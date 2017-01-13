В топ-100 наиболее престижных вузов мира вошли МГУ, СПбГУ и МФТИ МГУ им. М.В. Ломоносова оказался на 30-й позиции в рейтинге Times Higher Education World Reputation Rankings. Как поясняется, репутационный рейтинг THE впервые появился в 2011 году. На сей раз в опросе участвовали свыше 10 тысяч ученых из 133 стран мира. …