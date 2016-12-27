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Самарские атлеты завоевали в 2016 году более 1,5 тысяч медалей
Более 1,5 тысяч медалей различного достоинства на российских и международных соревнованиях завоевали по олимпийским и неолимпийским видам спорта самарские атлеты в 2016 году.
Итоги подвели в областном минспорта. Главная ставка в 2017 году, как рассказали чиновники, будет сделана на параолимпийские виды. …
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27 декабря 2016, 06:30
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Самара может стать центром развития речного туризма России
Самара может стать центром развития речного туризма России. Об этом после встречи с руководителем Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым рассказал корреспондентам «ТЕРРЫ» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент крупнейшей общественной …
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27 декабря 2016, 01:26
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Топ-новости: В Самаре иномарка провалилась под асфальт; раскрыты особенности обновленного Renault Duster; названа дата исчезновения Земли
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской. Инцидент произошел в районе Струковского сада. Подробности аварии здесь.
В следующем году кроссовер Renault Duster получит серьезные изменения. Автоновинка будет построена на базе платформы CMF. О других особенностях автоновинки читайте …
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26 декабря 2016, 07:45
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В самарском дворе видели лису, есть фото
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26 декабря 2016, 12:33
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Топ-новости: Александр Фетисов стал новым вице-губернатором, пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли, в Самаре пьяный водитель Cadillac разбил 8 машин
Новым вице-губернатором Самарской области стал заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов. Его кандидатуру согласовали депутаты Самарской губернской думы на внеочередном заседании во вторник, 13 декабря 2016 года.
Какие вопросы будет курировать новый вице-губернатор, читайте здесь.
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13 декабря 2016, 05:47
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Топ-новости: Новое фото кабана с Ново-Садовой, путешествия во времени будут реальными, загадочный лабиринт на Марсе
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29 ноября 2016, 07:13
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Топ-новости: Жители Самары жалуются на запах газа, фото потопа на проспекте Кирова, самые угоняемые автомобили в РФ
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22 ноября 2016, 06:49
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Топ-новости: Самарцы толкали обесточенный троллейбус, в Самару привезли опасных насекомых, в массовой аварии под Саратовом погибла девушка
В социальных сетях появилось видео «Самара. Электричество кончилось»: группа людей выталкивает троллейбус, преградивший дорогу. «Было дело, сразу пробка образовалась в обе стороны», - прокомментировал один из пользователей. Другой юзер поинтересовался, почему не все пассажиры покинули салон троллейбуса, когда другие люди …
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15 ноября 2016, 06:25