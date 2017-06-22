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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Стадион «Локомотив» отдадут йогам

Стадион «Локомотив» отдадут йогам

Блогер Анна Носова анонсирует, что в Самаре 18 июня снова пройдет Международный день йоги. В это воскресенье на стадионе "Локомотив» принять участие в мероприятии смогут все желающие независимо от уровня физической подготовки. Впервые Международный день йоги в Самаре отмечали 
16 июня 2017, 08:00
После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу

После ЧМ-2018 «Самара Арену» выставят на продажу

Шесть стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года планируют продать свои названия коммерческим структурам после окончания турнира. Как пишут «Известия», арены в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде и Саранске последуют примеру домашнего стадиона «Спартак», имеющего название «Открытие Арена» 
13 июня 2017, 12:03
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».

Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
6 июня 2017, 07:57
За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

За стоки недостроенной «Самара-Арены» уже переплатили 2,5 млн рублей

Почти 5-километровый коллектор для сточных вод со стадиона «Самара-Арена» должен быть сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года. Счётная палата Самарской области установила, что у чиновников отсутствуют правоустанавливающие документы на 20 из 86 земельных участков, по которым будут пролегать трубы. 

2 июня 2017, 02:47
Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» завершают установку пирамидальных опор

Строители «Самара Арены» заканчивают установку пирамидальных металлических конструкций, которые опираются на фундамент стадиона. Об этом информирует пресс-центр предприятия «Спорт-Инжиниринг».
На данный момент установлены все 32 опоры, осталось доделать «ногу» последней из них. К опорам монтируются уходящие к верхней части купола 

12 мая 2017, 08:57
В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018

В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018

На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Новый кран планировали использовать 

26 апреля 2017, 01:23
В блогах: И все же плитка или асфальт?

В блогах: И все же плитка или асфальт?

Блогер alexeii_sorokin не поддерживает решение самарских городских властей, которые недавно объявили об отказе от плитки на тротуарах города уже с этого года. Вместо нее чиновники предлагают опять использовать асфальт. "Между прочим, в 2012 году одним из первых объектов в городе, где 

18 апреля 2016, 07:14
На проспекте Ленина около колледжа им. Ляпиной кладут тротуарную плитку (ФОТО)

На проспекте Ленина около колледжа им. Ляпиной кладут тротуарную плитку (ФОТО)

В Самаре на тротуаре около медицинского колледжа им. Ляпиной обновляют тротуар, сообщает блогер hvv. Между улицами Первомайской и Полевой кладут тротуарную плитку, цветовое решение которой блогера привело в недоумение.
«Нигде такого контраста не видел (хотя объездил всю Европу)», - сокрушается 

17 июля 2014, 12:08
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