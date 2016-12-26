В пятницу, 11 ноября, в 10 часов 32 минуты в МЧС поступило сообщение о пожаре в Куйбышевском районе. К месту ЧП направили две пожарные машины, сообщили у ГУ МЧС России по Самарской области.

В поселке Песчаная Глинка на дороге к кладбищу …