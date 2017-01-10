NASA: Сразу две кометы приближаются к Земле По сведениям специалистов NASA, постоянно анализирующих информацию с космических аппаратов, в начале 2017 года сразу два массивных космических тела подойдут близко к Земле. Ученые собираются исследовать эти небесные объекты.

Первый из них, имеющий астрономическое наименование C/2016 U1, проследует недалеко от …