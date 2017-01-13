Ученые МГУ имени М. Ломоносова открыли в Тверской области неизвестный ранее официальной науке вид гриба - Entoloma krutiсianum. Целью научной экспедиции было исследование разнообразия грибов северо-западной части этого региона.
Неожиданное открытие было сделано во мхах елового леса близ населенного пункта Крутицы в Старицком районе. Отличие находки от других аналогичных видов уже доказано в ходе проведенного молекулярного исследования. Вместе с тем, специалисты определили, что новый гриб несъедобен.
Это открытие в очередной раз подтвердило, что грибы до сих пор являются очень слабо изученной группой организмов. Столичные специалисты уверены, что это далеко не последняя подобная находка, они намерены продолжить работу в данном направлении.
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23 декабря 2016, 11:49
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16 декабря 2016, 05:15
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Ученые открыли самый древний источник воды на Земле
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15 декабря 2016, 02:01
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Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на 28 декабря
В пятницу, 9 декабря, торговый центр «Гудок» не открылся. Планировалось, что в этот день объект наконец начнет работу. Однако этого не случилось. Открытие перенесено на конец месяца – ориентировочно на 28 декабря, передает «Самру.ру».
Напомним, ТЦ «Гудок» построили …
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9 декабря 2016, 05:18
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В Самаре ТЦ «Гудок» откроется 9 декабря
В среду, 9 ноября, в торговом комплексе «Гудок» состоялся день открытых дверей. Была озвучена дата официального открытия – 9 декабря, передает портал «Большая Деревня». Сообщается, что в ТЦ будет работать гипермаркет «Лента». Всего в «Гудке» будет около 200 магазинов, …
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9 ноября 2016, 02:25
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Молодой человек выпал из окна главного здания МГУ
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20 октября 2016, 12:07
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Житель Октябрьска нашел 1,5-килограммовый гриб на заброшенном заводе
52-летний грибник из Октябрьска Сергей Булдаков нашёл 1,5-килограммовый гриб на территории заброшенного комбината, в районе правой Волги, передает сызранский портал КТВ-Луч.
Гриб, похожий на кожаный футбольный мяч, оказался дождевиком.
Гриб оказался очень вкусным и особенно понравился 4-летнему внуку …
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16 октября 2016, 06:05
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В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов
В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов. Это радуломицес древоносный на валеже, камарофиллопсис бело-хлопьевидный и пахикитоспора Вассера на сухой черемухе. Интересные материалы получены по результатам микологической экспедиции Ботанического института Санкт-Петербурга.
По словам ученых, Жигули – это целая страна, …
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14 октября 2016, 04:39
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В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами
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10 октября 2016, 06:41
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Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились
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9 октября 2016, 06:03
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Биологи: животные с крупным мозгом зевают дольше
Ученые обнаружили связь между зеванием и размером головного мозга. Исследование провели биологи из США. Его результаты опубликованы в научном издании Biology Letters.
Существа с более крупным и сложным мозгом зевают дольше, заявили специалисты. Ученые следили за мышами, крысами, кроликами, лисами, гориллами, …
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5 октября 2016, 03:22
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Биологи научились вычислять преступников по белкам в их волосах
Идентифицировать преступника теперь можно по белкам в его волосах. Американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в США изобрели методику определения личности человека, которая способна конкурировать с анализом ДНК.
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8 сентября 2016, 04:24
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Ученые из МГУ создали безвредные наночастицы из кремния для лечения рака
Ученые из Московского государственного университета в сотрудничестве с немецкими коллегами разработали наночастицы из кремния, которые способны проникать в раковые клетки и убивать их при помощи своей "начинки". При этом, как утверждается, не наносится вред остальной части организма.
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20 июля 2016, 05:03
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Биологи: Растения реагируют на прикосновения человека
Австралийские биологи провели исследование, после которого заявили: растения могут чувствовать прикосновения. Работа ученых опубликована в журнале Plant Physiology.
Ученые из Университета Западной Австралии осуществили несколько экспериментов с травой и цветами. Распыляя капли воды на листья, они обнаружили наличие у растений …
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1 июня 2016, 01:32
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В топ-100 наиболее престижных вузов мира вошли МГУ, СПбГУ и МФТИ
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5 мая 2016, 09:54
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Ученые МГУ разработали новый подход для лечения аутоиммунных заболеваний
Специалисты МГУ совместно с иностранными коллегами разработали методику, при помощи которой через какое-то время можно будет создавать принципиально новые лекарства от аутоиммунных болезней, облегчая участь тысяч людей. Свои труды ученые опубликовали на страницах авторитетных научных изданий. Система успешно испытана на …
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1 марта 2016, 05:17