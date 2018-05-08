12
54
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 мая 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Женщина убила пенсионера осколком кирпича в Самарской области

Женщина убила пенсионера осколком кирпича в Самарской области

На днях в реанимацию Похвистневской районной больницы доставили 85-летнего пенсионера. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Медики пытались спасти пациента, но им это не удалось.

Полиция начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в день трагедии  к потерпевшему в 

8 мая 2018, 03:15
Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области

Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области

30 апреля медики из больницы в Сергиевском районе сообщили полицейским, что к ним привезли 60-летнего мужчину с проникающим ранением брюшной полости.

Правоохранители выяснили, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому. Он предложил хозяину дома выпить, но получил на это отказ. 

7 мая 2018, 02:22
4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там 
7 мая 2018, 09:25
В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн

Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.

Автор «Золотого природного хаоса» 
27 апреля 2018, 02:45
«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые

«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые

Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. 

26 марта 2018, 04:52
Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки

Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки

В уходящем году весь мир, включая и нашу страну, буквально охватила волна мощных кибератак. Такие вирусы, как Petya, WannaCry и BadRabbit оказались причиной глобальных сбоев и немалых финансовых потерь. Эксперты попытались предсказать, к каким выходкам хакеров пользователи должны быть готовы 

26 декабря 2017, 04:13
В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms

В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms

В Минкомсвязи состоялись масштабные «цифровые учения». Ставилась цель выяснить, насколько способны киберпреступники отслеживать активность абонентов, перехватывая их звонки и sms-сообщения.
К мероприятию привлекли специалистов МВД, Минобороны, ФСБ, некоторых операторов и т.д.. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на свои источники. 

26 декабря 2017, 11:26
Названы самые неудачные пароли уходящего года

Названы самые неудачные пароли уходящего года

Специалисты SplashData представили рейтинг наиболее ненадежных паролей 2017-го. Как рассказывает CSO, эксперты проанализировали более 5 млн паролей, взломанных в уходящем году.
По данным исследования, каждый шестой пользователь интернета применяет наиболее примитивную комбинацию символов - 123456. Далее в списке идет "password", 

20 декабря 2017, 09:31
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх