|
В блогах: самарский мертвец оказался долгожителем
Блогер shlomo_shmul пишет про заброшенный дом-долгожитель в центре Самары. "Сколько себя помню, всегда он был разрушен. А помню я себя с 4 лет. В 1974 году, проезжая мимо с родителями, удивлялся, что вот стоит дом, разрушенный от пожара, и …
|
28 декабря 2016, 09:53
|
В блогах: самарцы запустили акцию «Дед Мороз - каждый из нас»
Блогер Наталья Ширяева рассказала, что в Самаре группа неравнодушных граждан организовала акцию "Дед Мороз - каждый из нас". "Она заключается в том, что ребята приезжают в гости к семьям, в которых есть дети-инвалиды, и устраивают для них праздник. Мы …
|
28 декабря 2016, 09:27
|
Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области
|
27 декабря 2016, 11:27
|
В блогах: в Самаре подростки грабят тележки
Блогер Дмитрий Ширяев рассказал, как "малолетние пацаны из Крутых Ключей ломают ради червонцев тележки из "Ашана". "Подростки наловчились доставать монеты из них с помощью детали от канцелярского зажима. Бизнес опасный. Ребятам приходится бегать от мигрантов, официально там работающих. Копят …
|
27 декабря 2016, 09:01
|
В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото
В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами …
|
26 декабря 2016, 02:49
|
В самарском дворе видели лису, есть фото
|
26 декабря 2016, 12:33
|
В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
|
23 декабря 2016, 11:12
|
В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани
Блогер chanych_85 выложил еще одну оцифрованную плёнку, найденную на заброшенном сызранском заводе технического углерода. "Качество этих ретрофото 70-х годов плохое, от времени и погодных условий на пленке образовался небольшой налет. Может, кто знает, что запечатлено на снимках? Чем занимаются …
|
16 декабря 2016, 09:13
|
ФИФА показала самую дорогую ложу «Самара Арены» за 448 тысяч долларов
Появились изображения и видеовизуализация гостевых зон и футбольного поля на стадионе «Самара Арена».
Увидеть, как будет выглядеть стадион «Самара Арена», можно на официальном сайте ФИФА. На нем открыт сервис, позволяющий узнать все о программе гостеприимства, оценить расположение зрительских …
|
16 декабря 2016, 06:20
|
К ЧМ-2018 в Самаре сняли видео о масштабной стройке нового стадиона
В сети появилось видео о строительстве в Самаре нового стадиона к ЧМ-2018. Напомним, недавно на стадионе «Самара Арена» началось остекление. Отметим, Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу летом 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах страны, в том …
|
22 ноября 2016, 05:15
|
Сточные воды «Самара Арены» уберут за 835 млн рублей
Тендер на проектирование и сооружение инженерной инфраструктуры для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных потоков объявило региональное "Управление капитального строительства". 835 миллионов рублей в областном центре потратят на сооружения для сбора сточных вод со стадиона «Самара Арена» и близлежащей территории. Срок …
|
21 ноября 2016, 05:40
|
В Самаре началось остекление стадиона ЧМ-2018
Строители «Самара Арены» приступили к остеклению стадиона, который строят в районе радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Информация об этом и фотографии были опубликованы в четверг, 17 ноября, в социальных сетях компании ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Кроме того, на кровельные консоли начали наносить …
|
17 ноября 2016, 04:38