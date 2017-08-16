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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Обратный эффект: Руководство по созданию надежных паролей помогло легче их взламывать

Обратный эффект: Руководство по созданию надежных паролей помогло легче их взламывать

Экс-специалист Национального института технологий США Билл Берр рассказал журналистам, что разработанное им широко известное руководство по созданию самых надежных паролей теперь взято хакерами в оборот, и они применяют его в своих преступных целях. Таким образом, руководство по созданию более совершенных 

11 августа 2017, 09:21
Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Адреса и телефоны актеров «Игры престолов» слили в Сеть

Хакеры, похитившие данные телеканала HBO, разместили в интернете адреса и телефоны исполнителей главных ролей в сериале «Игра престолов». Об этом сообщает издание The Independent.
Как отмечается, в файле, оказавшемся в открытом доступе, есть телефонные номера, домашние адреса и адреса электронной 

10 августа 2017, 09:17
Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

Осторожно, хакеры! Российских юзеров предупредили о новой кибератаке

В ожидании новой кибератаки. Федеральные СМИ сегодня транслируют предупреждение управляющей Единой национальной электросетью компании ФСК ЕЭС о возможности очередной попытки взлома. По данным специалистов, он может спровоцировать отказ в обслуживании элементов вычислительной инфраструктуры. В связи с этим энергетики просят ограничить 

9 августа 2017, 02:58
Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Российских энергетиков предупредили о возможности новой кибератаки

Хакеры могут осуществить масштабную кибератаку с использованием вирусов-шифровальщиков в самое ближайшее время. Об этом сегодня рассказывают российские информагентства.
Предупреждение распространила Федеральная сетевая компания (ФСК) ЕЭС (управляет Единой национальной электросетью). Как отмечают «Ведомости» ФСК советует ограничить доступ участников корпоративной сети к 

9 августа 2017, 10:16
Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

Осторожно, кибермошенники: с банковских карт пропало 2 миллиарда рублей

По итогам 5 месяцев текущего года объем хищений с банковских карт составил 1 млрд 700 млн рублей. Это на 55 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании Zecurion, специализирующейся на безопасности банковского обслуживания. Снижение 

14 июня 2017, 09:15
Россиян избавят от спама к концу 2018 года

Россиян избавят от спама к концу 2018 года

Минкомсвязи РФ при участии Роскомнадзора, а также Фонда информационной демократии разрабатывает новый сервис, запуск которого планируется в конце  2018 года. Благодаря новации россияне наконец смогут избавляться от спама, как почтового, так и телефонного. Сделать это будет можно через сайт госуслуг.

11 ноября 2016, 02:05
Google представила обновление программы для вычисления спам-звонков

Google представила обновление программы для вычисления спам-звонков

Компания Google объявила о запуске обновления для программы по распознанию спам-звонков. Специальную функцию смогут подключить обладатели фирменных гаджетов. 

Приложение для смартфонов, работающих на базе Android, появилось в 2013 году. Обновление позволит защитить от спама гаджеты Nexus и AndroidOne. При звонке с 

26 июля 2016, 03:57
В США россиянин получил 4,5 года за кибермошенничество

В США россиянин получил 4,5 года за кибермошенничество

В средствах массой информации появилось сообщение о том, что россиянин Дмитрий Болороссов в Соединенных Штатах получил тюремный срок за кибермошенничество. Согласно приговору, за решеткой ему предстоит провести четыре с половиной года. Совершая свои преступные действия в Интернете, он осуществлял манипуляции 
30 сентября 2015, 02:38
Общественная палата решила создать агентство по борьбе со спамом

Общественная палата решила создать агентство по борьбе со спамом

Новая структура позволит очистить истории телефонных номеров и удалить их привязку к существующим базам данных рекламных и информационных рассылок. Агентство также будет защищать номера не только от эсэмэсок рекламного содержания, но и от рекламы в мессенджерах.

Сотовые операторы пока 
10 июля 2015, 02:45
Россияне признаны вторыми в мире спамерами после американцев

Россияне признаны вторыми в мире спамерами после американцев

По данным исследования "Лаборатории Касперского", Россия занимает 2-ю строчку в мире по количеству спама в электронных письмах. 1-е место "застолбили" за собой США, на 3-м – Вьетнам.
В начале 2014 года Россия занимала только 4-ю строчку в данном рейтинге.
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12 августа 2014, 06:00
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