Россиян избавят от спама к концу 2018 года Минкомсвязи РФ при участии Роскомнадзора, а также Фонда информационной демократии разрабатывает новый сервис, запуск которого планируется в конце 2018 года. Благодаря новации россияне наконец смогут избавляться от спама, как почтового, так и телефонного. Сделать это будет можно через сайт госуслуг. …