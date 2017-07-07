От нового вируса пострадали пользователи SMS-банкинга. По словам экспертов, антивирусы не идентифицируют это приложение как вредоносное.
Об атаке на пользователей устройств с операционной системой Android рассказали отечественные СМИ. Заражению вирусом, который похищает деньги, уже подверглись несколько сотен устройств, заявили в компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений.
Особенностью вируса является распространение через простое сообщение. Текст в нем начинается с имени одного из уже зараженных пользователей и ссылкой. При переходе по ссылке на устройство автоматически попадает приложение с вирусом. Специалисты советуют россиянам с осторожностью относиться к любым сообщениям.
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