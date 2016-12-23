Американские ученые-криминалисты из Городского университета Нью-Йорка создали новую методику, при помощи которой можно точно установить время смерти человека. Для этого открытия была использована так называемая "некробиома", сообщает издание PLoS One.
Как поясняют ученые, «некробиома» представляет собой набор бактерий, находящихся в человеческом организме и на поверхности тела после смерти. Результаты последних экспериментов в первую очередь помогут криминалистам. Этот способ дает возможность очень точно устанавливать время гибели человека.
В процессе исследований эксперты наблюдали за 21 трупом. Родственники умерших предварительно дали свое согласие на проведение такой работы.
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