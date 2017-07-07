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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Столь  явное ослабление интереса хакеров из Китая к сайтам 

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Сообщается, что мошенники проживали на территории 15 регионов страны и поддерживали связь посредством интернета. Для похищения средств со счетов финансовых организаций они создали вредоносную компьютерную программу. Руководители группировки - екатеринбуржцы.
18 хакеров 

1 июня 2016, 02:33
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