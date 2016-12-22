Обновленный кроссовер Ford Kuga, производство которого налажено в Елабуге, доставлен в дилерские центры 50 российских городов. Модель будет предложена в четырех вариациях. Стоимость наиболее доступной версии стартует с отметки 1 миллион 149 тысяч рублей.
Линейку силовых агрегатов автоновинки Ford Kuga составят 2,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. и полуторалитровый EcoBoost в двух вариантах мощности – 150 и 182 л.с.. Во всех комплектациях транспортное средство оснащено шестидиапазонной автоматической трансмиссией. Кроссовер предлагается автолюбителям как с передним приводом, так и с полным.
Эксперты считают, что Ford Kuga максимально адаптирован к российским погодным и дорожным условиям. Автомобиль получил специальный «зимний» пакет опций.
Самая дорогая модель обойдется в 1 миллион 959 тысяч рублей. В этой версии можно выбрать фирменную мультимедийную систему, адаптивную оптику, 7 подушек безопасности, обогрев руля и многое другое.
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