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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Ученые назвали самую нервную в мире профессию

Больше других стрессу на работе подвергаются менеджеры среднего звена. Ученые из Колумбийского университета в ходе экспериментов с участием 22 тысяч человек установили у 18% таких сотрудников явные признаки депрессии.
Добровольцев ученые разделили на три группы, в которых были руководители и 

23 декабря 2016, 10:58
Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Ученые рассказали, какие морепродукты продлевают жизнь

Содержащиеся в морепродуктах жирные кислоты омега-3 продлевают жизнь человека. Ученые Гарвардского университета в результате серии экспериментов с участием нескольких тысяч добровольцев установили, что при этом на треть уменьшается вероятность инсульта, а также на 35% снижается риск появления проблем с сердцем 

23 декабря 2016, 09:55
Ученые: мозг человека развивается активно до 30 лет

Ученые: мозг человека развивается активно до 30 лет

Ученые из Гарвардского университета установили, что человек достигает умственной зрелости к 30-летнему возрасту. Несмотря на то, что зрелыми людей принято считать уже по достижении 20-летнего возраста, мозг еще десять лет после этого продолжает активно развиваться.
Как определили ученые, развитие областей 

23 декабря 2016, 09:29
Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Ученые выяснили, зачем вообще нужен секс

Шотландские ученые установили, что секс нужен людям не только для продолжения рода, но и для более успешного противостояния паразитам. Такой вывод сделали специалисты Стерлингского университета после проведения серии экспериментов с использованием рачков-дафний.
Ученые задались целью узнать, почему большинство живых организмов 

22 декабря 2016, 04:50
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
Молодого хищника к спасателям доставили обитатели дома, расположенного по улице Карпинского. Пострадавшего от низкой температуры каймана оперативно 

22 декабря 2016, 01:23
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша в Волжском районе

Следственный комитет региона выясняет обстоятельства смерти 5-месячного малыша. В полицию обратились врачи скорой помощи, которых вызвали родственники ребенка в поселке Рассвет. По предварительным данным, его смерть в этот понедельник могла наступить от вирусной инфекции. Данных о следах насилия нет.
Известно, 

20 декабря 2016, 04:55
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже

Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
Такой вывод 

20 декабря 2016, 12:31
Ученые выяснили, что смерть можно остановить

Ученые выяснили, что смерть можно остановить

Американские ученые в процессе исследований по омоложению лабораторных мышей доказали, что смерть можно остановить. В результате опытов жизнь подопытных грызунов увеличилась на 30%. Согласно гипотезе, эмбриональные стволовые клетки при подходящей внешней среде могут существовать бесконечно долго.
Манипуляции с животными не 

19 декабря 2016, 12:59
Биологи: животные с крупным мозгом зевают дольше

Биологи: животные с крупным мозгом зевают дольше

Ученые обнаружили связь между зеванием и размером головного мозга. Исследование провели биологи из США. Его результаты опубликованы в научном издании Biology Letters.

Существа с более крупным и сложным мозгом зевают дольше, заявили специалисты. Ученые следили за мышами, крысами, кроликами, лисами, гориллами, 

5 октября 2016, 03:22
Биологи научились вычислять преступников по белкам в их волосах

Биологи научились вычислять преступников по белкам в их волосах

Идентифицировать преступника теперь можно по белкам в его волосах. Американские ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в США изобрели методику определения личности человека, которая способна конкурировать с анализом ДНК.
По словам самих ученых, белки обладают индивидуальными вариациями, но при этом 

8 сентября 2016, 04:24
Биологи: Растения реагируют на прикосновения человека

Биологи: Растения реагируют на прикосновения человека

Австралийские биологи провели исследование, после которого заявили: растения могут чувствовать прикосновения. Работа ученых опубликована в журнале Plant Physiology.
Ученые из Университета Западной Австралии осуществили несколько экспериментов с травой и цветами. Распыляя капли воды на листья, они обнаружили наличие у растений 
1 июня 2016, 01:32
Ученые узнали секрет продолжительности жизни

Ученые узнали секрет продолжительности жизни

В процессе изучения живых организмов ученые обнаружили связи ферментов, которые влияют на формирование генов и всю жизнь в целом. 

Изучая кольчатых червей, специалисты молекулярной и клеточной биологии из Калифорнии и Швейцарии заметили особые генетические "переключатели". Это ферментные цепочки, которые 
6 мая 2016, 03:48
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