Ученые: столкновение с таинственной Нибиру станет причиной конца света О возможном столкновении Земли с таинственной планетой Нибиру в ближайшее время заявил ряд ученых. Они говорят, что это событие повлечет гибель всего человечества и окажется причиной конца света. Впрочем, существование такой планеты до сих пор научно не подтверждено.

Как говорят …