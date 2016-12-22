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Кроссовер BMW X3 в кузове G01 представят в августе 2017 года

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Стартовало производство хэтчбека Hyundai i30 нового поколения

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Компания SsangYong озвучила новые цены в рублях на кроссовер Actyon

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В России стартовало тестовое производство нового кроссовера Ford Kuga

В России стартовало тестовое производство нового кроссовера Ford Kuga

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Продажи обновленного кроссовера Ford Kuga стартуют в РФ в декабре

Продажи обновленного кроссовера Ford Kuga стартуют в РФ в декабре

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28 октября 2016, 03:23
Продажи Ford в России выросли на 43%

Продажи Ford в России выросли на 43%

Продажи автомобилей Ford выросли на 43% в период с января по июль 2016 года и составили 24 тысячи штук. Об этом сообщили представители компании Ford Solleres.
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4 августа 2016, 12:14
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Комплектация Titanium с 150-сильным бензиновым двигателем 2,5 литра и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией стоит по программе утилизации от 1 384 000 рублей, полная стоимость авто - 1 599 000 рублей.
26 марта 2015, 04:59
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