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Женщина убила пенсионера осколком кирпича в Самарской области
На днях в реанимацию Похвистневской районной больницы доставили 85-летнего пенсионера. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Медики пытались спасти пациента, но им это не удалось.
Полиция начала разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в день трагедии к потерпевшему в …
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8 мая 2018, 03:15
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Сельчанин зарезал человека ножницами в Самарской области
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7 мая 2018, 02:22
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4 БТР, 52 единицы оружия и более 35 тысяч патронов нашли силовики под Самарой
Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности нашли в поселке Стройкерамика огромный арсенал оружия, которого хватило бы, чтобы оснастить им целый отряд. В ангаре на улице Степной нашли четыре бронетранспортёра, 52 единицы огнестрельного оружия и более 35 тысяч патронов. Также там …
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7 мая 2018, 09:25
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В Бельгии похитили арт-объект стоимостью €2,2 млн
Грабители вынесли через окно галереи арт-объект «Natural Golden Chaos», который сделан из 18-каратного золота. Предмет искусства весом в 45 кг злоумышленники засунули в багажник машины и уехали. Полиция не смогла им помешать, пишет rtvi.com.
Автор «Золотого природного хаоса» …
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27 апреля 2018, 02:45
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«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые
Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. …
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26 марта 2018, 04:52
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Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки
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26 декабря 2017, 04:13
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В Минкомсвязи провели «цифровые учения» по перехвату звонков и sms
В Минкомсвязи состоялись масштабные «цифровые учения». Ставилась цель выяснить, насколько способны киберпреступники отслеживать активность абонентов, перехватывая их звонки и sms-сообщения.
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26 декабря 2017, 11:26
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Названы самые неудачные пароли уходящего года
Специалисты SplashData представили рейтинг наиболее ненадежных паролей 2017-го. Как рассказывает CSO, эксперты проанализировали более 5 млн паролей, взломанных в уходящем году.
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20 декабря 2017, 09:31