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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Названа дата появления Renault Duster нового поколения

Новый Renault Duster, получивший кодовое обозначение HJD, появится в 2018 году. Модель сохранит текущую платформу B0. Обновленный Renault Duster увеличится в размерах. Под капотом автомобиля останутся атмосферные двигатели емкостью 1,6 и 2,0 л, а вариатор модель получит от Renault Kaptur.

При этом 

22 декабря 2016, 05:34
Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Обновленный кроссовер Ford Kuga, производство которого налажено в Елабуге, доставлен в дилерские центры 50 российских городов. Модель будет предложена в четырех вариациях. Стоимость наиболее доступной версии стартует с отметки 1 миллион 149 тысяч рублей.
Линейку силовых агрегатов автоновинки Ford Kuga 

22 декабря 2016, 02:54
Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Японский концерн Honda вывел на американский рынок новое поколение компактного кроссовера SR-V. Официальная цена автоновинки стартует с отметки в $24 945. Премьера модели состоялась в октябре в Детройте.
Пятое поколение кроссовера Honda SR-V создано на платформе взятой за основу десятой 

22 декабря 2016, 11:40
Volvo озвучила российские цены на седан S90 R-Design

Volvo озвучила российские цены на седан S90 R-Design

В корпорации Volvo назвали российские цены флагманского седана S90 в исполнении R-Design. За версию с 249-сильным бензомотором нужно будет заплатить около трех миллионов рублей. Модификация с 235-сильным дизельным двигателем стоит 3,5 миллиона рублей. Цена топ-варианта с 320-сильным бензиновым агрегатом – 

21 декабря 2016, 03:45
Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели

Hyundai в 2017 году привезет в Россию 4 новые модели

В течение 2017 года южнокорейская компания Hyundai собирается вывести на российский рынок сразу 4 новых автомобиля. Об этом сообщает портал Autonews со ссылкой на представителей концерна.
Одной из новинок называют модель Hyundai Solaris второй генерации. Эксперты считают, что она будет 

20 декабря 2016, 11:17
В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

В 2017 году KIA привезет в Россию до 6 новых автомобилей

Компания KIA планирует выпустить сразу пять или шесть новых автомобилей, а также две специальные версии для российского рынка. 

Уже в первом полугодии 2017 года в РФ приедут рамный внедорожник KIA Mohave и компактный городской кроссовер KIA Soul, а также «заряженная» версия 

18 декабря 2016, 11:06
Назван ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Назван ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Эксперты агентства «Автостат» опубликовали список самых продаваемых в РФ китайских автомобилей. В ТОП-10 оказались сразу четыре машины бренда Lifan, причем одна из них возглавила рейтинг.
По данным статистики, в ноябре 2016 года кроссовер Lifan X60 стал лидером продаж в России. Количество 

18 декабря 2016, 06:52
PSA Group сообщила о новинках для авторынка России на 2017 год

PSA Group сообщила о новинках для авторынка России на 2017 год

Генеральный директор Группы PSA по Евразии Кристоф Бержеран сообщил, что на территории России в 2017 году появится ряд автоновинок. В частности, речь идет о новых кроссоверах Peugeot 2008 и Peugeot 3008, информирует "Автостат". За 11 месяцев PSA Group реализовала 6779 

15 декабря 2016, 11:23
Названы самые популярные в России иномарки в ноябре 2016 года

Названы самые популярные в России иномарки в ноябре 2016 года

Специалисты агентства «Автостат Инфо» говорят, что десятку наиболее востребованных иномарок в России возглавляет KIA Rio. Ее продажи выросли на 36,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, составив 8367 экземпляров.
На втором месте рейтинга оказалась Hyundai Solaris. Всего было продано 7322 

14 декабря 2016, 10:44
Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

Продажи внедорожника Lexus RX в России выросли на 668,7%

Компания Lexus в ноябре 2016 года реализовала в России 1855 экземпляров своей продукции. Продажи выросли на 71,4%. Рекордный показатель продемонстрировал кроссовер Lexus RX, который разошелся числом 638 авто, что на 668,7% превышает результаты 2015 года.
Продажи вседорожника Lexus LX составили 

12 декабря 2016, 04:38
Продажи спецверсии Chevrolet Niva стартовали в России‍

Продажи спецверсии Chevrolet Niva стартовали в России‍

На российском рынке стартовали продажи специальной версии Chevrolet Niva. Модель представлена только в одной комплектации, стоимость которой начинается с 704 тысяч рублей. Спецверсия представляет собой улучшенный вариант стандартного внедорожника Chevrolet Niva в комплектации GLC. 
Экстерьер обновленной модели от производителя "АвтоВАЗ" эксперты считают более современным 

9 декабря 2016, 12:05
Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России

Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России

Эксперты составили список самых недорогих и популярных седанов российского рынка по цене до 1,3 млн рублей. Первым в рейтинге идет Citroen C4 со стоимостью 899 000–1 300 000 руб. Данная модель не является новой, однако ее рестайлинговая версия стала популярной 

8 декабря 2016, 09:31
Компания Mazda вернется к выпуску «заряженных» MPS

Компания Mazda вернется к выпуску «заряженных» MPS

Концерн Mazda вернулся к выпуску спорткаров MPS. На некоторое время компания прекращала эти разработки, но теперь решила возобновить производство представителей спортивного диапазона Mazdaspeed3. При этом ни Mazda 6, ни Mazda 3 не получат тех высокотехнологических решений, которые им достались бы 

7 декабря 2016, 12:26
Самым дорогим автомобилем в РФ стал Rolls Royce Phantom

Самым дорогим автомобилем в РФ стал Rolls Royce Phantom

Эксперты составили рейтинг самых дорогих автомобилей на росcийском рынке в октябре 2016 года. На первом месте оказался британский седан Rolls Royce Phantom, проданный в единственном экземпляре за 33 миллиона рублей. В тройку лидеров также вошли Rolls Royce Phantom и Bentley.

Вторую позицию занял автомобиль 

6 декабря 2016, 01:16
В 2016 году цены на легковые автомобили в России выросли на 16%

В 2016 году цены на легковые автомобили в России выросли на 16%

Эксперты агентства «Автостат» провели исследование среди 35 самых популярных в России машин. По данным аналитиков, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в январе-октябре 2016 года составила 1,37 млн. рублей, что на 16% выше показателей прошлого года. При этом отечественное авто можно купить в 

6 декабря 2016, 10:01
Lifan стал лидером продаж среди китайских брендов в РФ

Lifan стал лидером продаж среди китайских брендов в РФ

Аналитики агентства «Автостат» назвали самый популярный в России китайский бренд. По итогам октября им стала компания Lifan, которая реализовала на российском рынке 1402 автомобиля. Самой востребованной стала модель Lifan X60 с 576 проданных экземпляров.
По сравнению с 2015 годом, объёмы реализации моделей Lifan 

1 декабря 2016, 11:47
Названы самые популярные в России модели с «автоматом»

Названы самые популярные в России модели с «автоматом»

Агентство «Автостат» составило рейтинг наиболее популярных моделей авто с АКПП в России. По данным аналитиков, в тройку лидеров продаж среди иномарок вошли Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia Rio. Среди российских брендов с автоматической трансмиссией на первом месте по объемам реализации находится Lada 

30 ноября 2016, 10:18
Назван самый популярный в России премиальный автомобиль

Назван самый популярный в России премиальный автомобиль

По данным агентства «Автостат», самым популярным премиальным автомобилем в России по итогам октября стал Mercedes-Benz S-Class. За этот период было продано 187 авто данной модели, что на 38,7% меньше показателей 2015 года.
На второй позиции оказался BMW 7-Series (88 

29 ноября 2016, 10:39
Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России в октябре

Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России в октябре

По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2016 года в РФ продажи автомобилей бизнес-класса сократились на 2% по сравнению с прошлым годом и составили 3,25% (3 659 шт.).

Лидером продаж в E-сегменте аналитики назвали модель Toyota Camry (1 966 шт., +5%). На втором месте 

20 ноября 2016, 11:40
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