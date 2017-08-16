В России кибермошенники заставляют абонентов перезванивать на незнакомые номера и выслушивать рекламные сообщения. Об этом со ссылкой на сведения аналитической компании Telecom Daily информируют «Известия».
Рассылающие спам злоумышленники применяют автоматическую систему, которая осуществляет звонки и обрывает вызовы после первого гудка. На экране мобильного устройства появляется сообщение о пропущенном вызове с неизвестного номера. Перезвонив на него абонент получает рекламное сообщение.
По информации издания, с этой разновидностью спама столкнулись уже 65% россиян. За последние полгода число таких рекламных сообщений увеличилось на 50%.
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