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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Появилось фото гигантской пробки на М-5 в Самарской области

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В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В Самаре иномарка провалилась под асфальт на Красноармейской, есть фото

В социальных сетях обсуждают очередной провал асфальта в Самаре. Инцидент произошел 26 декабря на улице Красноармейской в районе Струковского сада. Один из пользователей опубликовал снимки с места происшествия. По словам очевидцев, инцидент произошел на парковке. Провалился асфальт под передними колесами 
26 декабря 2016, 02:49
В самарском дворе видели лису, есть фото

В самарском дворе видели лису, есть фото

Самарец видел живую лису в одном из дворов 15-го микрорайона. Очевидец снял животное и опубликовал фото в социальной сети.

«Лес вырубают в окрестностях, вот звери и мечутся - то кабаны, то лисы», - прокомментировал один из пользователей.

«Здоровая 
26 декабря 2016, 12:33
В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да 
23 декабря 2016, 11:12
В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

В блогах: загадочное фото с заброшенного завода в Сызрани

Блогер chanych_85 выложил еще одну оцифрованную плёнку, найденную на заброшенном сызранском заводе технического углерода. "Качество этих ретрофото 70-х годов плохое, от времени и погодных условий на пленке образовался небольшой налет. Может, кто знает, что запечатлено на снимках? Чем занимаются 
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ФИФА показала самую дорогую ложу «Самара Арены» за 448 тысяч долларов

ФИФА показала самую дорогую ложу «Самара Арены» за 448 тысяч долларов

Появились изображения и видеовизуализация гостевых зон и футбольного поля на стадионе «Самара Арена». 

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К ЧМ-2018 в Самаре сняли видео о масштабной стройке нового стадиона

К ЧМ-2018 в Самаре сняли видео о масштабной стройке нового стадиона

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Сточные воды «Самара Арены» уберут за 835 млн рублей

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21 ноября 2016, 05:40
В Самаре началось остекление стадиона ЧМ-2018

В Самаре началось остекление стадиона ЧМ-2018

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17 ноября 2016, 04:38
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