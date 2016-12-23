На авторынок России в 2017 году придут пять бюджетных новинок, информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». На первой строке рейтинга находится отечественный универсал LADA Vesta Cross, который появится летом. Выпуск модели наладят на Ижевском предприятии, а ее цена будет порядка 800 тысяч рублей.
Также в список вошел обновленный Hyundai Solaris. Производство этой модели стартует в январе в Санкт-Петербурге, стоимость – от 624 тысяч рублей.
Российские автолюбители ждут и новую KIA Rio. Скорее всего, дилеры начнут распространение этого седана во второй половине 2017 года. Ценник модели начинается с отметки 640 тысяч рублей.
Также в Топ-5 вошли китайские Chery Tiggo 3 и Lifan Myway. Первый автомобиль появится в феврале, второй - весной. Цена этих автоновинок на данный момент неизвестна.
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Продажи спецверсии Chevrolet Niva стартовали в России
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8 декабря 2016, 09:31
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6 декабря 2016, 01:16
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Эксперты агентства «Автостат» провели исследование среди 35 самых популярных в России машин. По данным аналитиков, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в январе-октябре 2016 года составила 1,37 млн. рублей, что на 16% выше показателей прошлого года. При этом отечественное авто можно купить в …
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