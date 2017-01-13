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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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Материалы по теме:

Психологи установили три самые главные причины любви к селфи

Психологи установили три самые главные причины любви к селфи

Американские ученые из Университета имени Бригама Янга установили причины, по которым многие люди любят делать селфи. Ученые определили три основные группы любителей такого времяпрепровождения. О результатах этих исследований рассказывают зарубежные СМИ.
Первая из выделенных учеными групп – это те, кто 

13 января 2017, 02:51
Ученые открыли новую причину старения

Ученые открыли новую причину старения

Американские ученые из Института Скриппса назвали основной фактор клеточного старения человека. Результаты исследования были изложены на страницах издания Science.
Биологи ведут речь о протеине TZAP. Этот белок определяет верхний предел длины теломер, что дает возможность клеткам размножаться, но в определенных 

13 января 2017, 01:18
Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Ученые назвали идеальную разницу в возрасте для счастливого брака

Американские ученые определили, какая именно разница в возрасте может считаться наиболее оптимальной для счастливого брака. Исследование на этот счет провели специалисты из Атланты.
Как было установлено, идеальная разница в возрасте составляет один год. Вероятность развода в подобных случаях бывает не 

13 января 2017, 11:46
Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ

Ученые рассказали, как максимально эффективно принимать душ

Ученые провели серию экспериментов и установили, как нужно максимально эффективно делать водные процедуры. О результатах исследования сообщают зарубежные СМИ. Душ приносит наибольшую пользу, если его принимать не дольше 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы обмыть тело, однако при этом бактерии, 

13 января 2017, 08:39
Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»

Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»

Американские ученые-криминалисты из Городского университета Нью-Йорка создали новую методику, при помощи которой можно точно установить время смерти человека. Для этого открытия была использована так называемая "некробиома", сообщает издание PLoS One.
 Как поясняют ученые, «некробиома» представляет собой набор бактерий, находящихся в 

23 декабря 2016, 11:49
Морские биологи открыли шесть новых видов глубоководных животных

Морские биологи открыли шесть новых видов глубоководных животных

Морские биологи из Англии открыли шесть новых видов животных, которые живут в горячих подводных источниках на трехкилометровой глубине в юго-западной части Индийского океана.
Океанологи смогли отыскать неизвестных официальной науке существ вокруг «черных курильщиков», гидротермальных источников высотой в несколько метров. В 

16 декабря 2016, 05:15
Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые открыли самый древний источник воды на Земле

Ученые из Университета Торонто обнаружили на территории Канады самый старый на Земле источник воды возрастом 2 млрд лет. Возраст родника, который до недавнего времени признавался наиболее древним, составляет около 1,5 млрд лет. Но обнаруженный родник оказался гораздо старше. Несмотря на 

15 декабря 2016, 02:01
Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на 28 декабря

Открытие ТЦ «Гудок» в Самаре перенесли на 28 декабря

В пятницу, 9 декабря, торговый центр «Гудок» не открылся. Планировалось, что в этот день объект наконец начнет работу. Однако этого не случилось. Открытие перенесено на конец месяца – ориентировочно на 28 декабря, передает «Самру.ру».

Напомним, ТЦ «Гудок» построили 
9 декабря 2016, 05:18
В Самаре ТЦ «Гудок» откроется 9 декабря

В Самаре ТЦ «Гудок» откроется 9 декабря

В среду, 9 ноября, в торговом комплексе «Гудок» состоялся день открытых дверей. Была озвучена дата официального открытия – 9 декабря, передает портал «Большая Деревня». Сообщается, что в ТЦ будет работать гипермаркет «Лента». Всего в «Гудке» будет около 200 магазинов, 
9 ноября 2016, 02:25
Молодой человек выпал из окна главного здания МГУ

Молодой человек выпал из окна главного здания МГУ

Молодой человек чудом остался в живых после падения из окна главного здания МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробьевых горах. Об этом чрезвычайном происшествии сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах российской столицы.
По предварительной информации, падение произошло 

20 октября 2016, 12:07
Житель Октябрьска нашел 1,5-килограммовый гриб на заброшенном заводе

Житель Октябрьска нашел 1,5-килограммовый гриб на заброшенном заводе

52-летний грибник из Октябрьска Сергей Булдаков нашёл 1,5-килограммовый гриб на территории заброшенного комбината, в районе правой Волги, передает сызранский портал КТВ-Луч.
 
Гриб, похожий на кожаный футбольный мяч, оказался дождевиком.
 
Гриб оказался очень вкусным и особенно понравился 4-летнему внуку 
16 октября 2016, 06:05
В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов

В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов

В Жигулевском заповеднике открыли неизвестные науке виды грибов. Это радуломицес древоносный на валеже, камарофиллопсис бело-хлопьевидный и пахикитоспора Вассера на сухой черемухе. Интересные материалы получены по результатам микологической экспедиции Ботанического института Санкт-Петербурга.

По словам ученых, Жигули – это целая страна, 
14 октября 2016, 04:39
В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами

В Самарской области более 60 человек пострадали от отравления грибами

Больше 60 человек в Самарской области отравились грибами за первый месяц осени. Таковы официальные данные статистики регионального минздрава.
Для сравнения - за предыдущие 8 месяцев года таких эпизодов было в три раза меньше. Больше всего пострадавших среди жителей областной столицы 

10 октября 2016, 06:41
Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

Под Сызранью грибник с сыном заехали на автомобиле в лес и заблудились

Как передает КТВ ЛУЧ, 6 октября 47-летний мужчина вместе с 13-летним сыном уехали на автомобиле в лес за грибами. Около деревни Демидовка они заехали далеко в лесную чащу и заблудились.
 
Через несколько часов безрезультатного плутания, уже вечером, мужчина решил 

9 октября 2016, 06:03
Биологи: животные с крупным мозгом зевают дольше

Биологи: животные с крупным мозгом зевают дольше

Ученые обнаружили связь между зеванием и размером головного мозга. Исследование провели биологи из США. Его результаты опубликованы в научном издании Biology Letters.

Существа с более крупным и сложным мозгом зевают дольше, заявили специалисты. Ученые следили за мышами, крысами, кроликами, лисами, гориллами, 

5 октября 2016, 03:22
Биологи научились вычислять преступников по белкам в их волосах

Биологи научились вычислять преступников по белкам в их волосах

Идентифицировать преступника теперь можно по белкам в его волосах. Американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в США изобрели методику определения личности человека, которая способна конкурировать с анализом ДНК.
По словам самих ученых, белки обладают индивидуальными вариациями, но при этом 

8 сентября 2016, 04:24
Ученые из МГУ создали безвредные наночастицы из кремния для лечения рака

Ученые из МГУ создали безвредные наночастицы из кремния для лечения рака

Ученые из Московского государственного университета в сотрудничестве с немецкими коллегами разработали наночастицы из кремния, которые способны проникать в раковые клетки и убивать их при помощи своей "начинки". При этом, как утверждается, не наносится вред остальной части организма.
Специалисты поясняют: современные 

20 июля 2016, 05:03
Биологи: Растения реагируют на прикосновения человека

Биологи: Растения реагируют на прикосновения человека

Австралийские биологи провели исследование, после которого заявили: растения могут чувствовать прикосновения. Работа ученых опубликована в журнале Plant Physiology.
Ученые из Университета Западной Австралии осуществили несколько экспериментов с травой и цветами. Распыляя капли воды на листья, они обнаружили наличие у растений 
1 июня 2016, 01:32
В топ-100 наиболее престижных вузов мира вошли МГУ, СПбГУ и МФТИ

В топ-100 наиболее престижных вузов мира вошли МГУ, СПбГУ и МФТИ

МГУ им. М.В. Ломоносова оказался на 30-й позиции в рейтинге Times Higher Education World Reputation Rankings. Как поясняется, репутационный рейтинг THE впервые появился в 2011 году. На сей раз в опросе участвовали свыше 10 тысяч ученых из 133 стран мира. 

5 мая 2016, 09:54
Ученые МГУ разработали новый подход для лечения аутоиммунных заболеваний

Ученые МГУ разработали новый подход для лечения аутоиммунных заболеваний

Специалисты МГУ совместно с иностранными коллегами разработали методику, при помощи которой через какое-то время можно будет создавать принципиально новые лекарства от аутоиммунных болезней, облегчая участь тысяч людей. Свои труды ученые опубликовали на страницах авторитетных научных изданий. Система успешно испытана на 
1 марта 2016, 05:17
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