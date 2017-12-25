|
Владимир Василенко разрешил рынку «Норд» работать до апреля 2023 года
Власти Самары разрешили рынку «Норд» работать до апреля 2023 года. Соответствующий документ, который подписал первый замглавы города, который сейчас исполняет полномочия градоначальника, Владимир Василенко, опубликован на сайте мэрии. Рынок расположен в Советском районе Самары у пересечения Заводского шоссе и улицы …
|
25 декабря 2017, 10:44
|
Для «Самара Арены» купят унитазы и телевизоры за 500 млн рублей
Для нового стадиона «Самара Арена» закупят телевизоры, унитазы и скамейки для игроков, говорится в сообщении на портале госзакупок. Сразу 8 тендеров на поставку специализированных товаров для оснащения мундиальных спортобъектов объявило Федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг». Итоговая сумма по всем лотам …
|
21 декабря 2017, 07:03
|
Стадион «Самара Арена» для ЧМ сдадут в первом квартале 2018 года
Стадион «Самара Арена» для матчей ЧМ-2018 года сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Правительство России официально перенесло сроки сдачи шести стадионов для ЧМ-2018. Помимо «Самара Арены», скорректированы сроки по строительству спортобъектов в …
|
21 декабря 2017, 02:14
|
В Самаре фасады 11 домов разрешат украсить граффити
В Самарской области фасады 37 домов разрешат украсить граффити, соответствующий конкурс проектов объявил региональный Фонд капитального ремонта. Всего будет определено три команды, которые займутся росписью зданий. Прием заявок начался 20 декабря. Конкурс проведут, если на него будет подано не менее …
|
21 декабря 2017, 12:05
|
Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена»
Ростехнадзор вызвал в суд генподрядчика стадиона «Самара Арена». Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору подало сразу 7 исков в арбитраж Самарской области к ПСО «Казань». Надзорное ведомство намерено привлечь компанию Равиля Зиганшина к административной ответственности за …
|
15 декабря 2017, 06:24
|
Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз
|
15 декабря 2017, 10:15
|
Появилось фото внутренних помещений стадиона «Самара Арена»
|
14 декабря 2017, 02:58
|
На стадионе «Самара Арена» завершена установка всех элементов козырьков
|
4 декабря 2017, 02:09