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Бункер S

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Материалы по теме:

В самарском дворе видели лису, есть фото

В самарском дворе видели лису, есть фото

Самарец видел живую лису в одном из дворов 15-го микрорайона. Очевидец снял животное и опубликовал фото в социальной сети.

«Лес вырубают в окрестностях, вот звери и мечутся - то кабаны, то лисы», - прокомментировал один из пользователей.

«Здоровая 
26 декабря 2016, 12:33
В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

В 2017 году в Россию запретят ввоз некоторых иномарок

С начала 2017 года в России будут действовать расширенные требования к иностранным автомобилям. Многие из этих транспортных средств окажутся под запретом на наших дорогах.
Основное новое требование для зарубежных авто в России – оснащение системой безопасности «Эра-ГЛОНАСС». По новым нормам, 

20 декабря 2016, 09:50
В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

Блогер chanych_85 выложил еще одну оцифрованную плёнку, найденную на заброшенном сызранском заводе технического углерода. "Качество этих ретрофото 70-х годов плохое, от времени и погодных условий на пленке образовался небольшой налет. Может, кто знает, что запечатлено на снимках? Чем занимаются 
16 декабря 2016, 09:13
В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль

В Самаре автобус протаранил легковой автомобиль

В социальных сетях появилась информация о ДТП с участием автобуса. По словам очевидца, ДТП произошло на конечной остановке автобусов в 15-м микрорайоне. Столкнулись автобус с номером маршрута «23» и легковой автомобиль. Очевидец опубликовал фото. 
 
«На конечной автобусов в 15-том 

15 декабря 2016, 12:55
Появилось фото трех солнц за Московским шоссе в Самаре

Появилось фото трех солнц за Московским шоссе в Самаре

Самарцы публикуют в социальных сетях фото с редким небесным явлением.

«За Московским сегодня наблюдали 3 солнца. Явление называется гало», - написала одна из жительниц города.

«Да, тоже видела вчера или позавчера утром за ТЦ «Московский». Будто вертикальный радужный 
14 декабря 2016, 04:48
В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента

В Самаре 25-летний работник автомойки угнал иномарку клиента

25-летнего работника самарской автомойки подозревают в угоне иномарки у 52-летнего самарца. Молодого человека задержали за нарушение правил дорожного движения на улице Победы. Оказалось, что автомобиль принадлежит другому человеку.
22 ноября 2016, 03:02
В Самаре «Пежо» перевернулся на проспекте Металлургов

В Самаре «Пежо» перевернулся на проспекте Металлургов

Сегодня, 14 ноября, в Кировском районе Самары перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, ДТП произошло с 7 часов 45 минут на пересечении проспекта Металлургов и улицы Советской.

Свидетели сообщают, что иномарка въехала в ограждение рядом с трамвайными путями, по направлению 
14 ноября 2016, 09:39
В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины

В Самаре возле сгоревшей иномарки нашли труп мужчины

В пятницу, 11 ноября, в 10 часов 32 минуты в МЧС поступило сообщение о пожаре в Куйбышевском районе. К месту ЧП направили две пожарные машины, сообщили у ГУ МЧС России по Самарской области.

В поселке Песчаная Глинка на дороге к кладбищу 

11 ноября 2016, 03:47
В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе

В Японии ушел под землю 30-метровый участок шоссе

ЧП произошло в японском городе Фукуока, в самом его центре. Во вторник камеры наблюдения зафиксировали, как в считанные секунды под землю ушел огромный участок шоссе. Размеры образовавшейся в результате воронки в метрах 30 на 27 на 15 (соответственно длина, ширина, 

8 ноября 2016, 03:41
Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО

Прокуратура: причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могли стать нарушения ЗАО "ПТС"

Прокуратура Октябрьского района Самары завершила проверку по факту провала асфальта и машин на проспекте Ленина в результате порыва на теплотрассе. По мнению надзорного ведомства, к аварии привело то, что на протяжении более 25 лет техническое обследование этого участка сетей не 

28 октября 2016, 08:50
Иван Ургант придумал шутку о провалившихся в кипяток машинах в Самаре

Иван Ургант придумал шутку о провалившихся в кипяток машинах в Самаре

Коммунальная авария в Самаре, в результате которой две машины провалились в кипяток, попала в программу Ивана Урганта. Телеведущий продемонстрировал в эфире снимок с места происшествия.

«В Самару вернулась древняя традиция заваривать в кипятке автомобили», - пошутил шоумен. Затем он 
20 октября 2016, 01:14
Причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могла стать коррозия: заявление пресс-службы «ПТС»

Причиной провала асфальта на пр. Ленина в Самаре могла стать коррозия: заявление пресс-службы «ПТС»

Специалисты «Предприятия тепловых сетей» завершили сварочные работы на месте порыва теплотрассы на проспекте Ленина. Напомним, накануне из-за коммунальной аварии в начале седьмого утра провалился асфальт, и в луже кипятка оказались Renault Logan и Lada.
Поврежденный трубопровод диаметром 139 миллиметров и 

19 октября 2016, 11:35
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