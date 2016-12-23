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Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света
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23 декабря 2016, 05:14
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Журнал Science назвал самые главные научные открытия 2016 года
Журнал Science опубликовал рейтинг самых главных научных открытий 2016 года. В лидерах оказалось обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO и открытие землеподобной экзопланеты у звезды Проксима Центавра.
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23 декабря 2016, 04:07
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Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни
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23 декабря 2016, 02:09
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Биологи научились узнавать точное время смерти людей по «трупным ядам»
Американские ученые-криминалисты из Городского университета Нью-Йорка создали новую методику, при помощи которой можно точно установить время смерти человека. Для этого открытия была использована так называемая "некробиома", сообщает издание PLoS One.
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23 декабря 2016, 11:49
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Топ-новости: Смертельное ДТП в Сергиевском районе; в РФ набирает популярность мобильное приложение МВД; в Мексике обнаружен вход в параллельный мир
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19 декабря 2016, 06:56
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Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар
Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.
Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с …
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18 декабря 2016, 07:31
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Toyota представит автомобиль будущего в 2017 году
В январе 2017 года японская компания Toyota собирается презентовать инновационный концепт-кар на Международной потребительской выставке CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе. «Автомобиль будущего» продемонстрирует видение Toyota на развитие автоиндустрии.
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16 декабря 2016, 11:48
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Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили
«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.
В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной …
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16 декабря 2016, 10:17
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В ноябре производство легковых машин в России выросло на 12%
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16 декабря 2016, 06:11
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Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото
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13 декабря 2016, 07:25
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Топ-новости: В Самарской области зафиксирована экстремально низкая температура; рейтинг наиболее популярных смартфонов; база инопланетян на Фобосе
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатических значений на 7 градусов и более. Подробности природной аномалии узнаете здесь.
Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны. Специалисты поставили …
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12 декабря 2016, 08:23
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Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 9 декабря.
Торговый центр «Гудок», вопреки заявлению об открытии 9 декабря, сегодня так и не начал работать. Открытие снова перенесли. Новая дата – в сообщении по ссылке.
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9 декабря 2016, 10:52
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В блогах: девушка убрала снег в самарском дворе
В ЖЖ-сообществе "Самарский край" сообщили, что жители Самары сами взялись за лопаты. Устав ждать милости от властей и управляющих компаний, горожане собственным примером показывают, как надо работать, расчищая тротуары от снега. Например, Екатерина, хрупкая девушка и молодая мама, ударно …
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5 декабря 2016, 10:40
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Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 2 декабря.
Смартфоны Nokia снова появятся в продаже в 2017 году. Гаджеты бренда на OC Android вернутся на рынок в первой половине следующего года. Подробности – по ссылке.
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2 декабря 2016, 08:46
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В Самаре девушка упала в строительный котлован на Московском шоссе
В четверг, 1 декабря, в строительный котлован на пересечении Ракитовского и Московского шоссе упала молодая девушка. Об инциденте стало известно в вечернее время. Для оказания помощи пострадавшей на место происшествия выезжали медики и спасатели.
По предварительной информации, девушка переходила дорогу, поскользнулась …
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2 декабря 2016, 09:38