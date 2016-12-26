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В самарском дворе видели лису, есть фото
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26 декабря 2016, 12:33
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В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок
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20 декабря 2016, 09:50
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В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани
Блогер chanych_85 выложил еще одну оцифрованную плёнку, найденную на заброшенном сызранском заводе технического углерода. "Качество этих ретрофото 70-х годов плохое, от времени и погодных условий на пленке образовался небольшой налет. Может, кто знает, что запечатлено на снимках? Чем занимаются …
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16 декабря 2016, 09:13
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В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль
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15 декабря 2016, 12:55
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Появилось фото трех солнц за Московским шоссе в Самаре
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14 декабря 2016, 04:48
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В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента
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22 ноября 2016, 03:02
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В Самаре «Пежо» перевернулся на проспекте Металлургов
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14 ноября 2016, 09:39
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В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины
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11 ноября 2016, 03:47
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В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе
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8 ноября 2016, 03:41
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Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО "ПТС"
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28 октября 2016, 08:50
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Иван Ургант придумал шутку о провалившихся в кипяток машинах в Самаре
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20 октября 2016, 01:14
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Причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могла стать коррозия: заявление пресс-службы «ПТС»
Специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте порыва теплотрассы на проспекте Ленина. Напомним, накануне из-за коммунальной аварии в начале седьмого утра провалился асфальт, и в луже кипятка оказались Renault Logan и Lada.
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19 октября 2016, 11:35