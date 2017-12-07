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ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

6 декабря 2017, 09:11
Эксперты сравнили личную инфляцию россиян и официальную

Эксперты сравнили личную инфляцию россиян и официальную

Личная инфляция граждан Российской Федерации меньше официальной, рассказывает РИА Новости со ссылкой на недавнее исследование экспертов "Ромира". Хотя это может говорить о том, что россияне элементарно экономят на приобретениях, считают авторы работы.
Как показывает анализ ситуации, кривые дефлятора и инфляции 

22 ноября 2017, 10:30
Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Киберпреступники способны взломать программное обеспечение транспортных средств, полностью установить над ними контроль и уничтожить «миллионы» в ходе кибератаки. Так заявил американский ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос. Это утверждение растиражировали тут же многочисленные зарубежные средства массовой информации.
Как утверждает исследователь, 

21 ноября 2017, 03:18
Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Раскрыта новая схема банковского мошенничества в Сети

Пользователей соцсетей специалисты в области кибербезопасности предупредили об очередном всплеске финансового мошенничества в интернете. В осенние месяцы число случаев кибермошенничества в социальных сетях от лица отечественных финансово-кредитных организаций увеличилось вдвое по сравнению с летним периодом. Такие наблюдения сделали эксперты Group-IB, 

15 ноября 2017, 11:03
Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телеканал обвинил российских хакеров в кибератаке

Шведский телевизионный канал SVT обвинил российских специалистов в распространении вируса-вымогателя, который послал миллионы электронных писем с ложных адресов известных компаний. Как сообщают зарубежные агентства, в процессе журналистского расследования оказалось, что замаскированный под электронную почту троян шифрует файлы и просит выкуп 

30 октября 2017, 02:06
СМИ узнали о планах внедрить обязательное страхование от киберугроз

СМИ узнали о планах внедрить обязательное страхование от киберугроз

В Российской Федерации образуется  новый большой рынок страхования от киберрисков. Это указано в плане мероприятий госпрограммы «Цифровая экономика», где организация страхования от киберпреступлений в России является одним из ключевых пунктов.
Полис информационной безопасности для стратегических предприятий будет обязательным с 2020 

27 октября 2017, 09:08
Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Госдума рассмотрит законопроект о страховании пассажиров такси

Законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков, которые оформляют договора с легковыми такси, и о единых правилах работы агрегаторов такси внесен в Государственную думу.
Поправки авторы планируемого новшества хотят внести в новую версию закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика 

12 октября 2017, 09:12
Прожиточный минимум в России поднялся выше 10 тысяч рублей

Прожиточный минимум в России поднялся выше 10 тысяч рублей

В Российской Федерации определена величина нового прожиточного минимума. По сообщениям отечественных СМИ, в настоящее время он составляет 10 329 рублей. Это на 420 рублей больше соответствующего предыдущего показателя.
Как поясняется, для трудоспособного населения во втором квартале текущего года эта цифра зафиксирована 

22 сентября 2017, 09:36
Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

Фермеров предлагают страховать от дождя и ранней зимы

В Министерстве сельского хозяйства РФ предлагают страховать фермеров от затяжных дождей во время уборки урожая, промерзания верхнего слоя почвы и преждевременной зимы. Специалисты ведомства подготовили законопроект о расширении числа страховых случаев господдержки. На данный момент в официальных документах упоминаются такие 

21 сентября 2017, 02:05
Темпы роста российской экономики восстанавливаются

Темпы роста российской экономики восстанавливаются

Соответствующее сообщение появилось на сайте Кремля со ссылкой на президента Владимира Путина. «Мы выходим на восстановление темпов экономического роста. Они не такие, как в Индии или Китае, но все-таки после спада мы видим и фиксируем рост экономики более чем на 

4 сентября 2017, 11:24
Спрос на автокредиты подрос

Спрос на автокредиты подрос

Эксперты констатируют в этом году оживление спроса на кредиты для покупки автомобиля. По данным Национального бюро кредитных историй, прирост по выданным в первом полугодии автокредитам составил 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В первом квартале число автомобилей в кредит 

29 августа 2017, 07:11
Эстония может создать первую государственную криптовалюту

Эстония может создать первую государственную криптовалюту

В рамках программы онлайн-резидентства Эстония может предложить первое в мире государственное ICO (Initial Coin Offering) и ввести новую криптовалюту — estcoin. Об этом рассказали зарубежные СМИ со ссылкой на управляющего директора программы Каспара Корьюса.
Как он отмечает, инвестирование в новую 

23 августа 2017, 03:29
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