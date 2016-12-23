Ученые: мозг человека развивается активно до 30 лет Ученые из Гарвардского университета установили, что человек достигает умственной зрелости к 30-летнему возрасту. Несмотря на то, что зрелыми людей принято считать уже по достижении 20-летнего возраста, мозг еще десять лет после этого продолжает активно развиваться.

Как определили ученые, развитие областей …