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Ferrari скоро выпустит бюджетный спорткар

Представители Ferrari сообщили, что скоро будет завершена разработка самого доступного спортивного автомобиля, который по своей цене составит конкуренцию Porsche 91. По предварительным данным, уже в 2017 году производитель представит «спорткар для бедных» на одном из европейских автосалонов.

Автомобиль получит 6-цилиндровый бензиновый агрегат с 

18 декабря 2016, 07:31
Toyota представит автомобиль будущего в 2017 году

Toyota представит автомобиль будущего в 2017 году

В январе 2017 года японская компания Toyota собирается презентовать инновационный концепт-кар на Международной потребительской выставке CES, которая ежегодно проводится в Лас-Вегасе. «Автомобиль будущего» продемонстрирует видение Toyota на развитие автоиндустрии.
По словам представителей концерна, концептуальный автомобиль от Toyota будет производиться высокотехнологичными 

16 декабря 2016, 11:48
Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили

«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.  

В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной 
16 декабря 2016, 10:17
В ноябре производство легковых машин в России выросло на 12%

В ноябре производство легковых машин в России выросло на 12%

По данным Росстата, за 11 месяцев 2016 года в России было произведено 1 024 000 легковых автомобилей, что на 8,9% ниже прошлогодних показателей. Однако в ноябре производство легковушек повысилось на 12% в годовом выражении.

Как отмечают эксперты, достаточно высокий рост показало и производство 

16 декабря 2016, 06:11
Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото

Самарская девушка победила в номинации «Лучшее тело», есть фото

Модель из Самарской области Арина Зинченко победила в номинации «Лучшее тело» на конкурсе «Топ-модель России 2016», итоги которого подвели в Москве. Участвовали девушки в возрасте от 16 до 25 лет. С ними работали лучшие стилисты, фотографы и хореографы.

Победу 
13 декабря 2016, 07:25
Топ-новости: В Самарской области зафиксирована экстремально низкая температура; рейтинг наиболее популярных смартфонов; база инопланетян на Фобосе

Топ-новости: В Самарской области зафиксирована экстремально низкая температура; рейтинг наиболее популярных смартфонов; база инопланетян на Фобосе

Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатических значений на 7 градусов и более. Подробности природной аномалии узнаете здесь.
 
Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны. Специалисты поставили 
12 декабря 2016, 08:23
Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области

Топ-новости: открытие ТЦ «Гудок» перенесли, Южный мост могут перекрыть, кадровые перестановки в Самарской области

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 9 декабря.

Торговый центр «Гудок», вопреки заявлению об открытии 9 декабря, сегодня так и не начал работать. Открытие снова перенесли. Новая дата – в сообщении по ссылке.
9 декабря 2016, 10:52
В блогах: девушка убрала снег в самарском дворе

В блогах: девушка убрала снег в самарском дворе

В ЖЖ-сообществе "Самарский край" сообщили, что жители Самары сами взялись за лопаты. Устав ждать милости от властей и управляющих компаний, горожане собственным примером показывают, как надо работать, расчищая тротуары от снега. Например, Екатерина, хрупкая девушка и молодая мама, ударно 
5 декабря 2016, 10:40
Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре

Топ-новости: смартфоны Nokia, ледниковый период, девушка упала в котлован на Московском в Самаре

«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 2 декабря.

Смартфоны Nokia снова появятся в продаже в 2017 году. Гаджеты бренда на OC Android вернутся на рынок в первой половине следующего года. Подробности – по ссылке.
2 декабря 2016, 08:46
В Самаре девушка упала в строительный котлован на Московском шоссе

В Самаре девушка упала в строительный котлован на Московском шоссе

В четверг, 1 декабря, в строительный котлован на пересечении Ракитовского и Московского шоссе упала молодая девушка. Об инциденте стало известно в вечернее время. Для оказания помощи пострадавшей на место происшествия выезжали медики и спасатели.

По предварительной информации, девушка переходила дорогу, поскользнулась 

2 декабря 2016, 09:38
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