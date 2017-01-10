Американские ученые нашли на поверхности Марса материал, который по своей структуре очень напоминает мрамор. Необычный инопланетный объект был отчетливо виден на снимках, полученных с мобильного марсохода Curiosity, который собирал информацию о кратере Гейла.
Находка выделялась на фоне однообразного рельефа Красной планеты. Ученые отметили ее правильную круглую форму и нетипичный для Марса цвет. Мнения специалистов разделились. Одни посчитали сфотографированный предмет вовсе не мрамором, а простой скалистой породой, из которой преимущественно состоит ландшафт Марса.
Другие исследователи утверждали, что таинственный предмет говорит о присутствии высокоразвитой марсианской цивилизации. Ее представители, возможно, оставляют загадочные знаки для людей.
Напомним, некоторое время назад астрономы NASA сообщили о полученных изображениях якобы разбившегося на Марсе космического корабля.
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