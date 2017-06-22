Пешеходная зона от входа на новый стадион «Самара Арена» до трибун будет выложена квадратной гранитной плиткой размером 80 на 80 сантиметров. Она будет иметь 4 оттенка, преимущественно серых и темных тонов. Изготовлением плитки займется рязанская компания «Каменный век».
Прогулочные дорожки и парковые зоны оформят плиткой самарской компании «Фарбштайн». Тротуары будут выложены прямоугольниками разных оттенков - от темного до светло-желтого.
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Стадион «Локомотив» отдадут йогам
Блогер Анна Носова анонсирует, что в Самаре 18 июня снова пройдет Международный день йоги. В это воскресенье на стадионе "Локомотив» принять участие в мероприятии смогут все желающие независимо от уровня физической подготовки. Впервые Международный день йоги в Самаре отмечали …
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16 июня 2017, 08:00
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После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу
Шесть стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют продать свои названия коммерческим структурам после окончания турнира. Как пишут «Известия», арены в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске последуют примеру домашнего стадиона «Спартак», имеющего название «Открытие Арена» …
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13 июня 2017, 12:03
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Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты
В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».
Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
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6 июня 2017, 07:57
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За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей
Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. …
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2 июня 2017, 02:47
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Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор
Строители «Самара Арены» заканчивают установку пирамидальных металлических конструкций, которые опираются на фундамент стадиона. Об этом информирует пресс-центр предприятия «Спорт-Инжиниринг».
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12 мая 2017, 08:57
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В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018
На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
Новый кран планировали использовать …
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26 апреля 2017, 01:23
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В блогах: И все же плитка или асфальт?
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18 апреля 2016, 07:14
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На проспекте Ленина около колледжа им. Ляпиной кладут тротуарную плитку (ФОТО)
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17 июля 2014, 12:08