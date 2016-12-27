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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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В самарском дворе видели лису, есть фото

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«Лес вырубают в окрестностях, вот звери и мечутся - то кабаны, то лисы», - прокомментировал один из пользователей.

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29 ноября 2016, 07:13
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15 ноября 2016, 06:25
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