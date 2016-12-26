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В самарском дворе видели лису, есть фото
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26 декабря 2016, 12:33
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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25 декабря 2016, 03:58
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Топ-новости: 5 бюджетных новинок, столкновение с Нибиру, девушка обругала врача матом
«ТЕРРА» подготовила обзор самых популярных новостей на сайте в пятницу, 23 декабря.
Пять бюджетных новинок должны появиться на российском рынке автомобилей в 2017 году. О новых моделях читайте по ссылке.
Ученые прогнозируют, что одной из возможных причин …
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23 декабря 2016, 11:36
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В Самарской губернии автомобиль в среднем стоит 1 млн 50 тысяч рублей
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23 декабря 2016, 04:58
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Каждая пятая компания России решила сэкономить на новогоднем корпоративе
Это выяснили исследователи Superjob. Многие фирмы отказались от ресторанов в пользу недорогих кафе. Треть компаний проведут традиционный новогодний праздник в офисе. Еще один тренд года - сотрудникам предлагают софинансирование. Работодатель оплачивает еду, а напитки и алкоголь предлагает приобретать за свой …
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23 декабря 2016, 01:19
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Топ-новости: Смертельное ДТП в Сергиевском районе; в РФ набирает популярность мобильное приложение МВД; в Мексике обнаружен вход в параллельный мир
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19 декабря 2016, 06:56
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Топ-новости: видео обысков ФСБ в Самаре, найдены пропавшие школьницы, цены на автомобили
«ТЕРРА» подготовила обзор самых важных и самых популярных новостей на сайте в пятницу, 16 декабря, а также анонс предстоящих событий.
В Самаре задержаны мигранты, подозреваемые в пособничестве запрещенной в России организации ИГИЛ. В квартире на улице Товарной …
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16 декабря 2016, 10:17
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Топ-новости: В Самарской области зафиксирована экстремально низкая температура; рейтинг наиболее популярных смартфонов; база инопланетян на Фобосе
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатических значений на 7 градусов и более. Подробности природной аномалии узнаете здесь.
Эксперты назвали самые популярные в 2016 году смартфоны. Специалисты поставили …
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12 декабря 2016, 08:23