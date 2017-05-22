В МВД сообщили о задержании группы хакеров, участники которой подозреваются в краже денег с банковских счетов посредством вируса, которым заразили свыше 1 млн. смартфонов. На предполагаемых киберпреступников заведено дело по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации".
По предварительным сведениям, ущерб от их деятельности может оказаться более 50 млн. рублей. В состав группировки входят представители разных российских регионов.
Получив несанкционированный доступ к чужим мобильным устройствам, преступники переводили деньги с помощью скрытых СМС-команд. Сейчас под арестом находятся 4 подозреваемых. С остальных взяли подписку о невыезде.
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