей

Почти 50 киберпреступников задержаны сотрудниками ФСБ и полиции.
Сообщается, что мошенники проживали на территории 15 регионов страны и поддерживали связь посредством интернета. Для похищения средств со счетов финансовых организаций они создали вредоносную компьютерную программу. Руководители группировки - екатеринбуржцы.
18 хакеров 

1 июня 2016, 02:33
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