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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле

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Ученые NASA обнаружили загадочную ледяную башню на Плутоне

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Высота объекта составляет примерно 16 футов (около пяти метров). Penitentes 

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Ученые обнаружили рисунки, подтверждающие визиты инопланетян на Землю

Древние рисунки и прочие произведения искусства подтверждают визиты на Землю инопланетян. Так утверждают американские ученые из штата Аризона, представляющие Университет исследований паранормальной активности. Наша планета прежде могла быть перевалочным пунктом для пришельцев из других миров.
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В NASA разгадали тайну появления и роста «пауков» на южном полюсе Марса

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21 декабря 2016, 05:10
Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

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Как отмечают 

18 декабря 2016, 09:16
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе микробную жизнь

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе микробную жизнь

Марсоход Curiosity обнаружил на планете микробную жизнь. По мнению ученых из американского космического агентства NASA, на формирование органики оказала влияние влажность подземной среды, и в итоге грунтовая вода подняла полезные ископаемые на возвышенность Шарп.
В процессе исследований марсохода Curiosity оказалось, 

14 декабря 2016, 03:26
Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфологи нашли базу инопланетян на Фобосе

Уфолог Скотт К. Уоринг сообщил, что на Фобосе обнаружена база инопланетян в виде большого прямоугольного монолита. Открытие сделано после изучения качественной фотографии спутника Марса, опубликованной 6 декабря 2016 года. Такой объект не мог появиться в обычных условиях на небольшом спутнике, радиус 

12 декабря 2016, 01:09
NASA: На Марсе обнаружен город, где могли жить 500 тыс. жителей

NASA: На Марсе обнаружен город, где могли жить 500 тыс. жителей

На снимках с марсоходов Curiosity и Oppottunity ученые нашли факты присутствия на Марсе древней цивилизации, а обнаруженные объекты имеют четкую планировку с 5-километровыми улицами и зданиями, высота которых достигает 800 метров. В отдельных местах можно рассмотреть туннели и галереи.
Своими 

6 декабря 2016, 11:37
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