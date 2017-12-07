Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
Аналогов управления киберрисками в таком объеме нет ни в одном государстве, и Россия может оказаться лидером в этой области, полагают авторы программы. При этом наблюдатели отмечают: бизнес к инициативе обязательного киберстрахования отнесся прохладно, не усматривая в планируемых новшествах особой актуальности. Много сомнений и у страховщиков - несмотря на предполагаемые сборы до 50 миллиардов рублей в год, они не желают, чтобы тарифы определяло государство. Так или иначе, анализ различных нюансов нововведений активно ведется в профессиональной среде.
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30 октября 2017, 02:06
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12 октября 2017, 09:12
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23 августа 2017, 03:29