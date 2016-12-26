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«Здоровая 
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В Сергиевском районе столкнулись фура и легковушка: трое погибли, в том числе ребенок. По предварительным данным ГИБДД, на трассе М-5 "Урал" большегруз марки Scania ехал в сторону Самары. Водитель фуры не сумел справиться с управлением и врезался в Lada Largus. 
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